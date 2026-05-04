Radu Leca: Măsura care „pedepsește” abandonul riscă să lovească exact unde doare

Dacă școala e un drept și o obligație socială, atunci rămânerea în școală e „recompensată”, iar părăsirea ei e „penalizată”. În psihologie și psiho-educație însă, întrebarea corectă nu e doar „sună bine?”, ci: funcționează pe termen lung, pentru cine funcționează, cu ce costuri și dacă nu cumva produce efecte secundare care sapă tocmai obiectivul (reducerea abandonului). Pe scurt, această „îngrădire” este pozitivă în intenție și uneori în efect, dar tinde să fie negativă ca impact psihologic și social asupra celor mai vulnerabili elevi, dacă nu e însoțită de intervenții educaționale și de sprijin real. Mai jos analizez argumentativ, din perspectiva psihologiei motivației, a dezvoltării adolescentului și a echității educaționale.



50 de efecte potențial pozitive (psiho-educaționale și sociale)



1) Semnal de prioritate socială: transmite că educația este un bun public important, iar participarea la școală are consecințe, nu e opțională la infinit.



2) Creșterea salienței deciziei: pentru familiile indecise, diferența de sumă face „vizibil” costul abandonului și previne decizii luate din inerție.



3) Reducerea abandonului „din neglijență”: în situații în care abandonul apare pentru că nimeni nu monitorizează, măsura activează supravegherea parentală.



4) Limitarea absenteismului strategic: descurajează situațiile în care elevul lipsește mult și „ține locul” în sistem fără intenție reală de participare.



5) Creșterea responsabilizării familiale: determină părinții să se implice mai activ (verificare, comunicare cu dirigintele, rutină).



6) Stimularea comunicării școală–familie: când apare riscul pierderii banilor, unele familii caută mai repede dialog cu școala.



7) Întărirea rutinei zilnice: presiunea externă menține o structură (trezit, pregătit, mers la curs), care ajută psihologic.



8) Reducerea comportamentelor de evitantă: elevii care evită școala din comoditate sau din anturaj sunt împinși să revină.



9) Creșterea ratei de reînscriere: unii elevi revin în școală pentru a recâștiga dreptul la alocația integrală.

10) Protejarea investiției publice: argument economic: statul condiționează o parte a sprijinului de un comportament pro-social (educația).



11) Claritate normativă: stabilește o regulă simplă, ușor de înțeles: „dacă ești elev, ai un anumit sprijin”.



12) Descurajarea abandonului timpuriu: la treceri vulnerabile (gimnaziu-liceu), măsura „ține” elevul încă un semestru, timp în care estei ajutat.



13) Reducerea influenței anturajului: când anturajul încurajează ieșirea din școală, costul financiar contrabalansează presiunea grupului.



14) Întărirea controlului executiv: pentru unii adolescenți, consecința imediată (bani) susține autocontrolul până când apare motivația internă.



15) Pârghie pentru consiliere: școală folosește momentul ca declanșator pentru intervenție: „hai să vedem de ce vrei să renunți”.



16) Conștientizarea beneficiilor educației: discuția despre alocație duce la discuții despre beneficii pe termen lung (diplomă, job).



17) Reducerea abandonului „administrativ”: descurajează înscrierile formale fără intenție de participare (în unele cazuri).



18) Incentivarea prezenței la evaluări: familiile insista ca elevul să meargă la evaluări și examene, menținând legătura cu școala.



19) Creșterea atenției autorităților: măsura atrage resurse de monitorizare a abandonului (deși nu e garantat).



20) Standardizare a politicii: oferă o abordare unitară, reducând tratamentele arbitrare între școli.



21) Scăderea „normalizării” abandonului: în comunități unde abandonul e frecvent, sancțiunea reduce acceptarea socială.



22) Presiune pentru mediere școlară: unii părinți cer ajutor dirigintelui, mediatorului școlar, asistentului social.



23) Întărirea ideii de contract social: sprijinul financiar e văzut ca parte a unui schimb: statul oferă, cetățeanul participă.



24) Posibil efect de prevenție secundară: elevii cu risc sunt ținuți în sistem suficient cât să beneficieze de programe remediale.



