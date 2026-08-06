Decizie fără precedent la Washington: FBI bate palma cu Rusia și China. Foștii agenți avertizează asupra unui „risc enorm”

Directorul FBI, Kash Patel. Sursa foto: Agerpres

FBI a început să colaboreze secret cu autoritățile din Rusia și China într-o alianță fără precedent menită să combată rețelele globale de crimă organizată. Parteneriatul include operațiuni comune, raiduri directe și schimburi lunare de agenți pe teren pentru a opri traficul de fentanil, fraudele cibernetice și exploatarea copiilor. În timp ce directorul FBI, Kash Patel, susține că inițiativa aduce rezultate concrete pentru securitatea SUA, foști oficiali din domeniul contraspionajului trag un semnal de alarmă privind riscurile uriașe de infiltrare și spionaj.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că a încheiat în ultimul an noi parteneriate în domeniul aplicării legii cu China şi Rusia, doi rivali tradiţionali ai SUA, în speranţa de a obţine aliaţi în combaterea infracţiunii transnaţionale în domenii precum traficul de fentanil, fraudele cibernetice şi exploatare sexuală a copiilor, relatează Reuters și Agerpres.

Aceste parteneriate implică schimburi de personal în care oficiali ai forţelor de ordine chineze vizitează Statele Unite, iar agenţi FBI se deplasează în China pentru a lucra împreună la cazuri şi a împărtăşi informaţii.

Separat, ofiţeri FBI şi chinezi au efectuat raiduri şi arestări comune în cadrul acestei colaborări.

Kash Patel s-a întors dintr-o călătorie la Beijing la sfârşitul lunii iulie, iar o călătorie similară în Rusia este planificată teoretic să aibă loc în luna octombrie, potrivit oficialilor FBI.

În interviuri exclusive pentru Reuters, Patel a descris iniţiativele FBI cu ceea ce el a numit "parteneri netradiţionali" ca fiind cooperări selective şi limitate la anumite tipuri de infracţiuni transnaţionale, precum reţelele globale de pornografie infantilă şi centrele de escrocherii cibernetice care îi vizează pe cetăţenii americani.

Schimb de agenți și raiduri comune: Cum funcționează parteneriatul istoric

Aceste parteneriate, cunoscute pe plan intern ca "grupuri de lucru", reprezintă o ruptură majoră faţă de trecut şi au stârnit îngrijorări în comunitatea mai largă de contraspionaj referitor la riscurile implicate în partajarea de informaţii sensibile despre securitatea internă cu regimuri autoritare care încearcă să submineze SUA din punct de vedere economic şi militar în întreaga lume.

În luna mai, FBI, Ministerul de Securitate Publică din China şi poliţia din Dubai au colaborat în "Operaţiunea Sand Dollar", o acţiune majoră împotriva unui centru de escrocherii cibernetice din Dubai, care a dus la 300 de arestări, 300 de milioane de dolari confiscaţi şi mii de lucrători traficaţi eliberaţi, a spus FBI. În cel puţin un caz, un suspect din China, acuzat de "infracţiuni violente grave", a fost repatriat în SUA, conform presei de stat chineze.

Oficialii americani au prezentat mult timp Rusia şi China ca exportatori de infracţionalitate şi nu ca posibili aliaţi în combaterea acesteia, fără a menţiona sursele de spionaj îndreptate împotriva intereselor americane la nivel mondial.

Kash Patel, numit la conducerea FBI de preşedintele Donald Trump, crede că astfel de riscuri pot fi gestionate.

"Ambele sunt relaţii noi şi dinamice şi suntem extrem de atenţi la abordarea lor antagonică în multe domenii", a spus Patel. "Nu se vor opri, dar dacă putem să mergem înainte şi să obţinem câştiguri pentru America, atunci trebuie să ne implicăm", crede directorul FBI.

Relaţia actuală a început cu vizita preşedintelui Donald Trump la Beijing în mai 2025 şi a fost urmată de două călătorii ale lui Patel în China.

Patel a spus că această cooperare s-a concretizat în patru grupuri de lucru: fraude cibernetice, infracţiuni violente împotriva copiilor, combaterea narcoticelor şi o echipă de urmărire a fugarilor.

Ca parte a parteneriatului, Patel a invitat oficiali din partea Ministerului Securităţii Publice din China (MPS) la mai multe facilităţi FBI din SUA pentru a împărtăşi informaţii sensibile şi informaţii de investigaţie.

"În fiecare lună, ei trimit aici ofiţerii MPS de nivel operaţional, iar în luna următoare mergem noi acolo", a spus Patel.

"Comunică cu noi zilnic, ceea ce, de asemenea, nu s-a mai întâmplat niciodată înainte", a adăugat directorul FBI.

Întrebat despre aceste operaţiuni comune de aplicare a legii, un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei la Washington a răspuns că partea chineză a "crezut întotdeauna că dialogul şi negocierile sunt calea corectă de urmat şi că mijloacele militare nu oferă nicio soluţie".

