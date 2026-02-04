€ 5.0950
|
$ 4.3215
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0950
|
$ 4.3215
 
DCNews Stiri România, prețuri mai mari la energie decât țările fără resurse: N-ai cum să nu te gândești la DNA. Explicația lui Bogdan Ivan / video
Data publicării: 14:33 04 Feb 2026

EXCLUSIV România, prețuri mai mari la energie decât țările fără resurse: N-ai cum să nu te gândești la DNA. Explicația lui Bogdan Ivan / video
Autor: Elena Aurel

Proiectul de lege care transformă impozitele neplătite în executări cu recuperatori. Bogdan Chirieac: Ne aflăm într-un moment foarte sensibil Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111

Bogdan Ivan a explicat cum e posibil ca o țară cu resurse să aibă prețuri mai mari la energie decât o țară fără resurse.

Întrebat de ce România, o țară cu resurse, are prețuri mai mari la energie decât o țară fără resurse, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat că aceasta și-a oprit capacitățile de producție pe gaz și cărbune și a investit banii în fotovoltaice. 

Potrivit acestuia, Uniunea Europeană face o greșeală atunci când impune aceeași politică energetică tuturor statelor membre, fără să țină cont de resursele lor.

„Mă refer acum la un studiu făcut aici în România, studiu care arăta că în 2024 România se afla în prima jumătate a clasamentului Uniunii Europene cu nivel de preț industrial mare, deci eram în prima jumătate. Prețurile industriale cele mai mici din Uniunea Europeană, tot potrivit aceluiași studiu, erau în Finlandia, în Suedia și Danemarca, iar în est, Ungaria și Bulgaria aveau valori clare sub media Uniunii Europene. Se întâmpla în 2024: Ungaria, care n-are resurse, avea prețuri mai mici decât România, care are resurse. Numai văzând lucrurile astea te gândești la DNA, adică n-ai cum să nu te gândești la DNA. Te întrebi: „Cum e posibil? O țară care n-are resurse versus o țară cu resurse?” Care e explicația tehnică?”, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Am spus-o foarte clar: România și-a oprit capacitățile de producție. Banii pe care trebuia să-i folosească pentru centrale pe gaz, în care să producă electricitate, i-a pus pe fotovoltaic și în momentul de față nu poți să tratezi pe cea ușoară. 

Am spus asta și la Davos, și la Consiliul Miniștrilor Energiei, am vorbit și cu Comisarul european pentru Energie: Nu poți să pui aceeași politică energetică și în Spania unde ai soare, și în țările scandinave, în Finlanda, în Suedia, unde ai foarte mult eolian, pentru că ăsta e specificul meteorologic și geografic, și în România care are gaz și cărbune.

Păi, lasă-mă să-mi folosesc gazul și cărbunele în România, să am politici energetice distincte, pentru că să ai țări care produc energie electrică și gaze în interiorul Uniunii Europene îți crește securitatea în ansamblu. În clipa în care România are un excedent de energie sau de gaze, evident că face bani și profit și vinde și la bulgari, și în Ungaria, și în Slovacia, și în Moldova sau în altă parte.

Noi am tot stat și am așteptat să ne dea cineva voie, am tot stat să vedem ce zic ăia, să ne punem bine cu ei și să spunem și noi cum zic ăia prin alte părți, în loc să mergem în perspectiva în care spunem: „Nu, oameni buni! Specificul României e asta și asta fac”, a spus Bogdan Ivan la DC News. 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bogdan ivan
energie electrica
gaz natural
carbune
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Kremlinul reacționează dur după dezvăluirile din dosarul Epstein
Publicat acum 3 minute
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: România asigură aproape 78% din consumul intern de carne
Publicat acum 13 minute
Nicușor Dan, reacție după raportul SUA privind alegerile
Publicat acum 22 minute
Se rupe coaliția de guvernare dacă Bolojan nu va dori să revină la impozite mai mici? Kelemen Hunor, răspuns
Publicat acum 47 minute
Cătălina Poiană atrage atenția asupra distribuției inegale a oncologilor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 5 minute
Omul din spatele vizitei lui Grindeanu în Israel, detalii de culise. Ce se întâmpla în camera alăturată și decizia lui Netanyahu
Publicat acum 7 ore si 50 minute
Cazul Georgescu. Raport SUA: CE interferează în alegerile statelor UE, printre care România / Replica europenilor. A reacționat și Musk
Publicat acum 4 ore si 13 minute
Emil Constantinescu: Am urmărit cu amărăciune și îngrijorare dezbaterile generate de posibilitatea desființării acestei instituții
Publicat acum 2 ore si 33 minute
Scenariu exploziv cu Bolojan - AUR - Nicușor Dan despre șefii serviciilor, propuneri neacceptate de PSD - surse
Publicat acum 6 ore si 43 minute
Horoscop 4 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close