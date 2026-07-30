REPORTAJ DC News: „Nu vrem să dispărem!” Povestea ciobanilor care cer ajutorul statului

Imagine de la protestul oierilor din fața sediului ANSVSA

Crescătorii de oi și capre din toate părțile țării au venit în Capitală pentru a-și spune nemulțumirile.

Principalele lor revendicări sunt: Deblocarea urgență a exportului de ovine și caprine vii; acordarea de despăgubiri; emisia președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu; suportarea din fonduri publice a costurilor vaccinării.

Printre temerile ciobanilor se află şi posibilitatea ca România să ajungă în situaţia Croaţiei, despre care aceştia spun că a rămas fără capre.

"Perioada aceasta este cruntă pentru noi şi ne sperie. De ce? Pentru că dacă se va urmări a se vaccina efectivele din ferme, nu vom mai avea voie să mai folosim laptele din România. Atunci, soluţia, bănuiesc, va fi o echipă de oameni potenţi, să nu le spun şmecheri, care vor aduce materie primă, adică lapte de capră, din import. Iar fermele noastre vor intra cu toate în faliment. Această specie va ajunge pe cale de dispariţie la noi în ţară. Dau ca exemplu Croaţia, unde nu mai au efective de capre.

Am avut o întâlnire cu domnul ministru interimar al Agriculturii, ne-a promis că se va renunţa la vaccinare, şi sperăm asta. Aşteptăm să le vedem puse pe masă, să fim chemaţi la negocieri şi vom vedea. Să nu se ia măsuri fără acordul nostru sau fără ştirea noastră, fără a întâmpina cumva haosul care va veni după aceea. Se caută a se aduce un vaccin şi să se facă un vaccin împotriva pestei rumegătoarelor mici la nivel naţional. Şi nu am fost chemaţi absolut deloc la consultări şi la informări despre care vor fi paşii următori, dacă se va face acest lucru", a declarat Claudiu Anghelescu, preşedintele CAPRIROM, pentru DC News.

Există sau nu pesta micilor rumegătoare?

Alţi fermieri susţin chiar că boala nu există. Printre nemulţumirile lor se numără, însă, şi birocraţia excesivă, costurile mari de întreţinere pentru o afacere, dar şi lipsa de ajutor din partea statului.

"S-o ajuns la această minunată boală care nu există. Sau, dacă ar fi să existe, că sunt diferite boli, ar trebui ca medicii veterinari, specialiştii, să confirme. Dar niciun medic veterinar n-a confirmat 100% că este această boală în România. Eu nu mai pot face faţă la ora actuală, cu un efectiv de aproximativ 500 de mame şi cu 300 de miei la ora actuală, cu leasinguri la utilaje. Nu am cu ce să plătesc. Cu ce? M-am dus la medicul veterinar să fac acte pentru miei, pentru subvenţie, şi mi-a zis că trebuie să îi plătesc prima dată pentru vaccin. Care vaccin? Că era gratuit. Nu mai este! Am zis că îl plătesc, dar nu a mai venit să îl facă, din diferite motive ale lui. Vom vedea când va veni să mi-l facă. Problema este următoarea: ce facem noi cu mieii din ferme? Am vrut să vând cu 17 lei pe kg, mi s-a zis că nu se poate, dar am mesaj pe telefon de la cineva care mi-a zis că mi-i poate lua, fără acte, cu 10 lei pe kg. Cum se poate? Domnul ministru al Agriculturii nu s-a ocupat niciun pic de zootehnie. La Guvern nu avem nicio susţinere. Păşunile se închiriază cum vor domnii primari şi la preţurile pe care le vor ei. Motorina a ajuns unde a ajuns. Taxe şi impozite, vor să facem carte de muncă la angajaţi. Eu sunt de acord să fac, dar să aibă şi statul răspundere. Suntem într-o criză foarte mare noi, cu oieritul. N-avem preţ la lână, nimeni nu ia pielea care avea un plus valoare", a declarat şi Iulian Gander, cioban din judeţul Bacău.

Reprezentanții oierilor, primiți la Guvern de vicepremierul Tánczos Barna

Viceprim-ministrul Tánczos Barna, mandatat de prim-ministrul Ilie Bolojan, a primit, la Palatul Victoria, delegația crescătorilor de ovine care au protestat în București.

Fermierii au prezentat o listă de revendicări, care s-au concentrat în principal pe solicitarea de schimbare a președintelui ANSVSA, acuzând lipsa de dialog, și au cerut urgentarea soluțiilor pentru ieșirea din criză și compensarea pierderilor suferite din cauza blocării exportului de ovine.

Viceprim-ministrul Tánczos Barna i-a asigurat pe reprezentanții fermierilor că transmite prim-ministrului Ilie Bolojan doleanțele sectorului de ovine care vor fi analizate cu prioritate în perspectiva stabilirii unor soluții urgente care să răspundă problemelor cu care aceștia se confruntă.

Totodată, i-a informat că a cerut ANSVSA să finalizeze planul de măsuri pentru crearea unui sistem riguros și credibil de trasabilitate și de control al mișcării animalelor, astfel încât România să demonstreze că are capacitatea să gestioneze aspectele ce țin de controlul bolilor.

"În cursul zilei de astăzi, am avut ocazia să mă consult cu domnul premier și posibilitatea de a-l informa de solicitările fermierilor cu care m-am întâlnit la Palatul Victoria. Îi asigur pe fermieri că am înțeles mesajul. Zilele acestea o nouă echipă de experți de la ANSVSA și mediul academic vor prezenta planul pentru ieșirea din criză, care va fi dezbătut săptămâna viitoare atât cu Colegiul Medicilor Veterinari, cât și cu reprezentanții fermierilor și experții Comisiei Europene, după care va fi înaintat și oficial Comisiei. Îi asigur pe fermieri, că o decizie în ceea ce privește conducerea ANSVSA va fi luată la nivelul Guvernului în cel mai scurt timp posibil” – a declarat viceprim-ministrul Tánczos Barna, după întâlnirea cu reprezentanții oierilor.

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