Educația, lăsată în urmă. Copiii riscă să devină victimele unui sistem depășit
Data actualizării: 16:34 17 Mar 2026 | Data publicării: 16:31 17 Mar 2026

Educația, lăsată în urmă. Copiii riscă să devină victimele unui sistem depășit
Autor: D.C.

educatie-scoala_40327900 Sursă foto: Freepik

Problemele din educație, dublate de creșterea fenomenelor de violență și adicții, conturează o realitate îngrijorătoare pentru viitorul copiilor din România.

Mesajul a fost transmis în cadrul Conferinței „România Responsabilă”, organizată de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.

La eveniment au participat parlamentari, reprezentanți ai administrației publice, dar și cadre didactice, directori de instituții de învățământ și inspectori școlari, care au descris un sistem aflat sub presiune și în lipsă de resurse.

Un moment important al conferinței l-a constituit prezentarea analistului Cristian Roșu, care a expus rezultatele unui sondaj privind învățământul românesc, evidențiind îngrijorarea tot mai mare a societății față de direcția în care se îndreaptă educația. Inițiatoarea conferinței, Lavinia Șandru, a declarat: „Nu mai putem cosmetiza realitatea. Educația din România este lăsată în urmă, iar acest lucru se va întoarce împotriva noastră ca societate. Când nu investești în copii, nu investești în viitorul țării. Este timpul pentru responsabilitate reală, nu doar pentru discursuri.”

Florin Lixandru, Inspector General al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a subliniat: „Profesorii, directorii și inspectorii lucrează zilnic într-un sistem care are nevoie urgentă de sprijin. Nu mai vorbim doar despre reforme, ci despre necesitatea unor măsuri concrete și rapide.” 

Natalia Intotero, deputat și vicepreședinte al Camerei Deputaților, a declarat: „Avem datoria să construim politici publice care să răspundă realităților din teren. Educația trebuie să fie o prioritate reală, nu una declarativă.”

Florin Spătaru, fost ministru al economiei, a afirmat: „Fără investiții reale în educație, nu putem vorbi despre o economie competitivă. Legătura dintre școală și piața muncii este esențială, iar lipsa acestei conexiuni ne costă deja în dezvoltare și productivitate.”

Dan Constantin, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, a afirmat: „Presa are obligația de a spune lucrurilor pe nume. Dacă ignorăm aceste probleme, ele nu dispar, ci se adâncesc.”

Concluzia conferinței a fost clară: fără intervenții rapide și coerente, copiii de astăzi riscă să devină prima generație care plătește direct prețul inacțiunii în educație, prin lipsa de oportunități, expunerea la violență și vulnerabilitatea în fața adicțiilor.

