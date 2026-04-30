Alertă de călătorie în Grecia, pentru 1 Mai

În Republica Elenă, în 1 mai 2026, a fost anunţată grevă în sectorul de transport public.

”Ca urmare a declarării intenţiei de participare la acţiunile revendicative a mai multor categorii profesionale, tramvaiele şi trenurile din Republica Elenă nu vor circula pe tot parcursul zilei de 1 mai. În plus, metroul din Atena nu va funcţiona şi este posibil să se înregistreze modificări ale programului de funcţionare şi pentru celelalte mijloace de transport în comun (autobuze şi troleibuze) care circulă în capitală” arată informarea MAE.

De asemenea, având în vedere anunţul Confederaţiei Maritime Panelene de a participa la grevă prin suspendarea transportului maritim pentru toate categoriile de nave, se recomandă verificarea orarului acestora accesând site-ul https://www.allovergreece.com/en/port-authorities-greece, precum şi contactarea operatorilor de transport sau a agenţiilor de turism, adaugă sursa citată.

MAE reaminteşte că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 672 8875, +30 210 672 8879 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 231 034 0088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 690 647 9076.