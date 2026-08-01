Avarie majoră în Sinaia! Gondola, afectată de o pană generală de curent

Sinaia

Avarie majoră în Sinaia!

Gondola Sinaia a anunțat, sâmbătă, că instalațiile de transport pe cablu au fost oprite temporar din cauza unei avarii generale în rețeaua de alimentare cu energie electrică dintre Cota 1000 și Cota 2000, turiștii fiind evacuați în siguranță.

„Azi, în jurul orelor 13:20 am înregistrat o avarie generală în rețeaua de alimentare cu energie electrică, între Cota 1000 și Cota 2000, fapt care a determinat oprirea instalațiilor noastre - Gondola Sinaia, Gondola Carp, Telecabina tronson 1 și Sania Alpină”, a informat Gondola Sinaia, într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit sursei citate, turiștii aflați pe instalațiile de transport au fost evacuați cu ajutorul motoarelor diesel, iar societatea Electrica SA a fost notificată în legătură cu avaria.

Totodată, reprezentanții Gondolei Sinaia au căutat soluții pentru evacuarea celor aproximativ 150 de persoane aflate la Cota 1400 și Cota 2000.

Ulterior, operatorul a precizat că avaria a fost provocată de un copac căzut peste cablurile de tensiune, iar un echipaj al Electrica SA a intervenit în zona montană pentru remedierea defecțiunii.

„Din fericire, furnizarea energiei electrice a fost reluată la Cota 1400 (...) și au pornit atât Gondola Sinaia, cât și Telecabina tronson 2 (Cota 1400 - Cota 2000) cu care se va face evacuarea persoanelor rămase sus”, se mai arată în postare.

Aceeași sursă a precizat că Gondola Carp nu va putea funcționa în următoarele ore, deoarece este alimentată din punctul de transformare de la Cota 2000.

Operatorul a cerut scuze pentru disconfortul creat. A transmis că incidentul a fost cauzat de o problemă de infrastructură independentă de activitatea societății și a anunțat că va reveni cu un comunicat de presă privind această situație.

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Iată mesajul transmis:

„Bună ziua,

Azi, în jurul orelor 13:20, am înregistrat o avarie generală în rețeaua de alimentare cu energie electrică, între Cota 1000 și Cota 2000, fapt care a determinat oprirea instalațiilor noastre - Gondola Sinaia, Gondola Carp, Telecabina tronson 1 și Sania Alpină. S-a procedat la evacuarea turiștilor prezenți pe linie cu motoarele diesel, la informarea societății Electrica SA privind avaria și au fost căutate soluții pentru evacuarea celorlalte aproximativ 150 de persoane aflate la Cota 1400 și Cota 2000.

Între timp am aflat că avaria a fost provocată de un copac care a căzut peste cablurile de tensiune și un echipaj Electrica SA se află la intervenție pe munte.

Din fericire, furnizarea energiei electrice a fost reluată la Cota 1400 în urmă cu aproximativ 35 de minute și au pornit atât Gondola Sinaia, cât și Telecabina tronson 2 (Cota 1400 - Cota 2000) cu care se va face evacuarea persoanelor rămase sus.

Atenție! Gondola Carp, având alimentarea din punctul de transformare de la Cota 2000, nu va putea funcționa nici în următoarele ore.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat, este o problemă independentă de noi, o problemă de infrastructură care trebuie rezolvată pentru ca astfel de evenimente să nu mai aibă loc.

Vom reveni cu un comunicat de presă referitor la acest subiect.

Multumim pentru înțelegere!”.