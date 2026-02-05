Minge la fileu pentru Nicușor Dan, după mesajul venit din SUA. Chirieac: În sfârșit am atras atenția administrației Trump

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis, joi, într-un mesaj postat pe rețeaua de socializare X, deschiderea președintelui Donald Trump de a colabora cu partenerii internaționali, inclusiv România, în industria pământurilor rare.

„Președintele Trump este ferm angajat să colaboreze cu partenerii noștri internaționali, inclusiv România, pentru a asigura aprovizionarea sigură și fiabilă cu minerale esențiale necesare pentru susținerea sectoarelor noastre de apărare, energie și tehnologie”, a transmis Ambasada pe X.

Foto: Agerpres

Bogdan Chirieac: Să vedem ce va reuși Nicușor Dan

Subiectul a fost comentat la Realitatea Plus de către Bogdan Chirieac. Analistul politic a remarcat faptul că această chestiune este deosebit de importantă pentru țara noastră, atât prin investițiile substanțiale care se vor face, cât și prin securitatea pe care acestea o vor asigura României.

„În sfârșit România a atras atenția administrației Trump. Dacă o parte din soldații americani a fost retrasă, securitatea țării noastre nu mai poate fi asigurată cu soldați, dar în schimb poate fi asigurată cu bani și interese americane. Dacă Statele Unite ale Americii sunt interesate să investească în România - aici e vorba de investiții de sute de miliarde de dolari - pentru a extrage minerale rare, în condiții comerciale reciproc avantajoase, SUA vor fi reciproc interesate de securitatea României.

E o șansă! Faptul că Ambasada SUA la București a dat atât de repede un mesaj din partea președintelui Donald Trump, eu cred că e de bun augur“, a zis Bogdan Chirieac.

Analistul politic a evidențiat și faptul că resursele României vor atrage cel mai probabil și atenția altor parteneri occidentali ai țării noastre.

„Nu am reușit să le atragem altfel, iar de la instalarea administrației Donald Trump, relațiile dintre România și Statele Unite s-au răcit considerabil, dar în momentul acesta, cu siguranță că lucrurile sunt pe calea cea bună. Totul e ca România să știe să manevreze“, a punctat analistul politic.

El a adăugat însă că „de minerale rare e interesată și Uniunea Europeană, dar și Marea Britanie“.

„Trump vrea să intre direct la această exploatare, fără licitație. Să vedem cum va reuși domnul Nicușor Dan, fiindcă e o chestiune ce ține de președinte, chiar dacă are nevoie și de acordul Parlamentului României, să rezolve această problemă“, a spus, la Realitatea Plus, analistul politic Bogdan Chirieac.