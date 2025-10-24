Vremea: Cod Galben în aproape toată țara: Vânt puternic - 70 km/h/ Prognoza meteo pentru București

ANM, Cod Galben de vânt puternic

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis alertă meteo de Cod Galben de vânt puternic, valabilă astăzi, de la ora 10 până la ora 21:00.

”În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei și în Dobrogea vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...70 km/h. În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h. Notă: intensificări de vânt vor mai fi și în restul țării, cu viteze de 40...50 km/h” anunță Meteorologii.

De la ora 21:00, alerta meteo se restrânge, cu valabilitate până sâmbătă, la ora 10:00: ”În Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 70...80 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h”.

Alertă meteo de Cod Galben: prognoza pentru București

În intervalul 24 octombrie, ora 10:00 - 25 octombrie, ora 10:00, vremea în București se anunță a fi astfel:

Valorile termice se vor situa ușor peste normalul climatologic al datei. Cerul va avea înnorări și temporar, mai ales după-amiaza va ploua, dar spre seară și noaptea va deveni variabil. Vântul se va intensifica treptat pe parcursul zilei când va avea viteze în general de 50...60 km/h, dar seara și noaptea va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 19...21 de grade, iar cea minimă de 7...8 grade.

În intervalul 24 octombrie, ora 10 - 24 octombrie, ora 21, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului.

În intervalul 24 octombrie, ora 21 - 25 octombrie, ora 10, municipiul București NU se va afla sub incidența mesajului de atenționare meteorologică.

