„Nu avem motive să oprim greva”. Lider SANITAS Constanța avertizează că blocajul din Sănătate se adâncește, iar pacienții încep să suporte consecințele

FOTO (rol ilustrativ): Cristina Rădulescu, președinte SANITAS Constanța

Greva din sistemul sanitar continuă și miercuri. Deși Guvernul a anunțat măsuri privind deblocarea posturilor din Sănătate, sindicaliștii spun că problema de fond rămâne nerezolvată. În lipsa unor clarificări privind Legea salarizării, oamenii spun că nu au motive să renunțe la grevă.

În spitale, efectele încep să fie resimțite. Pacienții sunt reprogramați, concediile medicale trebuie prelungite, iar presiunea crește. Astăzi, în timpul protestelor, pacienții au ieșit alături de cadrele medicale, un gest pe care sindicaliștii îl consideră un semnal că problemele din sistem au depășit granița revendicărilor sindicale.

Într-un interviu acordat DC News, Cristina Rădulescu, președintele SANITAS Constanța, a explicat de ce greva din Sănătate continuă și de ce angajații din sistemul sanitar nu văd, în acest moment, motive pentru suspendarea protestului.

„Continuăm greva. Nu avem motive să ne oprim”, spune Cristina Rădulescu.

Guvernul a aprobat în această seară, prin memorandum, deblocarea a peste 6.850 de posturi din sistemul public de sănătate, însă Cristina Rădulescu spune că această modificare este un pas înainte, însă problema care a declanșat greva rămâne Legea salarizării, despre care nu există informații privind parcursul parlamentar.

„Și mâine ar trebui să intre în Camera Deputaților o modificare a Legii 141 și ar da drumul la deblocări în Sănătate, adică ne-ar excepta de la deblocări, asta s-ar rezolva. Problema este Legea Salarizării, nu știm ce face cu ea. Nu știm când o bagă în Parlament, nu știm nimic. Noi nu mai negociăm cu ei, cu Guvernul, pentru că nu mai e legal, nu există niciun motiv legal să mai negociem cu ei.

Ar trebui să negociăm cu parlamentarii, dar nu știm nimic legat de lege. Deocamdată nu e rău, în sensul că am văzut că PSD-ul s-a poziționat că nu votează, AUR nu votează, am văzut astăzi că nici UDMR nu votează. Deci, dacă ar băga-o în Parlament, practic n-ar fi votată (n.r. - Legea salarizării), lucru care este excelent! Adică, decât o lege proastă, mai bine nu mai adopți. Dar, nu știu, vedem.

Deocamdată nu avem ce să facem, trebuie să continuăm”, adaugă președintele SANITAS Constanța pentru DC News.

CITEȘTE ȘI: Ministerul Sănătății anunță că a formulat propuneri pentru noua lege a salarizării. Care sunt acestea

Sindicaliștii nu pot spune când se va încheia greva

Una dintre cele mai importante necunoscute este durata grevei. Întrebată cât timp estimează că va continua greva, liderul SANITAS Constanța a explicat că deciziile sunt luate de la o zi la alta, în funcție de evoluția situației.

„Nu știu. Noi ne întâlnim de două săptămâni zilnic pentru organizarea grevei, pentru evaluare. Nu știu să vă spun”, spune Cristina Rădulescu.

Președintele SANITAS Constanța recunoaște că greva produce efecte asupra oamenilor care au nevoie de servicii medicale și spune că sindicaliștii sunt conștienți de dificultățile create.

„Da. E dificil. Știu că afectăm pacienții. Au fost reprogramați toți pacienții din ambulator, sunt mulți care au concedii medicale și trebuie prelungite. Și noi ne gândim la ei, cât să-i mai ținem așa, că nu poți la nesfârșit să-i ții, să-i reprogramezi. Ei, practic, dacă nu-și prelungesc concediile medicale, rămân cu niște zile neplătite. Ne gândim și la ei să nu îi afectăm prea tare”, subliniază Cristina Rădulescu.

Deblocarea posturilor, deși importantă pentru funcționarea spitalelor, nu rezolvă revendicarea principală a angajaților din sistemul sanitar. În lipsa unei direcții privind Legea salarizării și a unor discuții în Parlament, sindicaliștii spun că greva va continua.

VEZI ȘI: Radu Țincu, la greva generală din Sănătate: ATI-ul de la Floreasca este plin / Nu putem cere performanță fără finanțare!

Greva generală continuă după eșecul negocierilor

Protestul declanșat de Federația SANITAS a început astăzi, după ce discuțiile purtate la Palatul Cotroceni pe tema situației din sistemul sanitar și a Legii salarizării s-au încheiat fără un acord. În prezent, în peste 500 de spitale din țară sunt asigurate exclusiv urgențele și serviciile medicale considerate esențiale.

Sindicaliștii reclamă diminuarea sporurilor și menținerea salariilor la nivelul actual, măsuri despre care spun că afectează atât angajații din Sănătate, cât și funcționarea sistemului medical.