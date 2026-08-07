FSB a primit mână liberă pentru a investiga pe oricine. Elitele ruse se tem: "Nimeni nu știe după cine vor veni”

Vladimir Putin a extins puterea FSB. Foto cu caracter ilustrativ: Freepik

Elita rusă se teme că FSB "scapă de sub control", după ce Vladimir Putin a extins puterea serviciului, potrivit surselor citate de Bloomberg.

Reprezentanții elitei ruse se tem din ce în ce mai mult că Serviciul Federal de Securitate, serviciul secret al Federației Ruse, succesor al KGB-ului, "este scăpat de sub control", deoarece Vladimir Putin a însărcinat agenția cu menținerea puterii pe fondul neliniștii crescânde legate de războiul din Ucraina, scrie Bloomberg, citând surse de la Moscova.

Recenta acuzație de terorism formulată împotriva miliardarului Pavel Durov, cofondator al Telegram, este cel mai recent indicator al unui val de represiune tot mai intens venit din partea FSB, potrivit unor persoane apropiate Kremlinului.

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"FSB a devenit compania de management a țării"

Acum, chiar și persoane din cercurile puterii de la Kremlin consideră că Vladimir Putin se înclină constant către un control mai strict asupra mediului de afaceri și a societății, scrie sursa citată.

Acest lucru stârnește tensiuni pe măsură ce FSB își extinde influența fără să existe vreun control asupra puterii sale, în timp ce înalți oficiali ruși, inclusiv Serghei Kiriyenko, cândva apropiat al lui Putin, își pierd influența, conform evaluărilor unor persoane apropiate Kremlinului și guvernului. Kiriyenko a fost acuzat recent de eșecurile operațiunilor politice ale Rusiei în Armenia, Moldova și Ungaria.

„FSB a devenit compania de management a țării. Administrația politică, Ministerul de Externe și blocul financiar-economic au fost reduse la personalul tehnic care deservește acum deciziile luate de serviciile secrete”, a declarat Andrei Kolesnikov, un analist politic din Moscova.

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„Toată lumea este speriată, pentru că nimeni nu știe după cine vor veni”

Printre alte exemple de represiuni în spatele cărora s-ar afla FSB, Bloomberg menționează persecuțiile la adresa bloggerului Ilia Remeslo și a politicianului Boris Nadejdin, dar și naționalizarea afacerilor, zecile de acuzații de trădare de stat aduse mai multor oameni de știință, înlăturarea mai multor generali, precum și legea care vizează criticii Kremlinului, adoptată recent.

Sociologul Ella Paneyah consideră că această atmosferă de represiune se răspândește atât în rândul elitei ruse, cât și în rândul clasei de mijloc.

„Toată lumea este speriată, pentru că nimeni nu știe după cine vor veni”, a declarat ea pentru sursa citată.

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Vadimir Putin a fost șef al FSB

Bloomberg mai scrie că Vladimir Putin, fost agent KGB și fost șef al FSB, "își pune încrederea în serviciul său de securitate pentru a-și proteja domnia", pe măsură ce consecințele războiului din Ucraina devin mai vizibile pentru rușii de rând.

Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, a uzinelor și a depozitelor logistice se extind adânc în interiorul țării, subminând afirmațiile Kremlinului că "situația e sub control", în al cincilea an al unui conflict care deocamdată nu dă semne de sfârșit.

Serviciul din cadrul FSB care "a primit mână liberă pentru a investiga pe oricine"

Tot mai mulți ruși văd războiul din Ucraina drept un eșec, potrivit ultimelor sondaje. Armata rusă a suferit pierderi enorme pe câmpul de luptă, în timp ce economia Rusiei se confruntă cu presiunea cheltuielilor masive de stat și a ratelor dobânzilor reale ridicate.

Potrivit surselor de la Kremlin citate de Bloomberg, în special Serviciului Doi al FSB, responsabil de combaterea terorismului și de menținerea ordinii politice din Rusia, "a primit mână liberă pentru a investiga pe oricine". Anume acest serviciu s-ar afla în spatele presiunilor de a-l acuza pe Durov de terorism, ca parte a eforturilor de restricționare a Telegramului, au declarat trei surse.

Cum se apără Pavel Durov

Acest lucru s-ar întâmpla în ciuda obiecțiilor venite din partea unor înalți oficiali ai Kremlinului responsabili de gestionarea alegerilor parlamentare din septembrie, care avertizează că o restricționare a Telegram ar genera o reacție negativă din partea alegătorilor.

Durov, care locuiește în afara țării de ani de zile, a respins acuzația pe canalul său de Telegram, spunând că Rusia l-a declarat terorist „pentru că a refuzat cererile sale de supraveghere în masă și cenzură”.

FSB a descins la mai multe case de schimb valutar din Moscova, susținând că acestea erau folosite pentru a direcționa bani furați către Ucraina

Potrivit Meduza, astăzi, 7 august, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a reținut peste 20 de persoane care lucrau la casele de schimb valutar cripto din complexul comercial Moscova City, susținând că acestea erau ilegale și că mai multe centre frauduloase din Ucraina le foloseau pentru a muta bani furați de la ruși în afara țării.

Potrivit FSB, aceste case de schimb erau folosite pentru a vinde criptomonede cetățenilor ruși - inclusiv pensionarilor care căzuseră sub influența escrocilor - care erau apoi „transferate în conturile unor operatori ucraineni”, susținând că „tineri fără suficiente cunoștințe financiare și care căutau bani făcuți ușor erau recrutați de la distanță din regiunile rusești”.

Totodată, FSB, alături de poliție, a reținut mai mulți curieri cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani pe care îi acuză că ar fi colectat bani de la persoanele escrocate.