Jurnalistul Val Vâlcul i-a cerut Florinelei Georgescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, o explicație a știrii care apare în fiecare an și care preconizează o „iarnă grea“, din cauza „vortexului polar“ care se formează în nord.

„Cam în septembrie vine o știre că un institut din Polonia, un cercetător din Marea Britanie sau un ONG, prezice o iarnă grea. A venit știrea și anul ăsta, că ne paște vortexul“, a spus Val Vâlcu.

„În primul rând, nu orice pătrundere de masă de aer rece înseamnă avansul vortexului spre zona țării noastre“, a replicat Florinela Georgescu.

„Dar ce e vortexul?“, a insistat Val Vâlcu.

„Vortexul este o regiune cu presiune scăzută și cu temperaturi foarte scăzute la poli, mărginită de un brâu de vânturi de vest foarte puternice. De aceea se și numește vortex, pentru că e vorba de acest brâu de vânturi foarte puternice care forțează aerul foarte rece să rămână acolo unde are originea, respectiv deasupra regiunilor polare.

În situațiile în care vântul slăbește, uneori la extremă chiar inversează direcția, sunt favorizate pătrunderile de aer foarte rece înspre regiuni mai sudice. Practic, atunci când auzim că vortexul e puternic și foarte intensă, nu trebuie să asociem asta cu o răcire în țara noastră, ci din contră. În iernile în care vortexul este foarte intens, înseamnă că masa de aer foarte rece rămâne la poli, iar în jumătatea sudică a Europei poate fi o iarnă mai blândă, cum a fost cazul multor ierni din ultimii ani.

Niciodată nu trebuie să ne uităm doar la posibila evoluție a vortexului, pentru că există și alți factori care influențează evoluția vremii în sezonul rece“, a spus Florinela Georgescu.

Ce înseamnă o iarnă normală în România?

Florinela Georgescu (ANM) a explicat de asemenea că, în țara noastră, o iarnă normală înseamnă și o iarnă severă, chiar dacă ultimii ani nu au fost cei mai elocvenți pentru această normalitate.

„Mie îmi place să spun, în apropierea fiecărei ierni, că o iarnă normală în România nu înseamnă o iarnă blândă. Pe zona geografică a țării noastre, cu climatul nostru continental cu influențe dinspre Câmpia Rusă, dinspre regiunile nordice, dinspre Marea Mediterană care poate genera cicloni foarte puternici care să favorizeze apariția viscolelor, iarna normală are perioade cu vreme foarte severă. Este adevărat că ultimele ierni au fost mai blânde, dar inclusiv la București am avut episoade, la final de martie și început de aprilie, zăpadă. De altfel, în zona de munte, în ultimele ierni, stratul cel mai consistent de zăpadă s-a depus la finalul iernii și chiar în luna martie“, a mai explicat Florinela Georgescu.