25) Reducerea abandonului în cazuri de „demotivare temporară”: când elevul e într-o fază de respingere trecătoare, costul îl menține conectat.



26) Motivare extrinsecă imediată: psihologic, un stimul extern funcționează rapid, fără a cere schimbări profunde inițiale.



27) Creșterea implicării în disciplină: frica de consecințe crește conformarea la reguli (pe termen scurt).



28) Îmbunătățirea frecvenței în unele școli: dacă aplicarea e coerentă, exista o scădere a absențelor nemotivate.



29) Reducerea tranziției spre muncă ilegală: dacă elevul rămâne în școală, întârzie intrarea în activități riscante.



30) Scăderea timpului petrecut în medii de risc: prezența la școală reduce expunerea la stradă, anturaje, consum.



31) Întărirea rolului educației în familie: devine un subiect central de negociere și planificare.



32) Posibil efect asupra părinților dezinteresați: sancțiunea îi face să ia în serios problema (când altfel n-ar face-o).



33) Protejarea copilului de decizii impulsive: adolescenții sunt mai impulsivi; o consecință financiară „pune frână”.



34) Creșterea solicitării de alternative educaționale: unele familii căută seral, „a doua șansă”, profesională.



35) Consolidarea ideii de progres: rămânerea în școală e văzută ca un prag concret cu beneficii tangibile.



36) Îmbunătățirea urmării planurilor: elevul este împins să ducă anul la capăt, crescând probabilitatea de promovare.



37) Reducerea repetării tiparului în frați: când familia vede consecințe, încurajează și frații mai mici să rămână.



38) Creșterea vizibilității cazurilor de risc: școala urmărește mai atent elevii la limită.



39) Presiune pentru colaborare interinstituțională: uneori se activează DGASPC, asistența socială, mediatorii.



40) Clarificarea statutului de elev: reduce ambiguitatea „este/nu este elev” și impune o definire administrativă.



41) Reducerea abandonului la final de an: mulți abandonează înainte de încheiere; o sancțiune menține prezența.



42) Întărirea controlului parental asupra programului: părinții reglementează mai bine orele de somn, ieșirile.



43) Efect de disciplinare a mediului: u

comunitățile reacționează la norme financiare mai rapid decât la mesaje educaționale.



44) Reducerea abandonului în cazuri de conflict minor: când elevul vrea să renunțe după o ceartă, părintele insistă să continue.



45) Creșterea participării la ședințe cu părinții: familiile devin mai prezente.



46) Îmbunătățirea respectării obligațiilor legale: școlarizarea obligatorie capătă „dinți” instituționali.



47) Posibil efect asupra comportamentelor de risc: rămânerea în școală corelează cu scăderea consumului și delicvenței (la nivel populațional).



48) Creșterea duratei medii de școlarizare: chiar și un an în plus schimbă traiectorii.



49) Reducerea presiunii bugetare generale: în termeni de politică publică, direcționează fonduri către cei activ înscriși.



50) Crearea unei ferestre de intervenție: dacă elevul rămâne, există timp pentru profesor/consilier să intervină înainte de ruperea definitivă.



50 de efecte potențial negative (psiho-educaționale, familiale, sociale)



1) Penalizarea sărăciei: cei mai predispuși la abandon sunt adesea cei mai săraci; reducerea banilor lovește exact acolo unde doare.



2) Creșterea stresului familial: scăderea veniturilor amplifică tensiuni, conflicte, violență domestică.



3) Creșterea rușinii la elev: mesajul este internalizat ca „am dezamăgit, sunt o povară”.



4) Amplificarea anxietății: elevii fragili emoțional simț presiune suplimentară și evită și mai mult școala.



5) Reactanță adolescentină: controlul extern provocă opoziție: „nu mă cumpără nimeni să merg la școală”.



6) Erodarea motivației intrinseci: în loc să învețe pentru sens, elevul învață „pentru bani/ca să nu pierdem bani”.



7) Învățare superficială: prezență fără implicare; elevul vine „ca să fie bifat”, nu ca să participe.



8) Creșterea absenteismului mascat: se caută justificări, scutiri, artificii administrative.



9) Conflict școală–familie: părinții acuză școala pentru pierderea banilor, tensionând colaborarea.