Patel a precizat că schimburile de informaţii sunt restrânse ca domeniu şi limitate la cele patru tipuri de infracţionalitate transnaţională, iar schimbul de informaţii este reciproc.

El a adăugat că noii parteneri ai FBI nu îi vor înlocui pe aliaţii de lungă durată ai SUA, aşa cum este parteneriatul de informaţii "Cinci Ochi" pe care SUA îl au cu Canada, Australia, Regatul Unit şi Noua Zeelandă.

Semnale de alarmă privind spionajul și breșele de securitate

Colaborarea dintre forţele de ordine din SUA şi principalii adversari ai săi la nivel global reprezintă o schimbare importantă faţă de trecut şi reflectă abordarea personală a preşedintelui Trump în relaţiile diplomatice cu preşedintele chinez Xi Jinping şi cu omologul său rus Vladimir Putin.

"China şi Rusia sunt duşmanii noştri, punct", consideră Jeff Crocker, un fost agent supraveghetor FBI care s-a pensionat în 2024, adăugând că aceste ţări "încearcă activ să facă rău ţării noastre, fizic, economic şi militar".

Crocker a spus că există riscuri enorme legate de a oferi oficialilor chinezi acces la comunitatea americană de informaţii, la personalul diplomatic şi la facilităţile şi contractorii guvernului SUA şi s-a declarat convins că agenţii chinezi şi ruşi ar folosi orice acces la facilităţile americane ca o oportunitate de a se infiltra.

Patel a ţinut să asigure că pentru orice vizitator străin la facilităţile FBI sunt activate operaţiuni de contrainformaţii şi contramăsuri.

Trei foşti angajaţi ai FBI le-au spus celor de la Reuters că acest lucru implică de obicei supraveghere electronică şi fizică, în special pentru persoanele din ţările considerate cei mai periculoşi adversari ai SUA.

Kremlinul şi Ambasada Rusiei din Washington nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

Patel a spus că au existat luni de colaborare în culise între forţele de ordine americane şi Rusia care au vizat reţele infracţionale violente.

"Lucrurile astea nu se întâmplă peste noapte", a spus Patel, precizând că se ocupă de acest subiect de "15 luni".

Lovitură dată rețelelor de fentanil și pedofilie

Un memorandum intern văzut de Reuters dă mărturie despre cooperarea FBI cu MPS din China în mai multe operaţiuni desfăşurate anul acesta împotriva unor companii farmaceutice chinezeşti.

Potrivit documentului, au fost arestate nouă persoane, închise două fabrici de produse chimice şi trei website-uri asociate şi au fost confiscate substanţe chimice precursoare ale fentanilului, destinate cel mai probabil să ajungă pe piaţa din SUA.

Vanda Felbab-Brown, cercetătoare senior în politici externe la think tank-ul Brookings Institution din Washington, a spus că supradozele de fentanil au scăzut rapid în Statele Unite din iarna anului 2022, probabil datorită cooperării cu China şi altor factori, precum disponibilitatea pe scară largă a medicamentului salvator de vieţi Naloxone.

"S-ar putea ca persoanele care erau deja vulnerabile să fi murit deja", a opinat Felbab-Brown, care consideră că această cooperare "este utilă, ar trebui încurajată şi a contribuit într-o oarecare măsură" la scăderea supradozelor în SUA. "Dar cât de mult e greu de aflat şi există o mulţime de complexităţi în asta", a adăugat cercetătoarea americană.

În luna iunie, forţele de ordine chineze au colaborat cu biroul FBI din Omaha, Nebraska, pentru a destructura o reţea multinaţională de materiale de abuz sexual asupra copiilor, o operaţiune care a inclus arestarea a 16 suspecţi, potrivit unui memorandum FBI.

Cooperarea în creştere vine după ani de suspiciuni profunde între SUA, care au acuzat China că închide ochii la producţia de chimicale precursoare necesare pentru fabricarea fentanilului, şi autorităţile chineze, care au pus capăt cooperării din cauza unor neînţelegeri politice, precum vizita din 2022 în Taiwan a fostei preşedinte a Camerei Reprezentanţilor din SUA, Nancy Pelosi.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a oferit recent o evaluare precaută a cooperării chineze.

În timpul unei vizite întreprinse în Filipine în luna iulie, Rubio a vorbit despre cooperarea cu China în privinţa precursorilor fentanilului drept "o activitate în curs de desfăşurare".

"Cred că am făcut unele progrese per acest front, dar nu sunt în întregime acolo unde trebuie să fim", le-a spus Rubio reporterilor.

Kash Patel a explicat că modelul folosit pentru a colabora cu China şi Rusia ar putea fi aplicat şi altor parteneriate neconvenţionale de schimb de informaţii, adaptat fiecărei ţări în parte.

"Faptul că am făcut asta cu China", a spus directorul FBI, "când toată lumea spunea, 'Nu faceţi asta' şi 'Nu poţi face asta' arată ceea ce putem realiza cu aproape oricine".