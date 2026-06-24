De ce nu a trecut un Guvern care era să treacă? Dungaciu (AUR) și Câciu (PSD) răspund la ”Ce se întâmplă?”

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu realizează o nouă ediție a emisiunii ”Ce se întâmplă?” la DCNews și DCNewsTV. Invitații zilei de joi sunt Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, și Adrian Câciu, deputat PSD.

Joi, 25 iunie, de la ora 12:00, urmăriți, live, o nouă ediție ”Ce se întâmplă?” pe DCNews și DCNewsTV. Invitații jurnalistului Răzvan Dumitrescu sunt Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, și Adrian Câciu, deputat PSD.

Principalele subiecte ale ediției sunt:

De ce nu a trecut un Guvern care era să treacă

Cine a hotărât că Veștea nu va fi premier

Criza politică se mută la Cotroceni?

Trei scenarii în care Președintele ar putea fi suspendat

Din două, una! Guvern foarte slab sau alegeri anticipate

Cine profită de criza politică

Artizanii haosului. Ce lovituri mai urmează

Nu ratați emisiunea de joi, de la ora 12:00!