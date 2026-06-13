Horoscop 15-21 iunie 2026. Chiron intră în Taur. Daniela Simulescu, previziuni zodii - VIDEO

Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Săptămâna începe cu Luna Nouă din Gemeni, acolo unde se află și Uranus. Eveniment prielnic pentru cei care își doresc o schimbare, o altă perspectivă sau să învețe ceva nou.

Pe 20 iunie, Chiron intră în Taur acolo unde va rămâne până pe 18 septembrie, când va reveni în Berbec. Chiron reprezintă o rană care nu se poate vindeca(ne arată că suntem oameni), dar și capacitatea noastră de a procesa tranzițiile. Arhetipul Taurului este strâns legat de pământ, resurse, confort și rigiditate. Chiar dacă tranzitul lui Chiron în Taur din 2026 va dura foarte puțin, tot îi vom simți efectele: lipsa siguranței din punct de vedere financiar(orice am face) și lipsa încrederii în viitorul apropiat.

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Duminică se va petrece Solstițiul de vară. Adică începe Sezonul Racului. Unul în care vom pune accent pe rădăcini, atașamente și familie.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 14 iunie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.