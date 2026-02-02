Confesiunea Antoniei despre cei trei copii ai ei și drumul plin de încercări al maternității

Artista mărturisește că parcursul ei ca mamă a început într-un moment extrem de greu, odată cu nașterea fiicei sale, Maya. O experiență care a marcat-o definitiv și ale cărei ecouri emoționale nu pot fi șterse.

„Drumul meu ca mamă a început cu Maya, într-o situație dificilă care m-a marcat pentru totdeauna. Tulburarea nu o pot lua înapoi, la fel ca toate trăirile prin care am trecut”, a scris Antonia, cu o onestitate rar întâlnită în spațiul public.

Trei copii, o bucurie care vindecă

Astăzi, însă, perspectiva este cu totul alta. Antonia spune că momentul în care îi vede pe toți cei trei copii ai săi împreună are o valoare aparte, mai ales în contextul unei familii restrânse.

„Când îi văd pe cei trei copii ai mei, neavând o familie mare, faptul că îi am și îi pot vedea împreună face totul și mai special pentru mine”, a continuat artista, subliniind cât de mult înseamnă pentru ea această unitate.

Cunoscută pentru deschiderea cu care își tratează publicul, Antonia reafirmă că nu și-a ascuns niciodată vulnerabilitățile, chiar și atunci când a fost vorba despre aspecte extrem de intime ale vieții sale.

„Recunoscătoare, mereu. Știți că mereu am fost sinceră cu voi, chiar și atunci când vorbesc despre lucruri intime. Parcursul vieții mele m-a făcut cine sunt astăzi, cu bune și cu rele”, a conchis Antonia, lăsând în urmă un mesaj de asumare, maturitate și iubire necondiționată.

„Am devenit mamă când eram încă o fată care abia învăța cine e”

Într-un alt mesaj la fel de emoționant, Antonia a vorbit despre faptul că a devenit mamă prea devreme, într-un moment în care ea însăși era încă o copilă. Artista mărturisește că nu știa aproape nimic despre viață, dar că odată cu venirea primului copil a început, pas cu pas, să învețe ce contează cu adevărat în viață.

„Am devenit mamă când eram încă o fată care abia învăța cine e…Nu știam nimic despre viață, dar cumva, odată cu el, am început să învăț tot ce contează. Nu a fost ușor. Am crescut împreună. N-am fost niciodată mai obosită, mai speriată și mai plină de dragoste ca de când am devenit mamă. Ei mi-au dat un sens nou în fiecare lucru mic. M-au învățat să fiu răbdătoare, să iubesc fără condiții, să lupt chiar și când nu mai am putere.

Nu sunt o mamă perfectă, dar iubirea mea pentru ei e. Și sper că, dincolo de toate greșelile mele, vor simți asta. La mulți ani, sufletele mele. Copiii mei. Inima mea în mai multe bucăți. Ați fost și veți fi întotdeauna cel mai frumos dar pe care l-a putut primi fata aia tânără care abia învăța să trăiască!”, a mai scris vedeta în trecut.