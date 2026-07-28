80% dintre pasageri nu recomandă CFR Călători. Ce au reclamat românii după călătoriile cu trenul, conform lui Miruță

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Platforma online lansată de Ministerul Transporturilor pentru raportarea problemelor întâlnite în timpul călătoriilor cu trenul a înregistrat 1.725 de sesizări. Formularul a fost prezentat pe 6 iulie de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, iar până în prezent au fost analizate 1.181 dintre acestea.

„Au fost 1.725 de sesizări. Au fost analizate punctual 1.181 de cazuri. Cifra tristă pentru CFR este că 80% dintre cei care au completat acest formular au specificat că nu recomandă călătoria nimănui”, a declarat, marţi, ministrul Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă.

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Aerul condiționat, cea mai frecventă nemulțumire a pasagerilor

Cele mai multe reclamații au vizat lipsa aerului condiționat în trenuri. Călătorii au semnalat, de asemenea, probleme legate de infrastructura feroviară învechită, lipsa investițiilor, curățenia din vagoane și modul în care unii angajați ai CFR Călători își îndeplinesc atribuțiile.

„Istoric, pentru aerul condiţionat trebuie să existe soluţii. E de menţionat faptul că, în conformitate cu obligaţiile CFR pentru trenurile interregio, nivelul de aer condiţionat este unul obligatoriu. Pentru trenurile regio nu este obligatoriu să fie aer condiţionat. Din cele 1.181 de cazuri verificate, peste 600 au menţionat că nu funcţionează aerul condiţionat. Deci, în aproape 60% din situaţiile în care aerul condiţionat era obligatoriu, oamenii au menţionat că nu funcţionează. Am intrat în detaliu acestor 600 de situaţii. Restul sunt probleme cu curăţenia în general, cu toaletele, cu supraaglomerarea, cu întârzierile”, a afirmat ministrul Transporturilor.

Locomotivele vechi contribuie la problemele cu răcirea trenurilor

Ministrul a explicat că o parte dintre defecțiunile instalațiilor de climatizare sunt provocate de locomotivele diesel vechi, care nu mai pot susține funcționarea eficientă a sistemelor de răcire.

„În cele peste 600 de cazuri în care aerul condiţionat nu funcţionează, 15% sunt cauzate de locomotivele diesel vechi.

În România circulă zilnic, din partea CFR Călători, 1.265 de trenuri. 35% din aceste trenuri sunt tractate de locomotive diesel. 15% din total, adică aproape jumătate din cazul locomotivelor diesel nu au capacitate tehnică suficientă pentru a întreţine un nivel decent de aer condiţionat. Sunt locomotive diesel şi de 40 de ani care nu au capacitate suficientă să răcească. N-a fost luată o decizie, dacă le vom scoate sau nu, pentru că sunt probleme şi cu scoaterea lor şi cu nepunerea a altceva în loc”, a spus Miruţă.

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De ce se oprește aerul condiționat în trenurile electrice

Potrivit ministrului, o parte dintre defecțiuni apar atunci când trenurile traversează zone fără alimentare cu energie electrică. Alte situații sunt provocate de suprasolicitarea instalațiilor în perioadele cu temperaturi ridicate și vagoane aglomerate.

„18% din cazuri sunt cele în care trenurile electrificate trec prin zone neutre electric.

Din loc în loc există din necesităţi tehnice o discontinuitate a contactului cu liniile care sunt alimentate cu energie electrică. Pe termen foarte scurt, trecerea locomotivei prin această zonă neutră determină ca, la reconectarea în zona în care este energie electrică, să se genereze erori care fac ca o perioadă de timp aerul condiţionat să nu meargă. Acolo se intervine din partea mecanicului, uneori se rezolvă, uneori nu se rezolvă! Pe termen scurt, 40% din situaţii sunt cauzate de supraîncălzirea instalaţiei, când este foarte cald afară şi când trenul este aglomerat se intră într-o suprasarcină, într-o protecţie care face ca aerul condiţionat să nu mai funcţioneze”, a explicat ministrul.

Zeci de angajați CFR Călători au fost sancționați

În urma verificărilor, Ministerul Transporturilor a constatat și situații în care angajați ai CFR Călători nu și-au îndeplinit obligațiile de serviciu. Au fost deschise 56 de dosare de cercetare disciplinară.

„Am găsit probleme care ţin de neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu din partea angajaţilor CFR Călători: şefi de tură, revizorii mecanici. Au fost deschise 56 de dosare de cercetare disciplinară. (...) Din cele 56 de dosare de cercetare disciplinară, 39 au presupus sancţiuni cu tăierea din salariu pentru angajaţii care au fost identificaţi responsabili pentru acele acţiuni şi 17 persoane au fost sancţionate cu avertisment scris, considerându-se din partea comisiei disciplinare că vinovăţia lor era mai mică”, a mai arătat şeful de la Transporturi.

Probleme și cu firmele de curățenie din trenuri

Curățenia din vagoane s-a aflat, de asemenea, printre nemulțumirile reclamate de pasageri. Au fost analizate 188 de cazuri, iar în urma verificărilor, aproximativ jumătate dintre firmele de curățenie au fost depunctate.

„S-a analizat îndeplinirea condiţiilor din partea firmelor de curăţenie şi cred că jumătate dintre ele au fost depunctate. (...) Am observat că atunci când întrebi despre un anumit tren cu probleme, fiecare spune că nu este responsabil. Motiv pentru care astăzi, am dispus ca pentru fiecare tren din cele 1.265 care circulă zilnic să fie câte un responsabil cu funcţie de director”, a precizat ministrul, conform Agerpres.

Ministerul Transporturilor a lansat formularul online pe 6 iulie pentru a colecta sesizările călătorilor și pentru a identifica principalele probleme din transportul feroviar. Datele centralizate sunt folosite la stabilirea măsurilor care urmează să fie aplicate pentru îmbunătățirea serviciilor oferite de CFR Călători.