Data publicării:

Cod Galben de averse torențiale, vânt puternic și grindină. ANM, județele vizate

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Vremea
FOTO: Freepik
FOTO: Freepik

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteorologică de instabilitate atmosferică, luni, 8 septembrie.

 

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni, 8 septembrie, o avertizare meteorologică de Cod Galben, valabilă între orele 12:00 și 23:00, pentru mai multe zone din nordul și vestul țării, precum și pentru zonele montane.

Instabilitate atmosferică în mai multe județe din țară

Meteorologii atenționează că în nordul Crișanei, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h și izolat grindină.

Sursa foto: ANM

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 30-35 litri pe metru pătrat. Meteorologii menționează că marți, 9 septembrie, instabilitatea atmosferică va continua, afectând nord-vestul și centrul țării, precum și zonele montane.

