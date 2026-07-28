Un bărbat a dispărut în râul Teleajen după ce a încercat să traverseze apa cu căruța. Update: Calul său a fost scos viu din apă. Căutările continuă

Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Pompierii din Prahova intervin în comuna Izvoarele pentru găsirea unui bărbat luat de apă în timp ce încerca să traverseze râul Teleajen cu o căruță.

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Pompierii militari prahoveni continuă acţiunea de căutare a bărbatului care a fost luat de apă în timp de încerca să traverseze râul Teleajen cu o căruţă, dar în zonă curenţii sunt puternici, ceea ce îngreunează eforturile salvatorilor.

ISU Prahova a precizat că pe cursul râului Teleajen există şi o porţiune unde s-a format o cascadă.

Din cadrul ISU Prahova participă la căutări zece subofiţeri şi un ofiţer, fiind constituite mai multe echipe de căutare care efectuează verificări ale cursului râului.

Calul care trăgea căruţa cu care bărbatul a intrat în albia râului a fost scos viu din apă.

Știre inițială

Pompierii militari prahoveni intervin marţi seară în comuna Izvoarele, satul Homorâciu, pentru căutarea şi salvarea unui bărbat care ar fi încercat să traverseze râul Teleajen cu o căruţă, moment în care a fost luat de apă.

Potrivit ISU Prahova, din informaţiile primite până în acest moment, ar fi vorba despre un bărbat în vârstă de 50-55 de ani. Echipajele sosite la faţa locului au identificat calul şi căruţa, însă bărbatul nu a fost găsit până în acest moment.

La locul intervenţiei au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o barcă pentru sprijinirea operaţiunilor de căutare şi o ambulanţă SMURD. De asemenea, în sprijin acţionează şi o ambulanţă SAJ Prahova.

Misiunea este în dinamică, iar pompierii continuă acţiunile de căutare şi salvare în zonă, precizează ISU Prahova.

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Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui incendiu izbucnit în Sânsimion

Tot marţi, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui incendiu izbucnit la o anexă cu magazie, în localitatea Sânsimion, care risca să se extindă la două case de locuit, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita.

La faţa locului au intervenit trei echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentului Miercurea-Ciuc, cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD.

În sprijinul acestora au fost alertate şi serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă din localităţile Sânsimion, Sâncrăieni, Sântimbru şi Cozmeni.

În urma incendiului, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

O femeie, care a suferit o intoxicaţie cu fum şi acuza dureri intercostale, a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe din Miercurea-Ciuc de echipajul SMURD.

O altă femeie a suferit un atac de panică, însă a refuzat transportul la spital.

Un bărbat care a suferit arsuri la membrul superior drept a primit îngrijiri medicale la faţa locului, dar a refuzat iniţial transportul la spital. Ulterior, acesta a solicitat să fie transportat la UPU Miercurea-Ciuc, fiind preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Băile Tuşnad.

Incendiul a fost stins în limitele găsite, pompierii reuşind să limiteze propagarea acestuia, a mai informat ISU Harghita.