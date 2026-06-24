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DCNews Stiri De ce nu a trecut un Guvern care era să treacă? Dungaciu (AUR) și Câciu (PSD) răspund la ”Ce se întâmplă?”

De ce nu a trecut un Guvern care era să treacă? Dungaciu (AUR) și Câciu (PSD) răspund la ”Ce se întâmplă?”

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 24 Iun 2026
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Dungaciu Caciu

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu realizează o nouă ediție a emisiunii ”Ce se întâmplă?” la DCNews și DCNewsTV. Invitații zilei de joi sunt Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, și Adrian Câciu, deputat PSD.

Joi, 25 iunie, de la ora 12:00, urmăriți, live, o nouă ediție ”Ce se întâmplă?” pe DCNews și DCNewsTV. Invitații jurnalistului Răzvan Dumitrescu sunt Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, și Adrian Câciu, deputat PSD. 

Principalele subiecte ale ediției sunt: 

  • De ce nu a trecut un Guvern care era să treacă
  • Cine a hotărât că Veștea nu va fi premier
  • Criza politică se mută la Cotroceni?
  • Trei scenarii în care Președintele ar putea fi suspendat
  • Din două, una! Guvern foarte slab sau alegeri anticipate
  • Cine profită de criza politică
  • Artizanii haosului. Ce lovituri mai urmează

Nu ratați emisiunea de joi, de la ora 12:00!

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