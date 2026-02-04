Întrebat de ce România, o țară cu resurse, are prețuri mai mari la energie decât o țară fără resurse, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat că aceasta și-a oprit capacitățile de producție pe gaz și cărbune și a investit banii în fotovoltaice.

Potrivit acestuia, Uniunea Europeană face o greșeală atunci când impune aceeași politică energetică tuturor statelor membre, fără să țină cont de resursele lor.

„Mă refer acum la un studiu făcut aici în România, studiu care arăta că în 2024 România se afla în prima jumătate a clasamentului Uniunii Europene cu nivel de preț industrial mare, deci eram în prima jumătate. Prețurile industriale cele mai mici din Uniunea Europeană, tot potrivit aceluiași studiu, erau în Finlandia, în Suedia și Danemarca, iar în est, Ungaria și Bulgaria aveau valori clare sub media Uniunii Europene. Se întâmpla în 2024: Ungaria, care n-are resurse, avea prețuri mai mici decât România, care are resurse. Numai văzând lucrurile astea te gândești la DNA, adică n-ai cum să nu te gândești la DNA. Te întrebi: „Cum e posibil? O țară care n-are resurse versus o țară cu resurse?” Care e explicația tehnică?”, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Am spus-o foarte clar: România și-a oprit capacitățile de producție. Banii pe care trebuia să-i folosească pentru centrale pe gaz, în care să producă electricitate, i-a pus pe fotovoltaic și în momentul de față nu poți să tratezi pe cea ușoară.

Am spus asta și la Davos, și la Consiliul Miniștrilor Energiei, am vorbit și cu Comisarul european pentru Energie: Nu poți să pui aceeași politică energetică și în Spania unde ai soare, și în țările scandinave, în Finlanda, în Suedia, unde ai foarte mult eolian, pentru că ăsta e specificul meteorologic și geografic, și în România care are gaz și cărbune.

Păi, lasă-mă să-mi folosesc gazul și cărbunele în România, să am politici energetice distincte, pentru că să ai țări care produc energie electrică și gaze în interiorul Uniunii Europene îți crește securitatea în ansamblu. În clipa în care România are un excedent de energie sau de gaze, evident că face bani și profit și vinde și la bulgari, și în Ungaria, și în Slovacia, și în Moldova sau în altă parte.

Noi am tot stat și am așteptat să ne dea cineva voie, am tot stat să vedem ce zic ăia, să ne punem bine cu ei și să spunem și noi cum zic ăia prin alte părți, în loc să mergem în perspectiva în care spunem: „Nu, oameni buni! Specificul României e asta și asta fac”, a spus Bogdan Ivan la DC News.

Video: