ANM, prognoza meteo: Două zile cu temperaturi de peste 20 de grade. 1 noiembrie vine cu o răcire a vremii

Vremea 30 octombrie

Prognoza meteo în țară

Vremea va continua să se încălzească, devenind îndeosebi ziua mult mai caldă decât în mod normal la această dată în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, temporar noros în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei, regiuni în care, pe alocuri, va ploua slab. La munte, la peste 1800 m altitudine, precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări, în special la altitudini mari în Carpații Orientali și în Munții Apuseni, unde rafalele vor atinge 60...80 km/h, și la viteze mai mici, în general de 40...45 km/h, în Banat, Crișana, Maramureș, Moldova și pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 23 de grade, cu cele mai ridicate valori în Bărăgan și în Dobrogea continentală, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 și 11 grade, mai scăzute în depresiuni. La începutul și sfârșitul intervalului izolat se va semnala ceață.

Prognoza meteo în București

Vremea va continua să se încălzească devenind ziua mult mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 21...22 de grade, iar cea minimă de 7...8 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 5 grade.

Vremea 31 octombrie

Prognoza meteo în țară

Vremea va fi predominant frumoasă și în continuare mult mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul va fi variabil în regiunile intracarpatice și mai mult senin în rest. Izolat, la munte, vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 24 de grade, iar cele minime între 0 și 11 grade, mai scăzute în depresiuni, în special în cele din estul Transilvaniei spre -5 grade. Pe alocuri, dimineața, dar mai ales noaptea, se va semnala ceață.

Prognoza meteo în București

Vremea va fi predominant frumoasă, cu valori termice mult mai ridicate decât ar fi normal la finalul lunii octombrie. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 21...22 de grade, iar cea minimă de 7...8 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 5 grade. Noaptea probabilitatea de apariție a norilor joși sau ceții va fi ridicată.

Vremea 1 noiembrie

Prognoza meteo în țară

Valorile termice, deși în scădere față de ziua precedentă în regiunile extracarpatice, se vor situa în continuare peste cele normale în această perioadă din an în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil la senin, însă în zonele joase cu precădere din sudul, centrul și estul țării -pe arii restrânse la începutul zilei și local noaptea- se va semnala ceață și va fi nebulozitate stratiformă. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări pe alocuri la altitudini mari la munte și în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 22 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat; minimele termice vor fi cuprinse între -5...0 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 13 grade în dealurile din Crișana.

Prognoza meteo în București

Deși în ușoară scădere, valorile termice se vor situa în continuare peste cele normale în această perioadă din an. În orele dimineții, dar în special noaptea se va semnala ceață și vor fi nori joși, iar în restul timpului cerul va fi variabil la senin. Vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 17...19 grade, iar cea minimă de 4...7 grade.

Vremea 2 noiembrie

Prognoza meteo în țară

Regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori peste cele specifice la începutul lunii noiembrie în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil la senin, însă în zonele joase cu precădere din sudul, centrul și estul țării la începutul zilei și noaptea local se va semnala ceață și va fi nebulozitate stratiformă (izolat posibil persistente în Lunca Dunării și pe văile râurilor din Moldova). Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona montană înaltă și în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 15 și 23 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Crișana; minimele termice vor fi cuprinse între -3 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 11...13 grade pe litoral și în Dealurile de Vest.

Prognoza meteo în București

Valorile termice se vor menține peste cele specifice la începutul lunii noiembrie. Dimineața și noaptea se va semnala ceață și vor fi nori joși, iar în restul timpului cerul va fi variabil la senin. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 17...19 grade, iar cea minimă de 5...7 grade.

Vremea 3- 6 noiembrie

Prognoza meteo în țară

În majoritatea zonelor țării, vor fi valori de temperatură peste cele normale în prima decadă a lunii noiembrie, în special în prima zi. Probabilitatea de ploaie va fi redusă, dar mai ales în zonele joase va fi nebulozitate joasă, posibil persistentă, local se va semnala ceață și izolat burniță.

Prognoza meteo în București

Regimul termic va fi caracterizat în continuare de valori peste cele normale pentru începutul lunii noiembrie. Va fi nebulozitate joasă mai ales în cursul nopților și dimineților când vor fi și condiții de ceață și burniță.