Anglia, țara în care plățile cash pare că au pierdut lupta cu plățile electronice - opinie

Lira sterlină în formă fizică, una dintre cele mai vechi și mai puternice monede din lume, devine tot mai puțin utilizată în Marea Britanie. Și asta nu din cauza migrării cetățenilor către plățile electronice, ci din cauza constrângerii acestora să achite numai cu cardul.

În timp ce mai multe țări au luat măsuri de protecție a banilor fizici, iar în Elveția, deputații au decis înscrierea numerarului în Constituție, dincolo de Canalul Mânecii, dacă mergi cu bani cash în buzunar și crezi că te vei putea descurca, s-ar putea să rămâi și mort de foame, și fără suveniruri de vacanță, și fără posibilitatea de a folosi transportul în comun.

Anul trecut, când am vizitat Scoția, am sesizat că britanicii încurajează plățile electronice în detrimentul celor în numerar, însă întotdeauna exista alternativa cash. Chiar au fost câțiva caledonieni care au strâmbat din nas când am dorit să achit un serviciu cu lire sterline și au încercat să îmi explice de ce e mai „curat“ să plătesc electronic, dar nu s-a pus problema ca în final să nu accepte banii fizici.

În Anglia însă, alternativa cash a existat doar în Londra (nu în toate locurile și nu ușoară) și aproape că a fost inexistentă în Cotswolds. Cine își dorește să meargă în pitoreștile sate din vestul Angliei trebuie să știe că majoritatea buticurilor ori magazinelor de suveniruri nu acceptă decât plăți cu cardul.

În numele digitalizării, eficienței și securității, turiștii, și nu numai, sunt de facto constrânși să achite cu cardul cumpărături de maxim câteva zeci de lire sterline. Poate că plățile electronice sunt mai curate și mai sustenabile, dar lipsa alternativei ridică întrebări serioase cu privire la controlul resurselor personale, chiar și pentru niște cumpărături minore, cum ar fi suvenirurile.

Din câte am înțeles ulterior, nu există o lege care să oblige afacerile să accepte plăți cash, iar decizia stă la fiecare proprietar în parte.

Mulți au ales deja, spre dezamăgirea turiștilor, mai ales a celor din estul Europei.

Acest articol reprezintă o opinie.