Vremea pe o lună, până în 22 decembrie. ANM, prognoza meteo pe săptămâni

A fost emisă prognoza meteo pe două săptămâni până în 22 decembrie.
Administrația Națională de Meteorologie a emis estimarea meteo pe o lună, pe săptămâni. Din 8 decembrie, vom intra în normalul perioadei, cu temperaturi specifice datei din calendar. Se conturează tot mai mult scenariul unui Crăciun de poveste, cu ninsori chiar și-n București.
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în extremitatea de sud-est a țării.
Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sud- vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.
Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în extremitatea de sud a țării, iar în rest vor avea o tendință spre deficit, mai ales în vest și nord-vest.
Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.
Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.
Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.
de Roxana Neagu