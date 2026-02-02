€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Stiri Confesiunea Antoniei despre cei trei copii ai ei și drumul plin de încercări al maternității
Data actualizării: 15:46 02 Feb 2026 | Data publicării: 15:46 02 Feb 2026

Confesiunea Antoniei despre cei trei copii ai ei și drumul plin de încercări al maternității
Autor: Alexandra Curtache

Antonia și Alex Velea Foto: Instagram

Cu o sinceritate dezarmantă și o emoție care a atins mii de oameni, Antonia a vorbit deschis despre viața de mamă, despre începuturile grele ale acestui drum și despre recunoștința profundă pe care o simte astăzi, când își vede cei trei copii împreună. Mesajul artistei, publicat pe Instagram, a devenit rapid viral.

Artista mărturisește că parcursul ei ca mamă a început într-un moment extrem de greu, odată cu nașterea fiicei sale, Maya. O experiență care a marcat-o definitiv și ale cărei ecouri emoționale nu pot fi șterse.

„Drumul meu ca mamă a început cu Maya, într-o situație dificilă care m-a marcat pentru totdeauna. Tulburarea nu o pot lua înapoi, la fel ca toate trăirile prin care am trecut”, a scris Antonia, cu o onestitate rar întâlnită în spațiul public.

Trei copii, o bucurie care vindecă

Astăzi, însă, perspectiva este cu totul alta. Antonia spune că momentul în care îi vede pe toți cei trei copii ai săi împreună are o valoare aparte, mai ales în contextul unei familii restrânse.

„Când îi văd pe cei trei copii ai mei, neavând o familie mare, faptul că îi am și îi pot vedea împreună face totul și mai special pentru mine”, a continuat artista, subliniind cât de mult înseamnă pentru ea această unitate.

Cunoscută pentru deschiderea cu care își tratează publicul, Antonia reafirmă că nu și-a ascuns niciodată vulnerabilitățile, chiar și atunci când a fost vorba despre aspecte extrem de intime ale vieții sale.

„Recunoscătoare, mereu. Știți că mereu am fost sinceră cu voi, chiar și atunci când vorbesc despre lucruri intime. Parcursul vieții mele m-a făcut cine sunt astăzi, cu bune și cu rele”, a conchis Antonia, lăsând în urmă un mesaj de asumare, maturitate și iubire necondiționată.

Foto: Instagram

„Am devenit mamă când eram încă o fată care abia învăța cine e”

Într-un alt mesaj la fel de emoționant, Antonia a vorbit despre faptul că a devenit mamă prea devreme, într-un moment în care ea însăși era încă o copilă. Artista mărturisește că nu știa aproape nimic despre viață, dar că odată cu venirea primului copil a început, pas cu pas, să învețe ce contează cu adevărat în viață.

„Am devenit mamă când eram încă o fată care abia învăța cine e…Nu știam nimic despre viață, dar cumva, odată cu el, am început să învăț tot ce contează. Nu a fost ușor. Am crescut împreună. N-am fost niciodată mai obosită, mai speriată și mai plină de dragoste ca de când am devenit mamă. Ei mi-au dat un sens nou în fiecare lucru mic. M-au învățat să fiu răbdătoare, să iubesc fără condiții, să lupt chiar și când nu mai am putere.

Nu sunt o mamă perfectă, dar iubirea mea pentru ei e. Și sper că, dincolo de toate greșelile mele, vor simți asta. La mulți ani, sufletele mele. Copiii mei. Inima mea în mai multe bucăți. Ați fost și veți fi întotdeauna cel mai frumos dar pe care l-a putut primi fata aia tânără care abia învăța să trăiască!”, a mai scris vedeta în trecut. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

antonia
copii
alex velea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 36 minute
Ruptură politică: Deputat exclus de Anamaria Gavrilă vrea să preia grupul POT și să-l redenumească
Publicat acum 46 minute
Două fotomodele românce apar în dosarele Epstein: Ar fi primit mii de dolari și ar fi mers pe insula prădătorului sexual
Publicat acum 52 minute
Cât costă ceasul purtat de premierul Ilie Bolojan
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Ministrul Justiţiei din Polonia a fost amendat după ce nu a acordat prioritate unui pieton
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Legea femicidului a trecut de Senat. Pașii necesari până la adoptarea finală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 38 minute
Risc pentru PSD cu pachetul de solidaritate. Chirieac spune cine sunt, de fapt, oamenii care conduc România
Publicat acum 8 ore si 43 minute
Horoscop februarie 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 9 ore si 36 minute
Nebunie cu impozitarea în România. Claudiu Năsui: E unic în lume! / Ce propune deputatul USR pentru relansarea economică / video
Publicat acum 11 ore si 17 minute
Meseria pe care nu o mai vrea nimeni în Buzău, deși e cerere mare. Primarii nu știu ce să mai facă
Publicat acum 12 ore si 11 minute
Horoscop 2 februarie 2026. Lună Plină în Leu. Previziuni pentru fiecare zodie
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close