10) Pedepsirea copilului pentru factori externi: boală, transport, muncă în familie, îngrijirea fraților.



11) Înrăutățirea alimentației și a condițiilor de trai: 192 lei pierduți însemnă mese mai puține, haine mai proaste, lipsă rechizite.



12) Creșterea riscului de muncă infantilă: familia compensează pierderea trimițând copilul la muncă.



13) Împingerea spre economie informală: elevul căută bani rapid, riscând exploatare.



14) Creșterea riscului de abandon definitiv: odată ce resursele scad, revenirea în școală devine și mai grea (transport, haine, materiale).



15) Efect de stigmatizare: elevii „cu alocație tăiată” sunt etichetați în comunitate.



16) Creșterea inegalității: elevii din familii stabile nu sunt afectați, cei vulnerabili sunt afectați mult mai mult.



17) Reducerea accesului la servicii educaționale: fără bani, elevul renunță la navetă, meditații, internet.



18) Scăderea încrederii în stat: familia percepe statul ca punitiv, nu suportiv.



19) Scăderea încrederii în școală: școala devine asociată cu sancțiunea, nu cu sprijinul.



20) Externalizarea vinei: în loc să discute cauza reală, se caută vinovați („e vina ta că ne-ai tăiat banii”).



21) Creșterea riscului de depresie: stres + rușine + eșec = teren fertil pentru depresie la adolescenți.



22) Creșterea riscului de comportamente autodistructive: în cazuri vulnerabile, presiunea amplifică consumul, fuga de acasă.



23) Deturnarea obiectivului educațional: accentul se mută de la învățare la conformare și birocrație.



24) Negocierea toxică în familie: copilul este amenințat („dacă nu mergi, ne lași fără bani”).



25) Posibilă creștere a violenței parentale: în unele familii, presiunea financiară duce la pedepse fizice.



26) Efect de nedreptate percepută: elevul simte că e tratat ca „infractor”, nu ca persoană în dificultate.



27) Probleme de atașament școlar: scade sentimentul de apartenență, care e predictor puternic al persistenței.



28) Creșterea abandonului pentru motive medicale/psihologice nediagnosticate: elevul nu primește ajutor, ci sancțiune.



29) Descurajarea raportării problemelor: familia evită să spună adevărul (bullying, abuz) de teamă să nu piardă bani.



30) Efect de „pedeapsă colectivă”: întreaga familie suferă pentru decizia/comportamentul unui membru.



31) Deteriorarea relației părinte–copil: copilul simte că e iubit condiționat de bani.



32) Creșterea presiunii pe copiii cu dizabilități/cerințe speciale: dacă nu sunt capabili de a ține ritmul, sancțiunea devine și mai injustă.



33) Scăderea autonomiei elevului: decizia de educație devine o constrângere economică, nu un proiect de viață.



34) Reducerea accesului la activități extrașcolare: tăierea banilor elimină sportul, evenimentele si factori protectivi.



35) Creșterea migrației școlare: elevul este mutat frecvent, în căutarea unei soluții, fără stabilitate.



36) Birocratizare excesivă: școlile alocă timp pentru raportări în loc de intervenții educaționale.



37) Riscul de abuz administrativ: interpretări neunitare, erori, întârzieri, nedreptăți.



38) Întărirea mentalității punitive în educație: „disciplină prin frică” devine normă.



39) Efecte negative asupra climatului clasei: colegii privesc elevii în risc ca „problemă”, crescând excluderea.



40) Îngustarea dialogului: familia vine la școală cu frică/ostilitate, nu cu disponibilitate de colaborare.



41) Oboseală emoțională pentru profesori: profesorii devin percepuți ca „agenți ai sancțiunii”, cresc tensiunile.



42) Subminarea intervențiilor de consiliere: consilierea cere încredere; sancțiunea o erodează.



43) Creșterea sentimentului de neputință învățată: „oricum nu pot și acum ne iau și banii”.



44) Efect de „îngheț” al traiectoriei: elevul rămâne blocat între a reveni fără resurse și a pleca definitiv.



45) Risc de escaladare a comportamentelor antisociale: marginalizarea economică crește probabilitatea de delicvență.



