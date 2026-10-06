Israelul comemorează trei ani de la masacrul comis de Hamas pe 7 octombrie. Ceremonii în memoria celor 1.200 de oameni uciși

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu depune o coroană de flori în cadrul unei ceremonii comemorative de stat desfășurate la Muntele Herzl din Ierusalim, la 5 octombrie 2026, cu ocazia împlinirii a trei ani de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023. Sursa foto: Agerpres

Israelul a dat startul ceremoniilor de comemorare a victimelor masacrului comis de gruparea islamistă palestiniană Hamas la 7 octombrie 2023, la trei ani de la producerea atacului.

„Toți cei implicați în atac și în răpirea ostaticilor noștri trăiesc pe datorie. Vom ajunge la ei așa cum am ajuns la ceilalți. Zi de zi, ne reglăm conturile”, a declarat prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu în timpul ceremoniei desfășurate la Ierusalim, luni, pentru a comemora angajații din domeniul securității uciși în timpul atacului.

În discursul său, în care a transmis condoleanțe familiilor victimelor, Netanyahu a mai afirmat că Israelul „va continua să lovească Hezbollah”, gruparea libaneză șiită proiraniană, în timp ce va acționa pentru „semnarea unui acord de pace cu Libanul”.

Președintele israelian Isaac Herzog și-a dedicat discursul amintirii celor căzuți și celebrării rezistenței familiilor lor, și a lansat un apel la unitate în rândul cetățenilor israelieni în perioada premergătoare alegerilor naționale, programate pentru 27 octombrie.

Masacrul din Israel, comemorat la trei ani distanță

Ceremoniile militare care comemorează masacrul soldat cu moartea a circa 1.200 de oameni, majoritatea civili, și răpirea a 251 de israelieni care au fost ulterior duși și ținuți ostatici în Fâșia Gaza, au început în jurul orei locale 06:30 (03:30 GMT) în diferite locuri din țară, în conformitate cu ora la care a început atacul, potrivit unui comunicat al armatei israeliene.

Primele evenimente comemorative în amintirea civililor uciși au avut loc luni după-amiază, cu participarea lui Netanyahu și Herzog.

Comemorările din acest an, care vor continua până miercuri, sunt primele de la întoarcerea ostaticilor israelieni în țară, în urma semnării acordului de încetare a focului de anul trecut, informează EFE, potrivit Agerpres.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a făcut apel la un viitor paşnic pentru israelieni şi palestinieni: „Fie ca această comemorare să nu marcheze doar încă un an de doliu, ci şi o hotărâre reînnoită de a construi un viitor diferit”, a spus Guterres la New York.

El a apreciat că israelienii şi palestinienii ar putea fi în stare „să trăiască unii alături de alţii în pace şi securitate, cu drepturile, demnitatea şi aspiraţiile îndeplinite”.

„Aceste orori nu trebuie să se repete niciodată”, a adăugat secretarul general.

„Nimic nu poate justifica aceste atrocităţi. Suferinţele lor şi durerea continuă a familiilor lor nu trebuie uitate niciodată”, a declarat el.

Guterres a cerut totodată să se pună capăt „chiar acum” suferinţelor provocate palestinienilor de război. „Este timpul ca armistiţiul să devină permanent. Este timpul să se permită asistenţa umanitară pe scară largă. Şi este timpul să se respecte legislaţia internaţională”.

Înaltul oficial al ONU a adăugat un apel: „Trebuie să construim calea politică spre o pace durabilă în întreaga regiune”.

Atacurile teroriste din 7 octombrie au declanşat riposta Israelului, care a lansat o ofensivă în Gaza în urma căreia şi-au pierdut viaţa peste 74.000 de palestinieni, conform datelor Ministerului Sănătăţii controlat de Hamas din teritoriul respectiv.

Din octombrie 2025, este în vigoare un armistiţiu, dar atacurile au continuat şi numărul de morţi a crescut.

Ce s-a întâmplat pe 7 octombrie 2023

La festivalul Nova, desfășurat în apropierea kibbutzului Re'im, se aflau aproximativ 3.000 de persoane când, în jurul orei 06:22, au început să se audă sirenele care avertizau asupra tirurilor de rachete dinspre Fâșia Gaza.

Pe măsură ce participanții au încercat să părăsească zona cu mașinile, drumurile s-au aglomerat, iar atacatorii au ajuns pe șoseaua 232 și au deschis focul asupra celor care încercau să fugă. Potrivit investigației ONU, primele informații despre focuri de armă în apropierea festivalului au fost primite de poliție în jurul orei 07:01.

În jurul orei 08:00, atacatorii au ajuns în zona principală a festivalului. Timp de câteva ore, participanții au încercat să se ascundă sau să fugă prin câmpurile din apropiere, în timp ce oameni înarmați îi căutau în zona festivalului și pe drumurile din jur.

Raportul Comisiei ONU consemnează că 364 dintre participanții la festival au fost uciși, iar aproximativ 40 de persoane au fost răpite și duse în Fâșia Gaza. Victimele au fost împușcate în timp ce încercau să fugă sau să se ascundă, inclusiv în mașini, adăposturi și alte locuri în care căutaseră protecție.

Atacul de la Nova a făcut parte din ofensiva lansată în dimineața zilei de 7 octombrie 2023, când Hamas și alte grupări armate au pătruns în sudul Israelului pe uscat, pe mare și prin aer, în paralel cu un masiv tir de rachete.

ONU estimează că aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise în atacurile din acea zi și că 251 de oameni au fost luați ostatici și duși în Gaza. În cazul festivalului Nova și al zonelor învecinate, o misiune ONU a concluzionat, de asemenea, că există motive rezonabile să se creadă că au avut loc acte de violență sexuală în timpul atacului.