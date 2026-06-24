De ce nu a trecut un Guvern care era să treacă? Dungaciu (AUR) și Câciu (PSD) răspund la ”Ce se întâmplă?”

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu realizează o nouă ediție a emisiunii ”Ce se întâmplă?” la DCNews și DCNewsTV. Invitații zilei de joi sunt Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, și Adrian Câciu, deputat PSD.
Joi, 25 iunie, de la ora 12:00, urmăriți, live, o nouă ediție ”Ce se întâmplă?” pe DCNews și DCNewsTV. Invitații jurnalistului Răzvan Dumitrescu sunt Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, și Adrian Câciu, deputat PSD.
Principalele subiecte ale ediției sunt:
- De ce nu a trecut un Guvern care era să treacă
- Cine a hotărât că Veștea nu va fi premier
- Criza politică se mută la Cotroceni?
- Trei scenarii în care Președintele ar putea fi suspendat
- Din două, una! Guvern foarte slab sau alegeri anticipate
- Cine profită de criza politică
- Artizanii haosului. Ce lovituri mai urmează
Nu ratați emisiunea de joi, de la ora 12:00!