46) Reproducerea ciclului de excluziune: mai puțină școală → joburi mai slabe → sărăcie → copiii următori abandonează.



47) Neglijarea cauzelor reale ale abandonului: politica devine „soluție rapidă”, reducând presiunea pentru reforme structurale.



48) Efect disproporționat în rural: costurile de transport și distanțele fac ca pierderea banilor să fie și mai gravă.



49) Efect disproporționat pentru familii monoparentale: un singur venit + un copil în risc = vulnerabilitate majoră.



50) Possibilă scădere a demnității percepute: elevul simte că valoarea lui e cuantificată strict financiar.



Abandonul școlar e rar un act brusc, izolat sau „capricios”. De cele mai multe ori, el este finalul unui proces: dificultăți de învățare, absențe repetate, rușine, eșec școlar, conflicte, violență, anxietate, depresie, sarcini familiale (muncă, îngrijirea fraților), sărăcie, transport, lipsă de sprijin, profesori suprasolicitați, școli cu resurse mici. Din această perspectivă, a condiționa alocația de prezența la școală e ca și cum ai trata febra fără să cauți infecția: uneori scade „simptomul” pe moment, dar cauza rămâne. Pentru unii elevi, această presiune financiară înclină balanța spre a rămâne înscriși și a veni mai des; pentru alții agravează exact factorii care i-au împins spre abandon.



Ca să clarificăm termenii: „îngrădire pozitivă” ar însemna o limitare care, deși constrânge, produce în medie efecte bune (mai multă frecventare, mai puțin abandon, mai multă responsabilizare) fără costuri psihologice majore și fără a lovi disproporționat în cei deja dezavantajați. „Îngrădire negativă” ar fi o constrângere care, chiar dacă are un scop legitim, generează efecte adverse: crește stresul, rușinea, ostilitatea față de școală, sancționează sărăcia, adâncește marginalizarea și crește abandonul pe termen mediu. Cheia e evaluarea realistă a mecanismelor psihologice prin care o astfel de măsură influențează comportamentul.



Din unghiul psihologiei comportamentale, reducerea alocației funcționează ca o pedeapsă (în termeni tehnici: retragerea unui beneficiu) menită să scadă un comportament nedorit (abandonul). Pedeapsa funcționează pe termen scurt, mai ales când comportamentul e controlabil și când persoana are resurse să facă schimbarea cerută. Dar în educație, mai ales în context de vulnerabilitate, „controlabilitatea” lipsește adesea: un elev nu controlează sărăcia, lipsa transportului, un părinte bolnav, nevoia de a munci, un mediu familial conflictual sau o tulburare emoțională. În aceste situații, pedeapsa nu mai e un „semnal de corecție”, ci o lovitură suplimentară.



Un concept central aici este motivația: de ce vine un elev la școală? Teoria autodeterminării a lui Ryan, distinge între motivația intrinsecă (învăț pentru că are sens, îmi place, mă dezvolt) și motivația extrinsecă (vin pentru note, sancțiuni, bani, presiune). Măsurile financiare cresc motivația extrinsecă, dar au un risc: subminează motivația intrinsecă dacă elevul simte că e controlat și că relația cu școala e una de „amenințare–supunere”. Pentru elevii care deja au o relație fragilă cu școala, accentul pe sancțiune întărește ideea: „Școala nu e un loc care mă ajută, ci un loc care mă constrânge.” Pe termen lung, asta nu construiește atașament școlar și nici identitate de „persoană care reușește”.



Mai mult, adolescența e o perioadă în care autonomia și demnitatea sunt „sensibile”. Un adolescent reacționează adesea la control prin rezistență (reactanță psihologică): dacă simt că sunt împinși cu forța, cresc opoziția, iritarea, evitarea. Unii elevi vor „înghiți” constrângerea și vor rămâne formal în sistem, dar cu implicare minimă; alții escaladează conflictul cu școala și familia. Iar când sancțiunea financiară ajunge în familie, tensiunile cresc: părinții pun presiune, rușineaza copilul sau transforma școala în câmp de luptă. Din punct de vedere psiho-educațional, clima emoțională din jurul școlii contează enorm: frica produce conformare, dar rareori produce învățare autentică.



