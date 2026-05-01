DCNews Stiri Dezastru ecologic pe plajele unui oraș la Marea Neagră, chiar înainte de începutul sezonului estival
Data actualizării: 16:57 01 Mai 2026 | Data publicării: 16:57 01 Mai 2026

Dezastru ecologic pe plajele unui oraș la Marea Neagră, chiar înainte de începutul sezonului estival
Autor: Iulia Horovei

plaja apa mare Fotografie cu o plajă. Rol Ilustrativ. Sursa: Pexels

Un oraș aflat pe coasta Mării Negre se confruntă cu plaje acoperite de petrol, particule negre depuse pe locuințe și coloane dense de fum toxic care se ridică deasupra localității.

Un oraș rusesc aflat la Marea Neagră se confruntă cu efecte dezastruoase asupra mediului, cu plaje acoperite de petrol, particule negre depuse pe locuințe și coloane dense de fum toxic care se ridică deasupra localității.

Locuitorii orașului turistic rusesc Tuapse au fost avertizați, săptămâna aceasta, să nu părăsească casele sau să nu deschidă ferestrele, în timp ce autoritățile s-au luptat cu incendiile intense cauzate de o serie de atacuri cu drone ucrainene asupra rafinăriei de petrol a orașului.

Incendiul semnificativ a fost stins joi, a declarat guvernatorul local, deși un alt atac cu drone a lovit vineri terminalul maritim al orașului, declanșând un alt incendiu.

Catastrofă ecologică pe plajele din Tuapse

Orașul Tuapse se confruntă acum cu o operațiune de curățare dificilă și cu o lovitură pentru sezonul turistic care urmează să înceapă. Locuitorii săi se așteaptă, totodată, la noi atacuri, întrucât Ucraina își intensifică campania ofensivă asupra instalațiilor energetice rusești, după cum a anunțat președintele Volodimir Zelenski.

„Îl poți simți oriunde în oraș”, a declarat o locuitoare a orașului pentru NBC News despre mirosul care devine mai puternic cu cât te apropii mai mult de centrul orașului Tuapse. Aceasta a mai spus că poate vedea fum pe fereastră chiar dacă locuiește la marginea orașului, departe de rafinărie.

Mai mult, școlile din oraș au fost închise de marți.

„Oamenii obișnuiau să spună că toate acestea se întâmplă undeva mai departe și că suntem bine”, a spus ea, dar „cred că mulți au început să realizeze tot ce se întâmplă”.

În contextul în care conflictul dintre SUA și Iran privind Strâmtoarea Ormuz a dus la creșterea prețurilor la energie, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești pentru a încerca să împiedice Kremlinul să profite de ele. 

Dezastrul care se desfășoară pe coasta Mării Negre vine într-un moment dificil pentru Kremlin, care se confruntă deja cu un val de nemulțumire populară în rândul rușilor: o economie bolnavă, creșterea prețurilor și restricții tot mai mari asupra activităților online.

Orașul găzduiește aproximativ 60.000 de locuitori, precum și zecile de turiști care vizitează orașul vara pentru a se bucura de vreme frumoasă, soare și plajă. În schimb, fumul negru provenit de la incendii poate fi văzut în imaginile din satelit, iar unii localnici au distribuit imagini cu picături negre care le acoperă parbrizele și geamurile mașinilor.

Mass-media de stat rusă a ignorat în mare măsură situația din Tuapse până la al treilea atac, marți, mai scrie sursa citată anterior. Însă grupurile de voluntari au distribuit imagini cu operațiunile de curățare de pe plajele locale, de unde au adunat petrolul și au încercat să salveze animalele afectate.

Orașul Tuapse se află, acum, în cel mai recent punct fierbinte al Rusiei din conflictul de patru ani care apasă din ce în ce mai mult asupra popularității interne a lui Putin.

