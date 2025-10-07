Se împlinesc doi ani de la ziua care a zguduit, încă o dată, relațiile din Orientul Mijlociu. Apropiații victimelor masacrului din 7 octombrie 2023 au ținut, marți, un minut de reculegere pentru a marca împlinirea a doi ani de la cea mai sângeroasă zi din istoria Israelului.

O comemorare a victimelor acestui eveniment a avut loc și la Opera Națională din București. Au fost organizate un concert comemorativ și o conferință de presă, cu persoane de seamă din diverse domenii, precum cel medical, economic dar și administrativ.

Imagini tragice din timpul atacului

În cadrul evenimentului au fost prezentate imagini explicite din timpul atacului de la 7 octombrie, cu un impact emoțional puternic.

Ambasadorul Israelului în România, E.S. Lior Ben Dor, a spus că evenimentul de la București are un rol important, tocmai pentru ca publicul să „afle exact ce s-a întâmplat pe 7 octombrie. Ca lumea să înțeleagă de ce suntem acolo, în Gaza, de ce e războiul foarte lung și foarte complicat, de ce nu ne oprim înainte să avem garanții că Hamas nu va mai exista acolo, ca amenințare de securitate asupra noastră. Nu ne putem opri fără să știm că cei 48 de ostatici se întorc acasă”.

„Raportându-ne la ceea ce se întâmplă în ultimele zile, mi se pare incredibil că asistăm la o situație în care victima unei agresiuni este acum condamnată pentru niște lucruri care nu se întâmplă. Mi se pare că este foarte important să spunem că avem în față o situație, din considerente geopolitice mult mai mari, există un interes mult mai mare pentru dușmanii României și Israelului să sape la temelia acestei relații foarte puternice pe care o au cele două state.

Este important ca ceea ce s-a întâmplat în 7 octombrie să fie făcut public într-un mod mult mai clar. Este bine că, în sfârșit, au fost publicate imaginile care au fost filmate de teroriști atunci. E important să avem mai multe evenimente care să atragă atenția a ceea ce s-a întâmplat acum doi ani și a ceea ce se întâmplă în prezent. Să găsim o soluție pentru ca cetățenii israelieni să poată trăi în pace, ca cetățenii din teritoriile palestiniene să trăiască în pace”, a punctat și Christian Năsulea, profesor de Economie.

Ceremoniile de comemorare oficiale sunt prevăzute să aibă loc pe 16 octombrie, la finalul sărbătorii evreiești Sukkot. Întâmplător, 7 octombrie cade în acest an în prima zi a sărbătorii de șapte zile - o coincidență care reînvie memoria acelei dimineți de sabat, din ultima zi a Sukkot-ului din 2023, când a izbucnit atacul.

„Pentru mine, imaginile prezentate îmi stârnesc un sentiment de revoltă, pentru că eu iubesc viața din toată ființa mea. Eu mă zbat zi de zi să le ofer oamenilor o șansă la viață: la o viață sănătoasă, o viață mai bună. Sunt imagini mult prea puternice pentru audiență”, a declarat Cătălin Cristoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București.

Atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023

Dimineața de Sabat, 7 octombrie 2023, părea să înceapă liniștit, în timp ce comunitățile de-a lungul frontierei cu Gaza se pregăteau de sărbătoare. La ora 6:30, însă, sirenele au tulburat această liniște.

Un număr semnificativ de rachete lansate din Gaza a inundat cerul de sudul Israelului. Estimările diferă: Hamas vorbea de peste 5.000 rachete, Israelul de 2.200-2.500 în primul val.

În timpul primului atac, Hamas a folosit mai mult de jumătate din numărul total de rachete lansate din Gaza pe parcursul întregului conflict de 11 zile din 2021, potrivit britannica.

Profitând de atacul masiv cu rachete, mii de combatanți Hamas și ai altor grupuri palestiniene au pătruns prin bariera de securitate, considerată „de netrecut”, instalată de Israel de-a lungul Fâșiei Gaza.

Clipe de teroare

Au urmat ore de teroare. Au fost atacate baze militare, oamenii au fost uciși la întâmplare pe drumuri, în kibbutz-uri, în sate, în orașe. În unele locuri, civilii au rezistat ore întregi fără ajutor. Forțele israeliene au avut nevoie de trei zile pentru a recâștiga controlul teritoriului, plătind un preț greu.

Unul dintre cele mai zguduitoare episoade a fost cel din Kibbutz Be’eri. Atacul a început în jurul orei 7:00 dimineața și a continuat până târziu. Locuitorii s-au baricadat în case, au sunat disperați la rude, unii au fost uciși în încercarea de a scăpa. Ancheta militară israeliană publicată ulterior a arătat că apărarea comunității a fost depășită, ajutorul a sosit prea târziu, iar 101 civili au fost uciși acolo.

În alte așezări, Kfar Aza, Nir Oz, Nahal Oz, poveștile s-au repetat. Atacurile au fost violente, sistematice, iar în câteva ore întreaga frontieră sudică a Israelului a devenit un câmp de luptă.

În același timp, la festivalul Nova, tineri din toată țara dansau sub cerul liber. Muzica s-a oprit brusc, înlocuită de explozii, sirene și focuri de armă. Zeci de participanți au fost uciși, alții răpiți și duși în Gaza. Acest moment l-a marcat pe profesorul Năsulea, care a văzut situl organizat în memoria victimelor cu ochii lui, în Israel: „Sunt toate imaginile cu toți tinerii care au fost masacrați în ziua respectivă”

În total, atacul din 7 octombrie a provocat moartea a 1.219 persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanț AFP bazat pe date oficiale. Din cele 251 de persoane răpite atunci, 47 se află încă în Gaza, iar armata israeliană estimează că 25 dintre ele au murit, potrivit Agerpres.

Pe partea palestiniană, represaliile israeliene au fost masive. Războiul care a urmat a devastat Fâșia Gaza: peste 67.000 de palestinieni au murit, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, precizează Agerpres. Peste 169.000 de oameni ar fi fost răniți în urma atacurilor.

Cel puțin 20.000 de copii se află printre victime, ceea ce înseamnă că un copil este ucis în fiecare oră în ultimele 24 de luni, potrivit Aljazeera.

Mai mult de 90% dintre locuințele din enclavă au fost distruse sau avariate, iar majoritatea populației a fost strămutată de mai multe ori, potrivit BBC.

Încercări de pace

Deși comunitatea internațională condamnă conflictul, războiul - cu urmările lui dramatice - continuă. Cele mai recente eforturi diplomatice au loc la Cairo, unde reprezentanți ai Israelului și ai mișcării Hamas se întâlnesc pentru a discuta planul de pace în 20 de puncte propus de președintele american Donald Trump.

Negocierile, mediate de Egipt, Qatar și SUA, vizează în principal eliberarea ostaticilor palestinieni și israelieni, dar rămân nesoluționate aspecte majore precum retragerea trupelor israeliene și dezarmarea Hamas.