Apoi e problema echității. Alocația, în multe familii, nu e un „bonus”, ci o parte reală a bugetului de supraviețuire: mâncare, rechizite, transport, haine. Reducerea ei lovește mai tare tocmai în elevii cu risc mare de abandon: cei din mediul rural, din familii cu venit mic, cu părinți plecați, cu istoric de marginalizare. Asta creează un gând moral și practic: îi „penalizezi” pe cei care au deja cele mai puține resurse să rămână în școală. Dacă scopul este reducerea abandonului, atunci o măsură care ia resurse din zona de risc este contraproductivă.



Mai e un aspect psihologic fin: rușinea. Mulți elevi care abandonează nu o fac din comoditate, ci dintr-o experiență repetată de eșec și umilire: „Nu mă descurc, sunt prost, nu are rost.” O sancțiune financiară întărește exemplele existentei defectului personal: „Sunt o povară, din cauza mea pierdem bani.” Rușinea e un predictor puternic pentru retragere și evitare. În loc să aducă elevul mai aproape de școală, îl împinge să se ascundă și mai mult, să evite profesorii, să rupă legătura cu instituțiile. Iar în psiho-educație știm că reintegrarea după abandon cere exact opusul: relație, încredere, sentiment de apartenență.



Susținătorii măsurii spun că există și un argument de responsabilizare: dacă societatea investește în copii, e legitim să ceară participare la educație. În plus, unele politici internaționale de tip „cash transfer condiționat” (plăți condiționate de frecvență) au avut rezultate bune în anumite țări: când familiile primesc bani suplimentari dacă elevul merge la școală, frecvența crește, mai ales la ciclurile mici. Observă însă diferența crucială: în acele programe, de regulă, nu se ia un drept de bază, ci se oferă un sprijin suplimentar; și, foarte important, sunt însoțite de infrastructură (transport, sănătate, consiliere, monitorizare). Reducerea alocației este mai aproape de o sancțiune care reduce capacitatea familiei de a susține școala.



Argumentul eficienței trebuie și el evaluat realist: dacă un elev a abandonat deja, sancțiunea financiară nu îl aduce automat înapoi. Crește presiunea pe familie să-l împingă spre reînscriere, dar fără sprijin, elevul revine doar formal, fără să recupereze decalajele și fără să rezolve problemele care au dus la abandon. Rezultatul este o prezență intermitentă, note proaste, repetarea clasei și, în final, abandon din nou. În termeni educaționali, asta e „rotirea ușii”: intră-iese, fără progres real. Iar pentru psihicul elevului, încă un eșec confirmă credința: „Nu pot.”



În psiho-educație, un principiu util este să distingem între măsuri de control și măsuri de sprijin. Controlul setează limite, dar sprijinul schimbă șansele reale de reușită. Dacă vrem să reducem abandonul, avem nevoie de: identificarea timpurie a riscului (absențe, scădere bruscă a performanței), intervenții personalizate (meditații, programe remediale), consiliere psihologică (anxietate, depresie, traumă), mentorat, colaborare cu familia, mediere școală–familie, sprijin material țintit (transport, masă caldă, rechizite), flexibilitate (a doua șansă, programe adaptate pentru elevii care muncesc). În absența acestor lucruri, sancțiunea financiară seamănă cu „îți tai frânghia pentru că nu te cațări suficient de repede”.



Un alt risc, mai puțin discutat, este apariția comportamentelor de „evitare administrativă”: dacă familia are mult de pierdut, apăre tentația de a masca abandonul (înscriere formală fără participare reală, scutiri, justificări artificiale, conflicte cu școala). Asta distorsionează și statisticile și relația cu instituțiile. Când un sistem pedepsește, oamenii învață să se apere, nu neapărat să coopereze. Iar cooperarea e esențială în educație.



Totuși, nu e corect să aruncăm ideea la coș fără nuanțe. Există un scenariu în care o condiționare financiară are efect pozitiv: atunci când factorii principali ai absentării sunt „moi” (lipsă de rutină, neglijență, lipsă de implicare a părinților, prioritizarea altor activități) și când elevul are acces real la școală (transport, materiale, sănătate). În astfel de cazuri, semnalul „există consecințe” activează implicarea familiei și reduce absenteismul. Problema este că abandonul școlar sever apare mult mai frecvent acolo unde factorii sunt „duri” (sărăcie, muncă, probleme de sănătate, violență, dificultăți de învățare). Cu alte cuvinte, măsura ar putea funcționa mai bine pentru cei care oricum aveau șanse mai mari să rămână în școală și mai rău pentru cei cu risc mare. Asta o face discutabilă ca politică publică.



