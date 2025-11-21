€ 5.0889
Vremea pe o lună, până în 22 decembrie. ANM, prognoza meteo pe săptămâni
Data actualizării: 10:59 21 Noi 2025 | Data publicării: 08:31 21 Noi 2025

Vremea pe o lună, până în 22 decembrie. ANM, prognoza meteo pe săptămâni
Autor: Roxana Neagu

Vremea noiembrie - decembrie 2025 estimare meteo anm Vremea până în 22 decembrie, pe săptămâni/ pexels
 

A fost emisă prognoza meteo pe două săptămâni până în 22 decembrie.

Administrația Națională de Meteorologie a emis estimarea meteo pe o lună, pe săptămâni. Din 8 decembrie, vom intra în normalul perioadei, cu temperaturi specifice datei din calendar. Se conturează tot mai mult scenariul unui Crăciun de poveste, cu ninsori chiar și-n București. 

Citește și: Când va ninge în București în iarna 2025. Prognoza meteo pe regiuni

Vremea. Prognoza meteo 24 noiembrie - 1 Decembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în extremitatea de sud-est a țării.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sud- vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Vremea. Prognoza meteo 1 - 8 decembrie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în extremitatea de sud a țării, iar în rest vor avea o tendință spre deficit, mai ales în vest și nord-vest.

Vremea. Prognoza meteo 8 - 15 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Vremea. Prognoza meteo 15 - 22 decembrie 

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

