Iranul își ia rămas-bun de la Ali Khamenei. Zeci de mii de oameni la funeralii, printre apeluri la răzbunare

Iranul și-a luat rămas-bun de la fostul lider suprem Ali Khamenei, în cadrul unor funeralii la care au participat zeci de mii de oameni și unde au răsunat apeluri la răzbunare împotriva SUA și Israelului.

Iranul a organizat duminică slujba de înmormântare pentru fostul său lider suprem asasinat, Ali Khamenei, la care au participat zeci de mii de persoane, inclusiv înalţi oficiali ai ţării, în a doua zi a funeraliilor publice în care au răsunat apeluri la răzbunare împotriva Statelor Unite şi a Israelului, transmite EFE.

Zeci de mii de oameni și-au luat rămas-bun de la Ali Khamenei

De la primele ore ale dimineţii de duminică, o mulţime de persoane cu steaguri iraniene şi portrete ale lui Ali Khamenei s-a adunat la marea moschee Mossala din Teheran pentru a-şi lua rămas-bun de la cel care a condus ţara timp de peste 36 de ani şi care a fost asasinat în prima zi a războiului declanşat de Israelul şi SUA, pe 28 februarie.

Ayatollahul Yafar Sobhani, una din principalele autorităţi religioase şiite din Iran, a condus rugăciunile pentru Ali Khamenei şi cei patru membri ai familiei sale decedaţi în atacuri, incitând participanţii să strige "Moarte Americii" şi "Moarte Israelului".

La slujbă au mai participat preşedintele ţării, Masud Pezeshkian, preşedintele Parlamentului, Mohamad Baqer Qalibaf, şi şeful puterii judiciare, Gholam Hossein Mohseni Ejei, printre alte autorităţi, precum şi trei dintre copiii liderului suprem iranian decedat, Mostafa, Masud şi Meisam, ceea ce a făcut şi mai notabilă absenţa celui de-al doilea fiu şi succesor ca lider suprem, Mojtaba.

În timpul evenimentului, strigătele de răzbunare s-au făcut auzite mai puternic ca niciodată în incintă.

"Singurul nostru slogan: Răzbunare, răzbunare!", au strigat participanţii în cor.

În mulţime se remarca un portret al preşedintelui american Donald Trump pe radarul unei mitraliere, însoţit de fraza "Se va vărsa sânge".

Din cauza participării masive a credincioşilor, mass-media iraniene au raportat că sala principală a moscheii a fost închisă pentru public.

Ceremoniile funerare continuă timp de mai multe zile

Ceremoniile funerare pentru moartea lui Ali Khamenei au început vineri cu o ceremonie oficială de prezentare a unui ultim omagiu la care au participat înalţi funcţionari ai ţării, precum şi autorităţi şi delegaţii străine.

Ceremoniile se vor prelungi la marea moschee Mossala până la ora 20:00 (16:30 GMT), iar luni, cortegiul funerar va străbate străzile capitalei iraniene pentru ca apoi, marţi, trupului fostului lider suprem să fie transportat în oraşul Qom.

Miercuri sunt prevăzute priveghiuri în Irak.

În cele din urmă, Ali Khamenei va fi înmormântat joi în mausoleul imamului Reza, cel de-al optulea imam al şiiţilor, în oraşul sfânt Mashhad din nord-estul Iranului.