DCNews Stiri De la creștere la recesiune. Ce s-a schimbat sub Guvernul Bolojan
Data publicării: 13:13 03 Feb 2026

De la creștere la recesiune. Ce s-a schimbat sub Guvernul Bolojan
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan agerpres Ilie Bolojan / Agerpres

Bogdan Chirieac, analist politic, a precizat că România urmează să intre în recesiune.

Ca urmare a măsurilor „anti-economice“ luate de Guvernul Ilie Bolojan în ultimele luni, România urmează să intre în recesiune, a anunțat analistul politic Bogdan Chirieac. El a precizat că situația în care se află țara noastră în prezent este total opusă față de perioada în care Guvernul era condus de Marcel Ciolacu și când aveam, totuși, creștere economică, iar PIB-ul era cel mai mare din istorie.

„România este blocată din 2024, de când a început campania electorală maraton. Administrația e blocată. Din nefericire, anul electoral s-a prelungit și în 2025, inclusiv pentru Primăria Generală a Capitalei, iar administrația este în continuare blocată de măsurile anti-economice ale premierului Bolojan. Chestia că Marcel Ciolacu a mărit taxele locale este absurdă.

PNL și PSD nu au guvernat rău, pentru că am avut cel mai mare PIB din istoria României, plus creștere economică. Acum va fi recesiune, fiindcă trimestrul patru din 2025 este tot pe negativ. Oficial, România va fi declarată în recesiune săptămânile următoare“, a spus analistul politic.

Bogdan Chirieac: Ilie Bolojan s-a încurcat la Palatul Victoria

Potrivit lui Bogdan Chirieac, singurele motoare care mai țin economia României pe linia de plutire sunt reprezentate de marile corporații, care nu au fost atinse până la acest moment de măsurile Guvernului. Totuși, antreprenorii români, dar și angajații acestora, sunt primii loviți.

„Administrația nu funcționează, cu unele excepții de orașe unde lucrurile merg bine. Unul dintre aceste orașe era chiar Oradea, că de aceea a devenit cunoscut Ilie Bolojan. Problema e că dânsul s-a încurcat aici, la Palatul Victoria, cu măsurile anti-economice. 

Nu vorbesc doar de majorările de taxe și impozite, ci și de piedicile uriașe care se pun în calea antreprenorilor din țara noastră, fie că sunt români sau străini. Ilie Bolojan ajută - măcar atâta - marile corporații, fără de care România nu ar mai putea trăi. Suntem cu totul deschiși pentru investițiile marilor corporații.

Totuși, dânșii nici nu sunt foarte interesați de nivelul de taxe și impozite fiindcă se optimizează fiscal foarte bine. Corporațiile se descurcă în orice situație. Pentru antreprenorii români, Ilie Bolojan e un blestem, e un măcelar“, a mai spus, la B1TV, analistul politic Bogdan Chirieac.

acest articol reprezintă o opinie
