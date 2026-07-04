Americanii fac asta în fiecare an, pe 4 iulie. Tradiția ascunde o poveste inventată

Americanii mănâncă 150 de milioane de hotdogi în fiecare an, pe 4 iulie. Este o cantitate suficientă pentru a forma, de cinci ori, un șir de hotdogi care să se întindă de la Washington, D.C., până la Los...

Americanii mănâncă 150 de milioane de hotdogi în fiecare an, pe 4 iulie. Este o cantitate suficientă pentru a forma, de cinci ori, un șir de hotdogi care să se întindă de la Washington, D.C., până la Los Angeles.

De ce? Tradiția de a mânca hotdogi de Ziua Independenței a fost inspirată de un eveniment anual greu de imaginat pentru cei cu stomacul sensibil: Concursul Nathan's de mâncat hotdogi, potrivit Business Insider.

Povestea concursului este învăluită în minciuni

În fiecare an, de Ziua Independenței, Nathan's Famous, o companie cunoscută pentru hotdogii săi, organizează un concurs de mâncat hotdogi în Coney Island, Brooklyn, New York.

Potrivit legendei, competiția ar fi fost organizată aproape în fiecare an, pe 4 iulie, începând din 1916.

„Pentru a pune capăt unei dispute privind cine era cel mai patriot, legenda spune că patru imigranți au organizat un concurs de mâncat hotdogi la celebrul nostru stand din Coney Island”, se arată pe site-ul Nathan's.

„Povestea pe care am auzit-o dintotdeauna este că patru imigranți se certau, de 4 iulie, încercând să stabilească cine dintre ei era cel mai american”, a declarat pentru revista Smithsonian președintele Major League Eating, organizația care gestionează concursul Nathan's.

Totul a fost o strategie de marketing

În realitate, nu există dovezi că Nathan's Hot Dog Eating Contest ar fi fost organizat în vreun an înainte de 1972.

Mortimer Matz, un profesionist cu o lungă carieră în relații publice, a dezvăluit în 2010, pentru The New York Times, adevărul despre originile concursului: pur și simplu a inventat povestea.

„Am spus că aceasta era o tradiție anuală încă din 1916. În stilul specific comercianților din Coney Island, am inventat-o”, a declarat Matz pentru publicația americană.

Într-un interviu acordat Associated Press în 2016, fostul președinte Nathan's, Wayne Norbitz, a recunoscut, la rândul său, că povestea nu era adevărată.

„Obiectivul nostru era să facem o fotografie și să o publicăm într-un ziar din New York. Așteptam, pur și simplu, să treacă pe lângă noi câțiva bărbați grași și îi întrebam dacă vor să participe la un concurs de mâncat hotdogi.”, a spus Norbitz.

În primii ani ai deceniului 1970, concursurile nici măcar nu erau organizate întotdeauna pe 4 iulie. Edițiile din 1972, 1975 și 1978 au avut loc de Memorial Day și Labor Day.

Abia în anii 1980 Nathan's a început să organizeze în mod regulat concursul de Ziua Independenței. Astfel, compania a reușit să asocieze definitiv hotdog-ul cu această sărbătoare.

„Obținem o valoare de sute de milioane de dolari din expunerea de presă”, a declarat Norbitz pentru The Wall Street Journal. Potrivit publicației, standul original Nathan's din Coney Island vinde aproximativ 26.000 de hotdogi în ziua concursului.

America a transformat hotdogul într-un preparat propriu

Pentru a asocia cu succes hotdogii cu sărbătoarea de 4 iulie, Nathan's trebuia să convingă publicul că hotdogul este un preparat specific american. Iar, într-un anumit sens, această idee este corectă.

„Hotdogul aparține unei familii străvechi de alimente învelite într-o membrană”, scrie istoricul culinar Bruce Kraig, președinte emerit al Culinary Historians of Chicago, în cartea „Hot Dog: A Global History”.

Hotdogul face parte din familia cârnaților, ale căror origini pot fi urmărite în Germania cel puțin până în anii 1400.

Termenul „hot dog” și forma cârnaților pe care astăzi îi numim hotdogi sunt însă americane. În anii 1800, un număr mare de germani au emigrat în America și au adus cu ei cultura cârnaților, explică Bruce Kraig.

Termenul de hotdog se referea la un cârnat servit într-o chiflă.

Există numeroase legende urbane despre apariția hotdogului american. Unele susțin că preparatul ar fi apărut datorită vânzătorilor de cârnați de pe stadioanele de baseball, altele că oamenii îi mâncau pentru a se încălzi în zilele friguroase sau că un bărbat din Bavaria i-ar fi vândut la Expoziția Universală din 1904. Potrivit lui Kraig, niciuna dintre aceste povești nu este susținută de dovezi.

Termenul s-a răspândit în Statele Unite prin intermediul comedianților americani de origine germană. Multe dintre cărucioarele de hotdogi erau decorate cu imagini ale unor câini, iar gluma era că desenele reprezentau un fel de omagiu adus animalelor.

Pe măsură ce standurile și cărucioarele de hotdogi deveneau tot mai populare în America, au devenit populare și glumele legate de denumirea preparatului.

Hotdogii au dobândit o identitate americană și din motive economice, susține Kraig. Deschiderea unui stand de hotdogi era relativ ieftină, preparatele erau servite în spații publice și erau consumate de oameni din toate categoriile sociale.

„Hotdogul este unul dintre primele alimente care a îndeplinit rolul de simbol al unității sociale. Standurile de hotdogi atrag oameni din toate clasele sociale, care stau împreună, umăr la umăr, unii îmbrăcați în sacouri și purtând cravate, alții în haine de lucru, mâncând cârnatul reprezentativ al orașului lor”, scrie Kraig.

Hotdogii, un important produs american de export

După ce și-au construit o identitate americană, hotdogii în stil american s-au răspândit în întreaga lume, scrie Kraig.

Multe țări, precum Germania și Polonia, și-au păstrat propriile tradiții în ceea ce privește cârnații, însă variantele „New York style” sau „Chicago style” pot fi întâlnite astăzi în numeroase locuri din lume.

Este dificil de stabilit cu exactitate câți hotdogi sunt consumați în fiecare an. Potrivit National Hot Dog and Sausage Council, americanii cumpără anual aproximativ 350 de milioane de hotdogi din magazine. Cifra nu include însă hotdogii vânduți la evenimente sportive, festivaluri și târguri. Este, în orice caz, o cantitate impresionantă.