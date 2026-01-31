VIDEO Un heruvim care ar avea chipul Giorgiei Meloni provoacă polemici după restaurarea unei fresce la Roma

Fresca apare într-o capelă a bazilicii San Lorenzo din Lucina, în inima Romei unde au fost făcute lucrări recente de restaurare, scrie cotidianul La Repubblica, care a publicat primul informația.

În dreapta unui bust de marmură al lui Umberto al II-lea de Savoia, ultimul rege al Italiei, un înger care poartă un pergament cu o hartă a Italiei prezintă trăsături foarte asemănătoare de cele ale şefului guvernului ultraconservator italian.

Artistul voluntar din spatele restaurării, Bruno Valentinetti, a negat în presă că ar fi vrut să o înfăţişeze pe Giorgia Meloni.

El a dat asigurări că nu a făcut altceva decât să restaureze fresca originală în mod identic. Informaţia a stârnit mai multe reacţii politice, în special din partea opoziţiei de centru-stânga care i-a solicitat ministrului italian al Culturii, Alessandro Giuli, să contacteze Superintendenţa de la Roma, care administrează, întreţine şi promovează bunurile arheologice, istorice şi artistice aparţinând oraşului, cu scopul de a se face verificări, notează Agerpres.

