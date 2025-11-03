Prognoza meteo pe două săptămâni, pe regiuni. Se încălzește!

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe regiuni, pentru intervalul 3 - 16 noiembrie.

Prognoza meteo 3 - 16 noiembrie. Vremea în BANAT

Prima zi a săptămânii va fi caldă cu o medie a temperaturilor maxime în jurul a 20 de grade, însă marți (4 noiembrie) vremea se va răci, astfel se vor înregista valori termice diurne în jurul normelor multianuale specifice perioadei, respectiv o medie a acestora de 14 grade. Din 5 și până pe 9 noiembrie, media temperaturilor maxime va crește ușor, până la valori de 16...17 grade, iar pentru a doua săptămână de prognoză, deși sunt estimate variații în regimul diurn al temperaturilor, acestea se vor menține în jurul normelor climatologice, cu o medie zilnică de 13...14 grade. Temperaturile minime în scădere treptată de o zi la alta vor avea o medie regională de 4...6 grade.

Vor fi ploi în prima zi a intervalului, iar cu o probabilitatea mai mare în jurul datei de 11 noiembrie și spre finalul intervalului de anticipație.

Prognoza meteo 3 - 16 noiembrie. Vremea în CRIȘANA

Prima zi a săptămânii va fi caldă pentru această dată, cu o medie a temperaturilor maxime în jurul a 20 de grade, însă marți (4 noiembrie) vremea se va răci, astfel se vor înregistra valori termice diurne în jurul normelor multianuale specifice perioadei, respectiv o medie a acestora de 14 grade. Din 5 și până pe 9 noiembrie, media temperaturilor maxime va crește ușor, până la valori de 16...17 grade, iar pentru a doua săptămână de prognoză, deși sunt estimate variații în regimul diurn al temperaturilor, acestea se vor menține în jurul normelor climatologice, cu o medie zilnică de 12...14 grade. Temperaturile minime în scădere treptată de o zi la alta vor avea o medie regională de 4...6 grade.

Vor fi ploi în prima zi a intervalului, iar cu o probabilitatea mai mare în jurul datei de 11 noiembrie și spre finalul intervalului de anticipație.

Prognoza meteo 3 - 16 noiembrie. Vremea în TRANSILVANIA

Cu o zi caldă va debuta săptămână și în această regiune, unde media temperaturilor maxime va fi de 20 de grade, însă raportat la această zi, răcirea va fi semnificativă marți (4 noiembrie), când temperaturile maxime vor fi în jurul a 12 grade. Ulterior, în perioada 5 – 10 noiembrie, media temperaturilor maxime va mai crește ușor, până la valori de 14...15 grade, iar spre mijlocul lunii noiembrie se va reveni la valori de 11...12 grade. În primele nopți din interval caracteristice vor fi temperaturile minime cuprinse între 4 și 7 grade, însă după 7 noiembrie sunt prognozate temperaturi minime mai scăzute, spre o medie de 0...2 grade.

Ploi sunt prognozate în noaptea de 4 spre 5 noiembrie și pe parcursul zilei de 5 noiembrie, iar cu o probabilitate mai mare și în jurul datelor de 12 și 16 noiembrie.

Prognoza meteo 3 - 16 noiembrie. Vremea în MOLDOVA

Media temperaturilor maxime va scădea de la 16...17 grade în prima zi din interval, până la 13...14 grade, valori ce se vor menține fără variații semnificative până în data de 10 noiembrie. După această dată sunt estimate valori termice diurne în scădere ușoară, la o medie zilnică a acestora de 10...11 grade. Temperaturile minime vor fi peste normalul climatologic în primele nopți, când vor fi valori de 6...8 grade, însă după data de 7 noiembrie acestea vor scădea și se vor apropia de normal, respectiv valori în jurul a 2...3 grade.

