ONJN a blocat aproape 800 de site-uri ilegale de jocuri de noroc. Record în lupta împotriva pieței negre

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Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a introdus aproape 800 de site-uri ilegale pe lista neagră, în urma celei mai recente ședințe a Comitetului de Supraveghere. Instituția susține că este cel mai amplu val de blocări de până acum, posibil datorită unui nou sistem de detectare a platformelor-clonă.

Aproximativ 800 de site-uri ilegale de jocuri de noroc au fost introduse pe lista neagră în cadrul ședinței Comitetului de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a anunțat, vineri, instituția.

Potrivit unui comunicat al Oficiului, acestea se adaugă celor aproximativ 370 de site-uri introduse anterior, în actualul mandat al conducerii ONJN, cifră care reprezenta, la rândul său, un record.

”Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc continuă acțiunile ferme de combatere a pieței negre și de consolidare a capacității instituționale de monitorizare și control. (...) Această nouă performanță a fost posibilă prin dezvoltarea unui instrument de detectare a site-urilor-clonă, care identifică platformele ce păstrează aceeași rădăcină și se multiplică prin utilizarea unor domenii diferite”, se arată în comunicat.

De la înființarea instituției, în anul 2013, și până în aprilie 2025, pe lista neagră au fost introduse aproximativ 1.500 de site-uri ilegale. De la preluarea actualului mandat, au fost introduse circa 1.180 de site-uri ilegale, printre acestea numărându-se și Polymarket.

”Soluția este una singură”

”Piața neagră reprezintă o problemă sistemică la nivel european. Peste 70% din piața europeană a jocurilor de noroc online este reprezentată de operatori ce activează pe piața neagră. În România, ONJN acționează ferm și folosește toate instrumentele instituționale disponibile pentru combaterea acestui fenomen. În contextul limitărilor bugetare, al imposibilității extinderii schemei de personal și al dificultății de a atrage specialiști IT în condițiile salariale actuale - aproximativ 6.000 de lei net pe lună - soluția este una singură: adaptarea legislației și digitalizarea accelerată a instituției”, a declarat președintele ONJN, Vlad-Cristian Soare, citat în comunicat.

Acesta a subliniat că legislația a fost deja modificată, fiind introdusă posibilitatea ca ONJN să emită ordine de eliminare a conținutului ilegal. Mai mult, prin modificarea legii, România a devenit singura țară care dispune de un registru public al mijloacelor de joc, de coduri QR amplasate pe aparate, care, prin scanare, permit accesarea datelor din registru, precum și de sisteme de geolocalizare a mijloacelor de joc.

”Tranzacții suspecte și riscuri de manipulare a GGR”

”Procesul de digitalizare este în curs. ONJN are bugetul alocat și, cu sprijinul Autorității pentru Digitalizarea României, declanșează procedura pentru dezvoltarea instrumentelor de monitorizare, utilizând cât mai mult infrastructura cloud-ului privat guvernamental. După obținerea accesului la serverele organizatorilor de jocuri de noroc online, volumul de metadate disponibil impune folosirea unor instrumente digitale avansate pentru analiză și pentru obținerea rezultatelor urmărite. Chiar și în absența temporară a acestor instrumente, ONJN a identificat tranzacții suspecte și riscuri de manipulare a GGR, constatări care au determinat sesizarea organelor competente, situație ce a fost comunicată public încă din 27 februarie 2026, cu mult înaintea publicării raportului Curții de Conturi ce vizează o perioadă anterioară mandatului meu (2024), prin care au fost semnalate fapte similare. Rezultatele de astăzi arată că instituția își exercită autoritatea, își consolidează capacitatea de control și face pași importanți în tranziția de la o abordare reactivă la una bazată pe tehnologie, date și intervenție rapidă” se mai arată în comunicat.