Din perspectiva eticii psihologice și educaționale, se pune și întrebarea: pe cine sancționăm de fapt? Elevul, părintele sau familia? Alocația e legată de copil, dar este gestionată de adulți. Dacă un părinte nu își susține copilul, sancțiunea lovește copilul prin lipsa resurselor. Dacă un copil are depresie și nu se ridica din pat, sancțiunea lovește tot copilul. Asta riscă să transforme o problemă educațională într-una de „merit financiar”, deși educația e și un drept și un instrument de egalizare a șanselor. În practică, tăierea banilor accentuează tocmai inegalitatea pe care școala încearcă să o reducă.



Psihologic, e important și mesajul implicit: „Valorezi 292 lei dacă ești elev; valorezi 100 lei dacă ai ieșit din sistem.” Un copil aflat la limită traduce asta ca: „Sunt acceptat doar dacă performez conform.” Iar acceptarea condiționată slăbește atașamentul față de școală și față de adulții din jur. În schimb, mesajele eficiente pentru prevenirea abandonului sunt de tipul: „Te vedem, contezi, te ajutăm să reușești, chiar dacă acum e greu.” Asta nu înseamnă lipsă de responsabilitate, ci responsabilitate însoțită de suport.



Ce ar face măsura mai „pozitivă” și mai puțin dăunătoare? În primul rând, dacă ar fi integrată într-un pachet de intervenții. De exemplu: avertizare timpurie (nu direct sancțiune), plan de sprijin individual (tutorat, consiliere), sprijin material pentru bariere reale (transport, masă), apoi condiționare treptată și flexibilă. În al doilea rând, criterii care să țină cont de motive medicale, psihologice, sociale documentate. În al treilea rând, accentul pe reintegrare: dacă elevul revine, recuperează alocația integrală rapid și primește suport de recuperare, nu doar „ești iar eligibil”. În al patrulea rând, un rol real pentru consilierul școlar și asistentul social, nu doar o decizie contabilă.



Dintr-o perspectivă pragmatică, dacă scopul e să reduci abandonul, unele intervenții sunt mai eficiente decât sancțiunea: „masă caldă” la școală, transport decontat, after-school în comunități sărace, programe remediale pentru literație și matematică (mai ales în clasele mici), formarea profesorilor în managementul clasei și predare incluzivă, consiliere pentru anxietate și bullying, parteneriate cu ONG-uri, mentorat cu tineri modele din aceeași comunitate. Aici psihologia educației e destul de consecventă: apartenența, competența și sprijinul cresc angajamentul școlar. Sancțiunea financiară crește conformarea (uneori), dar nu crește automat competența sau apartenența.



Unde ajungem, deci, cu verdictul „pozitivă sau negativă”? Dacă îți dorești o concluzie clară, aș formula-o așa: ca instrument unic, reducerea alocației pentru abandon tinde să fie o îngrădire negativă, fiindcă penalizează vulnerabilitatea, crește stresul și amplifică factorii care duc la abandon. Ca instrument secundar, într-un sistem care oferă sprijin real, are un rol limitat de semnal și responsabilizare, dar tot trebuie folosită cu mare grijă, cu excepții bine definite și cu accent pe reintegrare, nu pe pedepsire.



Din punct de vedere psiho-educațional, cea mai sănătoasă direcție este să mutăm centrul de greutate de la „tăiem bani dacă nu vii” la „îți facem posibil să vii și să reușești”. Asta nu e doar „blândețe”; e eficiență. Pentru că abandonul scade atunci când școala devine accesibilă, relevantă și suportivă, nu doar obligatorie. Și, cu o mică ironie calmă: dacă un copil nu ajunge la școală fiindcă nu are papuci potriviți sau bilet de autobuz, soluția rar e să-i mai luăm și banii de papuci.