Prognoza meteo 3 - 16 noiembrie. Vremea în DOBROGEA

În prima zi a săptămânii, îndeosebi în partea continentală a regiunii vor mai fi maxime de temperatură ușor peste 20 de grade, însă de marți (4 noiembrie), vremea va intra într-un proces de răcire, iar temperaturile maxime vor fi în general de 15...16 grade. După 11 noiembrie valorile termice ar putea să mai scadă, astfel prezenta estimare indică valori maxime de 13...14 grade. În primele nopți din inteval vor fi temperaturi minime în jurul a 10 grade, după 6 noiembrie aceste vor scădea spre o medie regională de 7...8 grade, iar spre mijlocul lunii sunt estimate valori în jurul a 6 grade.

Local și temporar vor fi ploi în prima săptămână de prognoză, iar cu o probabilitate ridicată și în 11 și 12 noiembrie.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în 5 noiembrie și în jurul datei de 11 noiembrie.

Prognoza meteo 3 - 16 noiembrie. Vremea în MUNTENIA

Prima zi a săptămânii va fi caldă cu o medie a temperaturilor maxime de 19...20 de grade, însă marți (4 noiembrie) scăderea de temperatură se va resimți în toată regiunea, astfel media temperaturilor va fi de 14... 15 grade, valori ce se vor menține fără variații semnificative până în data de 8 noiembrie. O încălzire ușoară ar fi probabilă în 9 și 10 noiembrie, când se pot înregistra temperaturi peste 16...17 grade, iar pentru perioada 11-16 noiembrie media zilnică a maximelor va scădea la 12...14 grade. Temperaturile minime vor fi în general peste normalul climatologic, respectiv o medie în general de 6...7 grade, chiar mai ridicată în primele nopți, dar cu valori mai scăzute la mijlocul lunii noiembrie când sunt estimate 2...4 grade.

Prognoza meteo 3 - 16 noiembrie. Vremea în OLTENIA

În prima zi a săptămânii media temperaturilor maxime va fi în jurul a 19 grade, caracterizând o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, însă din 5 și până pe 10 noiembrie, media acestora va fi de 14... 16 grade. După 11 noiembrie, tendința va fi de răcire ușoară, astfel caracteristice pentru această regiunie vor fi valorile maxime de temperatură de 12...13 grade. Temperaturile minime vor fi peste normalul climatologic în primele nopți, când vor fi valori de 7...9 grade, însă după 7 noiembrie acestea vor scădea spre o medie de 6 grade, iar spre mijlocul lunii sunt estimate valori în medie de 1...4 grade, posibil chiar mai scăzute.

Sunt prognozate ploi în noaptea de luni spre marți (4/5 noiembrie) și pe parcursul zilei de 5 noiembrie. Sunt posibile ploi și în restul intervalului, dar cu o probabilitate mai mare în jurul datelor de 11 și 16 noiembrie.

Temporar vor fi ploi, cu o probabilitatea mai mare în 5 noiembrie și în 11 și 12 noiembrie.

Prognoza meteo 3 - 16 noiembrie. Vremea LA MUNTE

Cald va fi în prima zi a săptămânii (3 noiembrie) și în zona de munte, unde media temperaturilor maxime va fi în jurul a 12 grade, însă marți (4 noiembrie) se va răci accentuat, iar media temperaturilor maxime va fi de 6 grade. În perioada 5 – 10 noiembrie temperaturile cresc ușor, astfel încăt, media acestor va atinge 10...11 grade în unele zile. După 11 noiembrie prezenta estimare indică valori termice în scădere, o medie a maximelor estimată la 3...4 grade în data de 12 noiembrie, iar ulterior cu un grad de incertitudine tot mai mare, media temperaturilor spre mijlocul lunii va fi de 5...6 grade. În primele două nopți din interval caracteristice vor fi temperaturile pozitive, în general de 2...4 grade, însă ulterior sunt prognozate temperaturi minime mai scăzute, spre o medie de 1...2 grade, cu un scenariu de a avea valori negative (-2...0 grade) spre mijlocul lunii.

Vor fi ploi în 4 și 5 noiembrie, iar cu o probabilitate mai mare și în jurul datelor de 12 și 16 noiembrie.