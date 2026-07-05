Tot mai puțini români aleg trenul. Numărul călătorilor a scăzut semnificativ

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Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a fost, în primul trimestru din 2026, de 14,679 de milioane, în scădere cu 8,8%, comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a fost, în primul trimestru din 2026, de 14,679 de milioane, în scădere cu 8,8%, comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, parcursul pasagerilor s-a redus în primele trei luni cu 9,3%. Din totalul pasagerilor, 14,625 milioane pasageri au circulat pe plan naţional, iar 54.000 internaţional.

Scădere și în transportul feroviar de mărfuri

În ceea ce priveşte transportul feroviar de mărfuri, volumul a înregistrat scădere cu 0,7% faţă de trimestrul I din 2025, ca urmare a evoluţiei negative din transportul naţional. Au fost transportate 8,973 milioane tone mărfuri, din care 78,3% în transport naţional.

Parcursul tarifar al mărfurilor a înregistrat un avans de 2,3%, transportul internaţional consemnând cea mai însemnată creştere, respectiv de 16,4%.

Ponderi semnificative în totalul mărfurilor transportate au fost înregistrate pentru diviziunile: cocs, produse rafinate din petrol (26,2%) şi cărbune şi lignit; ţiţei şi gaze naturale (18,7%).

În ceea ce priveşte parcursul mărfurilor, 37% din total a fost reprezentată de diviziunea cocs, produse rafinate din petrol şi 11,2% mărfuri neidentificabile: mărfuri care din anumite motive nu pot fi identificate şi care, prin urmare, nu pot fi clasificate în grupe.

Indicatorii tehnico-economici de utilizare a parcului de vehicule în transportul feroviar, care au înregistrat o dinamică pozitivă comparativ cu trimestrul I 2025 au fost:

viteza medie comercială a trenurilor de marfă (km/h) - creştere cu 35,3%;

vagoane încărcate intrate din străinătate (mii vagoane) - creştere cu 33,3%;

parcursul locomotivelor - creştere cu 17,3%;

timpul mediu de rulaj al vagoanelor de marfă (zile) - creştere cu 14,9%;

parcursul automotoarelor - creştere cu 8,1%;

parcursul mediu zilnic al vagoanelor de pasageri (km/zi) - creştere cu 3%;

greutatea medie brută a vagoanelor de marfă (tone/tren) - creştere cu 1,8%;

greutatea medie brută a vagoanelor de marfă (tone/tren) - creştere cu 1,8%; viteza medie comercială a trenurilor de pasageri (km/h) - creştere cu 1,3% etc.

Evoluţii negative faţă de primele trei luni din 2025 au fost înregistrate la următorii indicatori: vagoane încărcate pe reţeaua CFR (mii vagoane) - scădere cu 12,4%; parcursul mediu zilnic al vagoanelor de marfă (km/zi) - scădere cu 3,1%; parcursul mediu zilnic al locomotivelor folosite pentru transportul mărfurilor (km/zi) şi încărcătura medie statică a vagoanelor de marfă (tone/osie) - scădere cu 0,7%.