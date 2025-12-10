Prognoza meteo. Vremea în București și în țară, 11 - 18 decembrie 2025

Ceața este factorul predominant al următoarei săptămâni, în toată țara. Se anunță ceață persistentă, așa că, șoferi, atenție la drum! Cu grijă trebuie să reacționeze și cei cu probleme respiratorii, ceața putând agrava simptomele de boală. De asemenea, când este ceață, virusurile se transmit mai rapid, perioadele de ceață densă fiind și cele în care spitalele raportează cele mai multe îmbolnăviri. Ceața creează un mediu umed, rece și favorabil transmiterii bolilor respiratorii.

Vremea 11 decembrie

În țară

Cerul va fi variabil în zonele montane și submontane, însă în restul țării vor fi înnorări în general persistente și local ceață, asociată izolat cu burniță sau ploaie slabă. Noaptea va ploua slab în Maramureș, cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania și pe spații mici în Banat și Crișana, iar la altitudini mari în Carpații Orientali vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în a doua parte a nopții în Carpații de Curbură. Temperaturile maxime se vor situa în general între 3 și 13 grade, iar cele minime între -1 și 6 grade.

În București

Cerul va fi noros, iar mai ales dimineața și noaptea va fi ceață, posibil asociată cu burniță. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă va fi de 1...2 grade.

Vremea 12 decembrie

În țară

Nebulozitatea joasă și ceața vor persista în regiunile intracarpatice și local în sudul țării, unde pe alocuri va fi burniță sau ploaie slabă. În restul teritoriului cerul va avea înnorări temporare și doar izolat va ploua slab în Moldova. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, în nordul și estul Moldovei cu viteze de 40...50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 și 6 grade.

În București

Cerul va fi mai mult noros, iar cu precădere dimineața și noaptea se va forma ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 8...10 grade, iar cea minimă de 0...2 grade.

Vremea 13 decembrie

În țară

Cerul va avea înnorări și izolat va ploua slab sau va fi burniță, iar îndeosebi dimineața și noaptea în zonele joase de relief local se va forma ceață. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 12 grade, iar cele minime, mai coborâte decât în noaptea precedentă, se vor situa între -5 și 4 grade.

În București

Cerul va avea înnorări, iar mai ales în prima parte a zilei se va forma ceață. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 8...9 grade, iar cea minimă de 0...1 grad.

Vremea 14 decembrie

În țară

În vestul, nordul și centrul țării înnorările vor persista și pe arii restrânse va ploua slab sau va fi burniță, iar la altitudini mari vor fi precipitații mixte. În celelalte zone, cerul va avea înnorări temporare și doar izolat vor fi posibile ploi, cu o probabilitate mai mare în Moldova și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, local în Moldova și Dobrogea și pe arii restrânse în regiunile sud-vestice. Temperaturile maxime se vor situa între 2 și 10 grade, iar cele minime între -5 și 4 grade. Îndeosebi dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață.

În București

Cerul va avea înnorări temporare, iar noaptea va crește probabilitatea de ceață. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 7...8 grade, iar minima de 0...2 grade.

Vremea 15 - 18 decembrie

În țară

Valorile termice diurne se vor situa peste cele specifice perioadei, însă cele din timpul nopții vor fi negative în cea mai mare parte a țării. Probabilitatea de precipitații va fi redusă.

În București

Temperaturile se vor situa peste cele specifice perioadei, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă.