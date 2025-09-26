Prognoza meteo până la sfârșitul lui octombrie. Vremea se schimbă radical

România se pregătește de o perioadă de toamnă autentică, cu temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei și ploi consistente la începutul intervalului analizat. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele patru săptămâni (29 septembrie – 27 octombrie), vremea va debuta cu răciri accentuate și precipitații peste medie, în special în sud-vest, urmând ca restul lunii octombrie să aducă valori termice apropiate de cele normale și un regim pluviometric echilibrat, caracteristic sezonului.

Vremea 29 septembrie - 6 octombrie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în regiunile nord-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Vremea 6-13 octombrie

Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai coborâte în cele estice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Vremea 13-20 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Vremea 20-27 octombrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.