SUA, în criză de muniții? Pentagonul ar fi epuizat în Iran rezervele de rachete de precizie cu rază lungă de acţiune - surse Reuters

SUA şi-au epuizat practic în Iran rezervele de rachete de precizie cu rază lungă de acţiune, potrivit surselor Reuters. Foto AI: Freepik.com

Potrivit surselor Reuters, SUA şi-ar fi epuizat practic, în Iran, în cele cinci luni de război, rezervele de rachete de precizie cu rază lungă de acţiune.

Forţele armate ale Statelor Unite şi-au utilizat în cele cinci luni de război cu Iranul o mare parte din rezervele de rachete de înaltă precizie cu rază lungă de acţiune, au declarat agenţiei Reuters, trei surse care cunosc datele respective, transmite Agerpres.

Conform unei ştiri difuzate marţi, 4 august, de Reuters, este vorba în primul rând de armele sol-sol ale armatei terestre, aşa-numitele ATACMS (Army Tactical Missile Systems - sisteme de rachete tactice ale armatei).

Au fost folosite "practic toate" rachetele de acest tip, arată două din sursele citate.

Situaţia epuizării ATACMS şi a rachetelor pentru lovituri de precizie (PrSM) nu a mai fost raportată anterior.

PrSM și ATACMS, importante într-un eventual conflict cu China

Reuters scrie că PrSM sunt o generaţie nouă de rachete mai avansate, cu rază mai lungă de acţiune decât ATACMS şi că ar putea fi importante într-un eventual conflict cu China. Analiştii estimează costul unei PrSM la peste un milion de dolari.

Muniţiile cu rază lungă de acţiune sunt o parte importantă a arsenalului american, permiţând lovituri precise de la o distanţă sigură, subliniază sursa citată.

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ATACMS furnizate de SUA au jucat un rol-cheie şi în războiul din Ucraina, fiind folosite de ucraineni împotriva unor obiective de pe teritoriul Rusiei.

Nu se știe exact câte rachete de precizie cu rază lungă de acţiune mai au acum SUA

Sursele Reuters au refuzat să precizeze câte bucăţi din fiecare tip de muniţie mai există în stocurile SUA, însă şi-au exprimat îngrijorarea că penuria ar putea limita capacitatea de descurajare a adversarilor, în special a Rusiei şi a Chinei.

O a patra persoană informată despre problemă a afirmat că Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), în subordinea căruia se află forţele americane din Orientul Mijlociu, şi-a epuizat practic toate rachetele cu lansare de la sol de care dispunea înainte de război şi s-a reaprovizionat din alte regiuni ale lumii.

Reacția lui Donald Trump: SUA "au mult mai multe muniţii decât oricine din lume"

Solicitată să comenteze despre situaţia stocurilor, Casa Albă a emis o declaraţie din partea preşedintelui american Donald Trump care susţine că SUA "au mult mai multe muniţii decât oricine din lume", "mult mai multe decât avem nevoie" iar "companiile noastre de apărare produc în acest moment mai multe muniţii ca oricând, pe lângă extinderea fabricilor şi echipamentelor la niveluri record".

Analiştii sunt de acord că unele tipuri de muniţii, inclusiv proiectilele de artilerie şi mai multe tipuri de rachete, sunt produse la niveluri record, dar avertizează că furnizarea ar putea fi insuficientă pentru un război îndelungat.

Reuters nu a reuşit să obţină reacţii din partea companiilor Lockheed Martin, producătoarea ATACMS şi PrSM, precum şi a sistemelor antirachetă THAAD, şi Raytheon, care produce rachete Tomahawk şi interceptoare pentru sistemele Patriot.

Ce spune Pentagonul

Și Pentagonnul a venit cu o reacție după apariția acestor informații. Sean Parnell, principalul purtător de cuvânt al Pentagonului, a declarat că "armata americană este cea mai puternică din lume şi are tot ce trebuie pentru a executa (ordinele) în momentul şi locul alese de preşedinte. Am executat mai multe operaţiuni de succes în mai multe comandamente de luptă, asigurându-ne în acelaşi timp că armata SUA posedă un arsenal consistent de capacităţi de protecţie a oamenilor noştri şi intereselor noastre".

Cifrele referitoare la aprovizionare au circulat săptămâna trecută în interiorul guvernului federal de la Washington, în cadrul unor discuţii tensionate despre durata posibilă continuării loviturilor împotriva Iranului fără reducerea stocurilor la niveluri care ar limita capacitatea armatei de a reacţiona la crize în alte regiuni.

Una din sursele Reuters a explicat că diminuarea rezervelor de ATACMS şi PrSM reflectă decizia politică de evitare a modalităţilor mai riscante de a ataca obiectivele iraniene, cum ar fi folosirea bombardierelor.

