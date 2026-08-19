Trump anunță un acord cu Canada cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a taxelor vamale de 50%

Donald Trump, președintele SUA Foto: Agerpres

Donald Trump a suspendat pentru trei zile taxele vamale de 50% asupra unor bunuri canadiene, cu doar câteva ore înainte de intrarea lor în vigoare. Președintele SUA spune că Washingtonul și Ottawa au ajuns la un acord, în așteptarea documentelor finale.

Președintele Donald Trump a declarat marți seară că suspendă taxele de 50% pentru bunurile canadiene, care urmau să intre în vigoare miercuri, spunând că cele două țări au ajuns la un acord în așteptarea documentelor finale, potrivit Fox News.

„Am suspendat tarifele de 50% împotriva Canadei, care urmau să intre în vigoare mâine dimineață, pentru o perioadă de trei zile, pe baza faptului că Canada și SUA, sub rezerva finalizării documentelor, au un ACORD!”, a scris Trump pe Truth Social.

„Marele conductă Keystone XL, de mult distrusă de Somnorosul Joe Biden, ar putea fi trezită din mormânt!”, a adăugat Trump.

Câteva ore mai târziu urmau să intre în vigoare taxele vamale împotriva Canadei, care ar fi acoperit aproximativ 20 de miliarde de dolari din importurile canadiene, inclusiv băuturi alcoolice, produse lactate, vehicule, echipamente de hochei și alte bunuri. Se aștepta ca anumite produse alimentare, articole vestimentare, materiale sintetice și bunuri industriale să fie, de asemenea, afectate.

Trump a vorbit cu prim-ministrul canadian Mark Carney luni seară și, din nou, marți după-amiază, potrivit corespondentului FOX Business, Edward Lawrence.

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Ce spune Mark Carney

Într-un comunicat de marți seară, Mark Carney a declarat că cele două țări au fost angajate în „discuții intense” pentru a rezolva problemele comerciale nerezolvate și au făcut „progrese substanțiale”.

„În ultimele săptămâni, Canada a purtat discuții intense cu Statele Unite pentru a aborda problemele comerciale nerezolvate și pentru a oferi o mai mare certitudine și beneficii reale pentru întreprinderile, lucrătorii, fermierii și familiile canadiene”, a spus Carney.

„S-au făcut progrese substanțiale, deși mai sunt încă multe de făcut”, a continuat el.

„Întrucât aceste lucrări sunt în desfășurare, Statele Unite au fost de acord să amâne implementarea taxelor vamale de 50% asupra unei game de mărfuri canadiene, în temeiul Secțiunii 338 din Legea tarifară a SUA din 1930, până la sfârșitul zilei de 21 august”, a precizat premierul canadian.