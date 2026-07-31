Spații de birouri de închiriat criterii esențiale înainte de semnarea contractului

Spațiul de birouri pe care îl alegi pentru afacerea ta influențează imaginea companiei, confortul echipei, relația cu partenerii și chiar eficiența activităților zilnice. De aceea, nu este suficient să alegi primul spațiu care se încadrează în buget. Înainte de semnarea contractului, este important să analizezi cu atenție mai multe aspecte care pot avea un impact pe termen lung.

Iată care sunt cele mai importante criterii pe care merită să le iei în calcul:

Locația

Un sediu amplasat într-o zonă accesibilă oferă avantaje atât pentru angajați, cât și pentru clienți sau colaboratori. Verifică accesul la mijloacele de transport în comun, existența locurilor de parcare și timpul necesar pentru deplasare din principalele zone ale orașului. De exemplu, clădirea de birouri Charles de Gaulle Plaza este situată în apropiere de stația de metrou Aviatorilor și este ideală dacă primești frecvent vizitatori. Clădirea este ușor de identificat și foarte accesibilă.

În plus, analizează facilitățile din apropiere. Restaurantele, cafenelele, băncile, farmaciile sau magazinele contribuie la confortul angajatilor și simplifică activitățile din timpul programului de lucru.

Suprafața și compartimentarea

Dimensiunea biroului trebuie să răspundă atât nevoilor actuale, cât și planurilor de dezvoltare ale companiei. Un spațiu prea mic poate limita activitatea echipei, iar unul prea mare generează costuri inutile.

Verifică modul în care este compartimentat spațiul. O clădire care oferă spații flexibile, precum Floreasca Park, este ideală atât pentru firmele care preferă birouri individuale, cât și pentru cele care optează pentru un concept open space. De asemenea, este util să existe o sală de ședințe, o zonă pentru pauze și spații dedicate arhivării documentelor.

Starea clădirii și dotările

Aspectul clădirii transmite un mesaj important despre compania ta. Din acest motiv, merită să analizezi atent atât exteriorul, cât și interiorul imobilului. Verifică instalațiile electrice, sistemul de climatizare, ventilația, iluminatul și conexiunea la internet. Aceste elemente influențează confortul echipei și desfășurarea activității fără întreruperi.

Dacă alegi un birou într-o clădire modernă, precum Oregon Park, poți beneficia și de recepție, pază permanentă, acces securizat, lifturi rapide sau sisteme eficiente de prevenire a incendiilor. De altfel, aceasta este una dintre cele mai moderne clădiri de birouri, cu certificări verzi și dotări de ultimă generație.

Posibilitatea de extindere

O afacere se poate dezvolta mai rapid decât estimezi. De aceea, este util să alegi un spațiu care îți oferă flexibilitate. Unele clădiri permit închirierea unor birouri suplimentare pe același etaj sau în aceeași locație. Această variantă simplifică extinderea echipei și elimină necesitatea unei noi relocări. Discută acest aspect înainte de semnarea contractului, mai ales dacă planurile companiei includ recrutarea de noi angajați.

Nivelul de siguranță

Siguranța angajaților și a bunurilor companiei trebuie să reprezinte o prioritate. Verifică dacă imobilul dispune de sisteme de supraveghere video, control al accesului și pază. În același timp, informează-te cu privire la existența planurilor de evacuare, a echipamentelor pentru stingerea incendiilor și a ieșirilor de urgență. Aceste elemente sunt esențiale în situații neprevăzute.

Costurile totale

Chiria reprezintă doar o parte din cheltuielile pe care le vei avea. Înainte de semnarea contractului, solicită o listă completă cu toate costurile. Pe lângă chirie, pot să existe taxe de administrare, cheltuieli pentru întreținerea spațiilor comune, utilități, servicii de curățenie sau costuri pentru locurile de parcare.

Pentru companiile care analizează relocarea, extinderea sau optimizarea spațiilor de lucru, colaborarea cu un consultant imobiliar poate aduce mai multă claritate în procesul de decizie. Cushman & Wakefield Echinox susține companiile prin servicii de consultanță adaptate pieței locale și prin acces la date relevante despre evoluția sectorului imobiliar comercial.

În concluzie, locația, costurile totale, compartimentarea, dotările tehnice și nivelul de siguranță influențează experiența de zi cu zi și dezvoltarea afacerii tale. Dacă analizezi cu atenție fiecare criteriu înainte de semnarea contractului, vei avea șanse mai mari să alegi un spațiu care răspunde atât nevoilor actuale, cât și obiectivelor pe termen lung.