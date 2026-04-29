Michael Jackson a fost dat în judecată după 17 ani de la moartea sa

Aceștia, care în trecut au fost apropiați ai artistului și i-au susținut public imaginea, susțin acum că ar fi fost victime în copilărie, potrivit The New York Times.

Cine sunt reclamanții

Cei patru reclamanți, Edward, Dominic, Marie-Nicole și Aldo Cascio, afirmă că abuzurile ar fi avut loc în perioada în care erau minori. Procesul a fost depus în februarie la un tribunal federal din Los Angeles. Un al cincilea frate, Frank Cascio, susține și el că ar fi fost victimă, însă nu s-a alăturat acțiunii din motive juridice. Acuzațiile au devenit publice recent, după un interviu acordat publicației americane.

Familia Cascio l-a cunoscut pe Michael Jackson în anii '80, când tatăl copiilor administra un hotel din Manhattan în care artistul era cazat frecvent. Relația s-a apropiat în timp, iar copiii au petrecut ani în apropierea acestuia, inclusiv la reședința Neverland Ranch. Ei l-au însoțit în turnee și au participat la concerte, fiind considerați parte din cercul său apropiat.

Declarații din trecut, contrazise acum

Până de curând, frații Cascio au susținut constant că artistul este nevinovat. În 2010, unii dintre ei au apărut la emisiunea "The Oprah Winfrey Show", unde au negat orice comportament nepotrivit. De asemenea, Frank Cascio a publicat în 2011 o carte despre relația cu Jackson, în care respingea acuzațiile existente la acel moment. Acum, reclamanții afirmă că acele declarații nu reflectau realitatea și susțin că ar fi fost influențați psihologic în copilărie.

Trei dintre frați au oferit descrieri detaliate ale presupuselor abuzuri, care ar fi avut loc atât în locuința familiei, cât și în timpul deplasărilor alături de artist. Potrivit acestora, nu au vorbit despre aceste experiențe până în 2020, după vizionarea documentarului Leaving Neverland, care a readus în atenție acuzații similare. Mama lor a declarat ulterior că nu avea cunoștință despre aceste situații în acea perioadă.

Avocații care reprezintă averea lui Michael Jackson au respins acuzațiile, susținând că procesul este "o încercare de a obține bani" și că reclamanții și-ar fi schimbat de-a lungul timpului declarațiile. În trecut, familia Cascio ajunsese la un acord extrajudiciar cu reprezentanții averii artistului, estimat la aproximativ 17 milioane de dolari. La finalul anului 2024, aceștia au solicitat despăgubiri suplimentare de peste 200 de milioane de dolari, cerere respinsă, ceea ce a dus la inițierea noului proces.