DCNews Stiri Alertă de călătorie în Grecia, pentru 1 Mai
Data publicării: 22:28 30 Apr 2026

Alertă de călătorie în Grecia, pentru 1 Mai
Autor: Roxana Neagu

Grecia. Foto: Pixabay

MAE a transmis noi informații despre ce se întâmplă în Grecia, în 1 Mai.

În Republica Elenă, în 1 mai 2026, a fost anunţată grevă în sectorul de transport public.

”Ca urmare a declarării intenţiei de participare la acţiunile revendicative a mai multor categorii profesionale, tramvaiele şi trenurile din Republica Elenă nu vor circula pe tot parcursul zilei de 1 mai. În plus, metroul din Atena nu va funcţiona şi este posibil să se înregistreze modificări ale programului de funcţionare şi pentru celelalte mijloace de transport în comun (autobuze şi troleibuze) care circulă în capitală” arată informarea MAE. 

De asemenea, având în vedere anunţul Confederaţiei Maritime Panelene de a participa la grevă prin suspendarea transportului maritim pentru toate categoriile de nave, se recomandă verificarea orarului acestora accesând site-ul https://www.allovergreece.com/en/port-authorities-greece, precum şi contactarea operatorilor de transport sau a agenţiilor de turism, adaugă sursa citată.

MAE reaminteşte că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 672 8875, +30 210 672 8879 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 231 034 0088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 690 647 9076.

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Oana Gheorghiu: Am transmis în această seară un mesaj personal fiecărui deputat și senator al României
Publicat acum 2 minute
Președintele FIFA, Gianni Infantino, anunț despre participarea Iranului la Cupa Mondială 2026
Publicat acum 19 minute
Israelul ar putea „să acționeze din nou” contra Iranului
Publicat acum 20 minute
Tot ce trebuie să știi despre pet hoteluri. Robert Caraman, invitat la DC Anima - VIDEO
Publicat acum 31 minute
Interzicerea cumulului pensie - salariu. Precizare importantă după mutarea lui Bolojan: Cine NU este vizat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 30 minute
Profesorul Petruț Rizea (25 de ani) a făcut accident vascular cerebral (AVC). Îl știați de la interviurile DC News și Părinți și pitici
Publicat acum 9 ore si 22 minute
Ponta, mesaj către Grindeanu înainte de a merge la Nicușor Dan: Te rog public!
Publicat acum 10 ore si 56 minute
Ilie Bolojan, declarațiile zilei, după ședința de Guvern / video
Publicat acum 7 ore si 52 minute
Ilie Bolojan: Voi construi o alternativă politică
Publicat acum 11 ore si 15 minute
Dăncilă demontează mitul „Ne-a impus Bruxelles-ul”: Nu, nu Bruxelles-ul a decis. Hotărârea defavorabilă a venit din România
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
