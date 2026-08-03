Mutarea făcută de David Popovici. Dezvăluirea rectorului Marian Preda. De ce a renunțat la Psihologie

David Popovici. Inquam Photos / Colette Rochefort

Rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Marian Preda, a explicat motivele din spatele uneia dintre deciziile luate recent de David Popovici în privința studiilor sale.

Campionul olimpic David Popovici a ales să se transfere la specializarea Asistență Socială pentru a-și putea adapta programul universitar la cel competițional și din dorința de a se implica în activități caritabile.

De ce s-a transferat David Popovici la Asistență Socială

"S-a reorientat spre asistență socială din două motive. La asistență socială era un program de învățământ la distanță și îi permitea mai bine să învețe în perioade și să dea examene în perioadele în care nu sunt competiții. De obicei, el în vară, în mai, iunie, are și competiții, iar în al doilea rând, el are latura aceasta, orientarea spre caritate. Are o fundație a lui, mama lui e absolventă de asistență socială și atunci a vrut să se reorienteze și după primul an s-a mutat la asistență socială.

Apropo, merge foarte bine și a încheiat, mai are câteva examene la care n-a putut să vină și va avea o sesiune specială în toamnă, dar pe anul întâi și-a terminat toate examenele și pe semestru întâi din anul acesta toate examenele", a explicat Prof. Univ. Dr. Marian Preda, Rectorul Universității din București.

Marian Preda: „Universitatea din București continuă să formeze elite”

Pornind de la exemplul lui David Popovici, rectorul Universității din București a vorbit despre modul în care instituția sprijină studenții cu rezultate de excepție și dezvoltarea elitelor academice.

„Eu cred că există elite care se formează și vă dau câteva exemple, așa, pe scurt. Universitatea din București are în prezent studenți premiați la olimpiadele internaționale de științe. Nu toți au plecat în străinătate. Avem medaliați cu aur și cu argint la fizică, chimie și la alte discipline.

Chiar acum, la Universitatea din București, se desfășoară Apex Chemistry, o școală de vară de elită, organizată de președintele Academiei Române, Marius Andruh, împreună cu Daniel Funeriu și alți specialiști. Programul durează trei săptămâni și reunește aproximativ 30 de elevi, alături de profesori de prestigiu, inclusiv laureați ai Premiului Nobel. Printre ei se numără și Jean-Marie Lehn, doctor honoris causa al Universității din București.

Burse speciale pentru olimpici și sportivi de performanță

Noi avem mai multe programe dedicate acestor elite. De exemplu, oferim burse speciale studenților care au obținut medalii la olimpiadele internaționale de științe, dar și performanțe sportive de excepție, cum este cazul lui David Popovici. Sunt burse acordate din inițiativa Universității, fără ca ele să fi fost solicitate de beneficiari”, a mai spus prof. univ. dr. Marian Preda, Rectorul Universității din București, la DC Edu, emisiunea realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan.