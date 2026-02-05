€ 5.0945
DCNews Stiri Minge la fileu pentru Nicușor Dan, după mesajul venit din SUA. Chirieac: În sfârșit am atras atenția administrației Trump
Data publicării: 12:43 05 Feb 2026

Minge la fileu pentru Nicușor Dan, după mesajul venit din SUA. Chirieac: În sfârșit am atras atenția administrației Trump
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan Foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut un comentariu, după ce Ambasada SUA la București a anunțat deschiderea lui Donald Trump față de cooperarea cu țara noastră în dinustria mineralelor rare.

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis, joi, într-un mesaj postat pe rețeaua de socializare X, deschiderea președintelui Donald Trump de a colabora cu partenerii internaționali, inclusiv România, în industria pământurilor rare.

„Președintele Trump este ferm angajat să colaboreze cu partenerii noștri internaționali, inclusiv România, pentru a asigura aprovizionarea sigură și fiabilă cu minerale esențiale necesare pentru susținerea sectoarelor noastre de apărare, energie și tehnologie”, a transmis Ambasada pe X.

CITEȘTE ȘI                -             SUA intră într-un an istoric: 2026, proclamat Anul celebrării și reafirmării spiritului american

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Foto: Agerpres

Bogdan Chirieac: Să vedem ce va reuși Nicușor Dan

Subiectul a fost comentat la Realitatea Plus de către Bogdan Chirieac. Analistul politic a remarcat faptul că această chestiune este deosebit de importantă pentru țara noastră, atât prin investițiile substanțiale care se vor face, cât și prin securitatea pe care acestea o vor asigura României.

„În sfârșit România a atras atenția administrației Trump. Dacă o parte din soldații americani a fost retrasă, securitatea țării noastre nu mai poate fi asigurată cu soldați, dar în schimb poate fi asigurată cu bani și interese americane. Dacă Statele Unite ale Americii sunt interesate să investească în România - aici e vorba de investiții de sute de miliarde de dolari - pentru a extrage minerale rare, în condiții comerciale reciproc avantajoase, SUA vor fi reciproc interesate de securitatea României.

E o șansă! Faptul că Ambasada SUA la București a dat atât de repede un mesaj din partea președintelui Donald Trump, eu cred că e de bun augur“, a zis Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI                 -                Nicușor Dan, replică după raportul SUA despre alegerile din România: Se bazează doar pe TikTok. Imixtiunea Rusiei nu s-a limitat la asta

Analistul politic a evidențiat și faptul că resursele României vor atrage cel mai probabil și atenția altor parteneri occidentali ai țării noastre.

„Nu am reușit să le atragem altfel, iar de la instalarea administrației Donald Trump, relațiile dintre România și Statele Unite s-au răcit considerabil, dar în momentul acesta, cu siguranță că lucrurile sunt pe calea cea bună. Totul e ca România să știe să manevreze“, a punctat analistul politic.

El a adăugat însă că „de minerale rare e interesată și Uniunea Europeană, dar și Marea Britanie“.

„Trump vrea să intre direct la această exploatare, fără licitație. Să vedem cum va reuși domnul Nicușor Dan, fiindcă e o chestiune ce ține de președinte, chiar dacă are nevoie și de acordul Parlamentului României, să rezolve această problemă“, a spus, la Realitatea Plus, analistul politic Bogdan Chirieac.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
bogdan chirieac
statele unite ale americii
pamanturi rare
ambasada sua la bucuresti
nicusor dan
donald trump
