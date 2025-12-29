€ 5.0920
DCNews Stiri Vremea până pe 11 ianuarie. Prognoza ANM: Unde va ninge în noaptea de Revelion
Data publicării: 13:40 29 Dec 2025

Vremea până pe 11 ianuarie. Prognoza ANM: Unde va ninge în noaptea de Revelion
Autor: Doinița Manic

ninsoare vremea pana pe 11 ianuarie Imagine cu ninsoare. Foto: Unsplash
 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, anunțând astfel cum va fi vremea până pe 11 ianuarie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor scădea semnificativ în mai multe zone din țară.

BANAT

Până în ultima zi din an, valorile termice diurne vor avea o tendință de scădere de la o medie de 3 grade, spre 0 grade. Ulterior, până în data de 4 ianuarie, maximele termice vor fi în creștere până la o medie de 9 grade, apoi până la finalul intervalului de anticipație acestea vor scădea din nou spre medii de 3...4 grade. Valorile nocturne, până spre finalul primei săptămâni, nu vor avea variații semnificative, iar media acestora se va situa în jurul a -4 grade. În intervalul 3-6 ianuarie, media minimelor va fi mai ridicată, până în jurul a 1 grad. După acest interval, valorile termice vor fi din nou în scădere, spre -2 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în zilele de 31 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, dar mai ales după data de 3 ianuarie 2026.

CRIȘANA

Până în data de 31 decembrie, valorile termice diurne vor avea o tendință de scădere de la o medie de 1 grad, spre -1 grad. Până în data de 4 ianuarie, maximele termice vor fi în creștere până la o medie de 8 grade, apoi până la finalul intervalului de anticipație acestea vor scădea din nou spre medii de 2...3 grade. Valorile termice nocturne, până spre finalul primei săptămâni, nu vor avea variații semnificative, iar media acestora se va situa în jurul a -5 grade.

În intervalul 3-6 ianuarie, media minimelor va fi mai ridicată, până în jurul a 1 grad. După acest interval, valorile vor fi din nou în scădere, spre -2 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în zilele de 31 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, dar mai ales după data de 3 ianuarie 2026.

TRANSILVANIA

În prima săptămână din interval vor fi alternanțe termice semnificative. Până în ultima zi din an, valorile diurne vor scădea spre o medie de -3 grade, apoi vor crește până la 5...6 grade. În a doua jumătate a intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 2...3 grade. Valorile termice nocturne, până spre finalul primei săptămâni, nu vor avea variații importante, iar media acestora se va situa în jurul a -7 grade. În intervalul 3-6 ianuarie, media minimelor va fi cea mai ridicată din interval, până în jurul a -2 grade. După acestă perioadă, valorile termice vor fi din nou în scădere ușoară, spre -4 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în zilele de 31 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, dar mai ales după data de 3 ianuarie 2026.

MARAMUREȘ

Până în prima zi a anului 2026, valorile termice vor avea o tendință de scădere; media maximelor va ajunge la -2 grade, iar a minimelor la -5 grade. Apoi, până în jurul datei de 4 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 5...6 grade, iar a celor nocturne în jurul a -1 grad. În a doua jumătate a intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 2 grade, iar cele minime spre -3 grade. Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare după data de 3 ianuarie.

MOLDOVA

Până în data de 1 ianuarie 2026, valorile termice vor avea o tendință de scădere; media maximelor va ajunge la -1 grad, iar a minimelor la -6 grade. Apoi, până în jurul datei de 4 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 7...8 grade, iar a celor nocturne în jurul a -1 grad. În a doua săptămână din interval, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 2 grade, iar cele minime spre -3 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere, cu precădere după data de 6 ianuarie. 

DOBROGEA

Până în prima zi a anului 2026, temperatura aerului va marca o scădere, astfel că media maximelor va ajunge la 2 grade, iar a minimelor la -5 grade. Ulterior, până în jurul datei de 5 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 11 grade, iar a celor nocturne în jurul a 4 grade. În a doua săptămână din interval, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 6 grade, iar cele minime spre 1 grad. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere după data de 6 ianuarie.

MUNTENIA

Până la mijlocul primei săptămâni din interval, valorile termice vor avea o tendință de scădere; media maximelor va ajunge la 2 grade, iar a minimelor în jurul a -6 grade. Ulterior, până în jurul datei de 4 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 9...10 grade, iar a celor nocturne în jurul a 0 grade. În a doua săptămână din interval, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 5 grade, iar cele minime spre -2 grade.
Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere semnificativă după data de 6 ianuarie.

OLTENIA

Până în ultima zi din an, valorile termice vor avea o tendință de scădere; media maximelor va ajunge la 0 grade, iar a minimelor, mai ales la începutul anului 2026, în jurul a -6 grade. Ulterior, până în jurul datei de 5 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 7...8 grade, iar a celor nocturne în jurul a -1 grad. În a doua săptămână din interval, vremea se va răci treptat, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre o medie de 4 grade, iar cele minime spre -3 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere după data de 3 ianuarie.

LA MUNTE

Până în ultima zi din an, valorile termice vor avea o tendință de scădere; media maximelor va ajunge la -12 grade, iar a minimelor, mai ales la începutul anului 2026, în jurul a -14 grade. Ulterior, până în jurul datei de 5 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 0...1 grad, iar a celor nocturne în jurul a -4 grade. În a doua săptămână din interval, vremea se va răci treptat, valorile termice maxime vor fi în scădere spre o medie de -3 grade,
iar cele minime spre -7 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi ridicată pe aproape tot parcursul intervalului.

vremea
prognoza ANM
anm
x close