Data actualizării: 08:28 21 Dec 2025 | Data publicării: 08:26 21 Dec 2025

Cod Galben de ceață în cea mai mare parte din țară. Vizibilitate redusă în zeci de județe
Autor: Iulia Horovei

Ceață densă. Foto cu caracter ilustrativ: Freepik @crsp-media
 

Meteorologii au emis, duminică dimineață, avertizări nowcasting Cod Galben de ceață pentru mai multe județe din țară.

ANM a emis, duminică dimineață, mai multe avertizări nowcasting Cod Galben de ceață o pentru mare parte din țară.

Ceață în multe județe din țară

Se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 metri și izolat sub 50 metri, în timp ce, în unele județe, în funcție de condițiile locale, va fi favorizată formarea ghețușului sau chiciurei.

Astfel, Codul Galben, valabil până la ora 09:00, afectează județele Constanța, Tulcea, Alba, Brașov, Harghita, Sibiu, Cluj, Sălaj, Arad, Bihor, Timiș, Hunedoara, Olt, Vâlcea, Dolj, Mehedinți, Bacău, Brăila, Galați, Neamț, Vrancea, Iași, Vaslui, Ialomița, Argeș, Prahova, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dambovița.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore.

