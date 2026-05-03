Apa este indispensabilă vieții, fiind un element esențial pentru sănătatea și funcționarea organismului. Dar nu de puține ori, până să ajungă la robinet, apa potabilă parcurge rețele vechi de conducte, factori care îi schimbă calitatea și prezintă anumite riscuri pentru sănătatea consumatorilor.

De aceea, filtrarea apei înainte de consum reprezintă o metodă simplă și la îndemână pentru îmbunătățirea calității acesteia.

Pericolele care se ascund în conductele vechi

„Foarte mulți oameni spun că la ei în oraș au stații ultramoderne de tratare a apei. Regia autonomă a făcut investiții, a făcut o stație foarte bună, s-au investit foarte mulți bani în regiile autonome județene de apă, doar că din locul unde se tratează apa... Ea pleacă pe niște țevi. Conductele au fost montate acum 40-60 de ani, pline de rugină, de cupru, de plumb, de nitriți și de nitrați.

Dacă puneți un pahar de apă perfectă într-o asemenea țeavă, vă dați seama ce ajunge la final! De aceea, suntem bariera ultimului metru cu această tehnologie de tratare a apei. Toate nanoplasticele din particule le oprim.

Spre exemplu, clorul dezinfectează apa și o ține sigură până ajunge la consumatorul final. Numai că, în pahar, deși ne protejează, clorul devine toxic în pahar. Noi eliminăm acest clor prin tratare și prin filtrarea apei”, a explicat Radu Bogdan Penu, Director General PRB CLARUM SRL, în exclusivitate pentru DCNews.

