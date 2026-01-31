Din Australia până în Europa: Cum au interzis/restricționat alte țări accesul copiilor la rețelele sociale

Australia a devenit în decembrie prima țară din lume care a interzis accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, blocându-i pe platforme precum TikTok, YouTube (Alphabet), Instagram (Meta) și Facebook (Meta.O). Interdicția este urmărită acum îndeaproape de alte țări care iau în considerare măsuri similare bazate pe vârstă, Marea Britanie și Franța fiind țările care au semnalat astfel de planuri recent, pe măsură ce cresc îngrijorările cu privire la impactul rețelelor sociale asupra sănătății și siguranței copiilor.

Mai jos aveți un rezumat al măsurilor luate de mai multe țări și companii de tehnologie pentru a reglementa accesul la rețelele sociale.

AUSTRALIA

O lege istorică adoptată în noiembrie 2024 a obligat principalele platforme de socializare să blocheze minorii sub 16 ani începând cu 10 decembrie 2025, una dintre cele mai dure reglementări din lume care vizează principalele platforme de tehnologie. Companiile care nu se conformează acestei reglementări s-ar putea confrunta cu sancțiuni de până la 34,3 milioane de dolari, potrivit Reuters.

MAREA BRITANIE

Marea Britanie are în vedere o interdicție a rețelelor sociale, similară cu cea a Australiei, pentru a proteja mai bine copiii online, a declarat prim-ministrul Keir Starmer pe 20 ianuarie 2026.

Guvernul nu a specificat un prag de vârstă, dar a spus că are în vedere o interdicție „pentru copiii sub o anumită vârstă”.

CHINA

Autoritatea de reglementare a spațiului cibernetic din China a implementat un așa-numit program „mod minor” care impune restricții la nivel de dispozitiv și reguli specifice aplicațiilor pentru a restricționa timpul petrecut în fața ecranelor în funcție de vârstă.

DANEMARCA

Danemarca a declarat în noiembrie 2025 că va interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, permițând în același timp părinților să acorde scutiri tinerilor cu vârsta de până la 13 ani pentru a accesa anumite platforme.

Majoritatea partidelor din parlament au declarat că vor susține planul înainte de un vot formal.

FRANȚA

Adunarea Națională a Franței a aprobat pe 26 ianuarie 2026 o lege care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la hărțuirea online și riscurile pentru sănătatea mintală.

Proiectul de lege trebuie încă să treacă de Senat înainte de un vot final în camera inferioară.

GERMANIA

Minorii cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani au voie să utilizeze rețelele sociale numai dacă părinții lor își dau consimțământul.

Totuși, avocații pentru protecția copilului din Germania spun că controalele au fost insuficiente.

ITALIA

În Italia, copiii sub 14 ani au nevoie de consimțământul părinților pentru a se înscrie pe conturi de socializare, în timp ce pentru copiii mai mari de această vârstă nu este necesar consimțământul.

MALAYSIA

Malaysia a anunțat în noiembrie 2025 că va interzice utilizarea rețelelor sociale pentru utilizatorii sub 16 ani începând cu 2026.

NORVEGIA

În octombrie 2024, guvernul norvegian a propus creșterea vârstei la care copiii își pot da consimțământul cu privire la termenii necesari pentru utilizarea rețelelor sociale la 15 ani de la 13 ani, deși părinții ar avea în continuare permisiunea de a semna în numele lor dacă nu au vârsta maximă permisă.

De asemenea, guvernul a început să lucreze la legislație pentru a stabili o limită minimă absolută de vârstă de 15 ani pentru utilizarea rețelelor sociale.

SUA

Legea privind protecția vieții private a copiilor online împiedică companiile să colecteze date cu caracter personal de la copii sub 13 ani fără consimțământul părinților.

Mai multe state au adoptat, de asemenea, legi care impun consimțământul părinților pentru accesul minorilor la rețelele sociale, dar acestea s-au confruntat cu contestații în instanță pe motive de libertate de exprimare.

Legislația UE

Parlamentul European a convenit în noiembrie asupra unei rezoluții care solicită o vârstă minimă de 16 ani pe rețelele sociale pentru a asigura „interacțiunea online adecvată vârstei”.

De asemenea, a solicitat o limită de vârstă digitală armonizată la nivelul UE de 13 ani pentru accesul la rețelele de sociale și o limită de vârstă de 13 ani pentru serviciile de partajare video și „însoțitorii AI”.

Rezoluția nu este obligatorie din punct de vedere juridic.

Ce fac cei din domeniul tehnologiei informației

Platformele sociale, inclusiv TikTok, Facebook și Snapchat (SNAP.N), deschid o filă nouă și spun că oamenii trebuie să aibă cel puțin 13 ani pentru a se înscrie.

Avocații pentru protecția copilului spun însă că se întreprind controale insuficiente, iar datele oficiale din mai multe țări europene arată că un număr mare de copii sub 13 ani au conturi pe rețelele sociale în continuare.