Un raport din martie al Centrului de Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS) arăta că stocurile de PrSM erau mici dinainte de război, deoarece este vorba de un tip relativ nou de muniţie, însă forţele armate au comandat cantităţi mari pentru anul viitor. Armata a afirmat că ATACMS sunt pe cale de a fi eliminate, iar producţia se reorientează către PrSM.

Unele surse susțin că decizia lui Trump de a nu lansa o nouă ofensivă la scară largă împotriva Iranului are la bază stocul redus de rachete

De altfel precizăm că unele organizaţii de presă au afirmat săptămâna trecută că decizia lui Donald Trump de a nu lansa o nouă ofensivă la scară largă împotriva Iranului este motivată parţial şi de avertismentele consilierilor militari ai preşedintelui privind rezervele de rachete. Un oficial a contestat însă ştirile respective, susţinând că Trump a cedat la presiunea statelor din regiunea Golfului.

Grupul de reflecţie CSIS a publicat luna trecută un alt raport, în care aprecia că din februarie până în iulie au fost folosite circa 65% din interceptoarele pentru Patriot, iar rezervele de interceptoare de rachete balistice pentru THAAD au scăzut cu cel puţin 38% de la începutul războiului. Patriot şi THAAD sunt sisteme defensive care detectează şi distrug rachetele inamice, fiind printre cele mai eficiente arme din arsenalul american.

SUA şi-ar fi epuizat și aproape jumătate din rezervele de rachete de croazieră Tomahawk

Potrivit uneia din sursele Reuters, SUA şi-au epuizat de asemenea aproape jumătate din rezervele de rachete de croazieră Tomahawk din întreaga lume.

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Aceste rachete sunt de obicei lansate de pe nave cum ar fi distrugătoarele, cuirasatele şi submarinele, fiind de multă vreme principalul mijloc al marinei militare americane de a lovi obiective puternic apărate fără a risca vieţile piloţilor.

Reuters a precizat că nu a avut acces direct la cifre şi nu le-a putut verifica independent, dar a susținut că două din sursele sale au confirmat că datele meţionate corespund cu cele interne din SUA.

Detalii despre rachetele PrSM, ATACMS și Tomahawk

PrSM este o nouă generație de rachetă sol-sol a Armatei SUA, concepută să înlocuiască ATACMS. Avantaje față de ATACMS:

rază mai mare de acțiune

dimensiuni mai compacte

două rachete pot fi transportate într-un container HIMARS/M270, față de una singură ATACMS.

Este destinată pentru lovirea unor ținte precum:

sisteme de apărare antiaeriană

centre de comandă

lansatoare de rachete

infrastructură militară.

ATACSM este o rachetă balistică tactică, introdusă în serviciu Armatei SUA în anul 1991. Caracteristici:

lansare rapidă de pe HIMARS/M270

ghidare inerțială + GPS la variantele moderne

precizie ridicată pentru lovirea unor obiective punctuale

a fost mult timp principala armă de lovire de la distanță a artelieriei americane.

Tomahawk este diferită de primele două. Nu este o rachetă balistică, ci o rachetă de crozieră. Zboară la altitudine joasă, folosind un sistem de navigație combinat (INS, GPS și, în funcție de variantă, TERCOM și DSMAC), ceea ce îi permite să urmărească terenul și să evite detectarea. Este folosită pentru:

atacuri asupra bazelor militare

centre de comandă

infrastructură strategică aflată la sute sau peste o mie de kilometri distanță

este o armă strategică, nu una de sprijin direct al trupelor terestre.

Donald Trump: Strâmtoarea Ormuz este complet sub controlul nostru

În pofida acestor informații, chiar ieri, preşedintele american Donald Trump avertizase că blocada navală impusă de SUA împotriva Iranului va fi ridicată numai în cazul unui "acord" sau al unei "capitulări totale" a Teheranului.

El a susţinut că Strâmtoarea Ormuz se află "total sub controlul" marinei militare americane, care menţine totodată blocada asupra porturilor iraniene. "Nimic nu trece către Iran (...) şi nimic nu va trece atât timp cât nu va exista un acord sau o capitulare totală" a Iranului, a indicat preşedintele american.

"Indiferent că Iranul doreşte sau nu să o recunoască, cert este că vorbim despre o soluţie la o problemă pe care ei înşişi au provocat-o timp de decenii", a continuat Trump. "Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară", a repetat el.

Noul mesaj venea după ce în weekend Trump amenințase din nou Iranul cu bombardamente devastatoare, dar apoi a spus că le anulează pentru ca negocierile cu Teheranul să fie reluate luni. El a susţinut că Iranul însuşi i-a cerut să oprească atacul pe care-l ordonase şi pe care l-a descris drept "cel mai mare după al Doilea Război Mondial".

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, declarase că Republica Islamică nu desfăşoară în prezent negocieri cu SUA, ci cu Omanul, pentru a securiza navigaţia prin Strâmtoarea Ormuz. Vezi continuarea AICI.

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