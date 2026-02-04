€ 5.0950
Europa, scoasă din competiția globală. Bogdan Ivan: Încă se chinuie să instaleze panouri solare
Data publicării: 13:35 04 Feb 2026

Europa, scoasă din competiția globală. Bogdan Ivan: Încă se chinuie să instaleze panouri solare
Autor: Elena Aurel

bogdan ivanINQUAM_Photos_Octav_Ganea BOGDAN IVAN / Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Energia electrică este mult mai scumpă în Uniunea Europeană decât în SUA, Rusia și China, ceea ce face dificilă competitivitatea industriei europene.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat că, în timp ce alte țări investesc masiv în centrale nucleare și soluții energetice avansate, Europa încă se chinuie să instaleze panouri solare.

„Energia electrică pentru industrie este semnificativ mai ieftină în Statele Unite decât în Uniunea Europeană. Diferența este de 2-3 ori mai ieftină pe kWh. În Rusia, energia este semnificativ mai ieftină decât media din UE, iar în China este chiar mai mică decât în Statele Unite. Cum naiba să facă Uniunea Europeană față unei competiții acerbe, mai ales în era tehnologiilor noi - AI-ul mănâncă foarte multă energie electrică – când ai polii cei mai mari, cu care ești în competiție, cu energie mult mai ieftină decât tine? Spre ce ne îndreptăm?”, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Nu vreau să sune fatalist, dar cred că Uniunea Europeană a pierdut lupta asta, din nefericire, pentru că nu poate fi competitivă. Și nu e vorba doar de AI.

În AI, deja Elon Musk pregătește centrale nucleare pentru fermele AI, America investește trilioane în producție nuclear-gaz pentru fabrici de inteligență artificială, Elon Musk deja se pregătește ca în doi ani să aibă producție de serie pentru fabrici de inteligență artificială puse în spațiu, care folosesc energia solară și după asta transmit datele prin rețeaua Starlink, și Europa, din păcate, încă se chinuie să instaleze panouri solare”, a spus Bogdan Ivan la DC News. 

Video:

bogdan ivan
elon musk
inteligenta artificiala
statele unite ale americii
rusia
china
energie electrica
