DCNews Stiri Anglia, țara în care plățile cash pare că au pierdut lupta cu plățile electronice - opinie
Data actualizării: 09:12 30 Apr 2026 | Data publicării: 09:12 30 Apr 2026

Autor: Ioan-Radu Gava

lire sterline Foto: Unsplash

În timp ce mai multe țări iau măsuri pentru protecția banilor cash, în Marea Britanie, plățile în numerar pare că au pierdut lupta cu cele electronice.

Lira sterlină în formă fizică, una dintre cele mai vechi și mai puternice monede din lume, devine tot mai puțin utilizată în Marea Britanie. Și asta nu din cauza migrării cetățenilor către plățile electronice, ci din cauza constrângerii acestora să achite numai cu cardul.

În timp ce mai multe țări au luat măsuri de protecție a banilor fizici, iar în Elveția, deputații au decis înscrierea numerarului în Constituție, dincolo de Canalul Mânecii, dacă mergi cu bani cash în buzunar și crezi că te vei putea descurca, s-ar putea să rămâi și mort de foame, și fără suveniruri de vacanță, și fără posibilitatea de a folosi transportul în comun.

Anul trecut, când am vizitat Scoția, am sesizat că britanicii încurajează plățile electronice în detrimentul celor în numerar, însă întotdeauna exista alternativa cash. Chiar au fost câțiva caledonieni care au strâmbat din nas când am dorit să achit un serviciu cu lire sterline și au încercat să îmi explice de ce e mai „curat“ să plătesc electronic, dar nu s-a pus problema ca în final să nu accepte banii fizici.

În Anglia însă, alternativa cash a existat doar în Londra (nu în toate locurile și nu ușoară) și aproape că a fost inexistentă în Cotswolds. Cine își dorește să meargă în pitoreștile sate din vestul Angliei trebuie să știe că majoritatea buticurilor ori magazinelor de suveniruri nu acceptă decât plăți cu cardul. 

În numele digitalizării, eficienței și securității, turiștii, și nu numai, sunt de facto constrânși să achite cu cardul cumpărături de maxim câteva zeci de lire sterline. Poate că plățile electronice sunt mai curate și mai sustenabile, dar lipsa alternativei ridică întrebări serioase cu privire la controlul resurselor personale, chiar și pentru niște cumpărături minore, cum ar fi suvenirurile.

Din câte am înțeles ulterior, nu există o lege care să oblige afacerile să accepte plăți cash, iar decizia stă la fiecare proprietar în parte. 

Mulți au ales deja, spre dezamăgirea turiștilor, mai ales a celor din estul Europei.

Acest articol reprezintă o opinie.

Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
AFM anunță ecologizarea unui depozit neconform din Vulcan: publicul, invitat să trimită observații asupra proiectului
Publicat acum 21 minute
Regele Charles, declarație cu subînțeles despre sănătate în timpul vizitei de stat din SUA: „Nu voi vedea viitorul îndepărtat”
Publicat acum 41 minute
Cum merge piața imobiliară, conform celor din domeniu. Ce caută cumpărătorii și unde găsesc cele mai mici prețuri
Publicat acum 59 minute
Japonia testează roboți umanoizi pentru operațiuni la sol, pe fondul crizei de personal din aeroporturi
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Scandalul micilor! Ingredientul care le schimbă gustul și le crește prețul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 5 minute
Profesorul Petruț Rizea (25 de ani) a făcut accident vascular cerebral (AVC). Îl știați de la interviurile DC News și Părinți și pitici
Publicat acum 4 ore si 54 minute
Horoscop 30 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 34 minute
BANCUL ZILEI: Sfatul unui tată...
Publicat acum 4 ore si 22 minute
Marius Calomfirescu, numit prefect al județului Dâmbovița
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Anglia, țara în care plățile cash pare că au pierdut lupta cu plățile electronice - opinie
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close