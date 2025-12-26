Opozant al lui Putin din stânga radicală, condamnat la șase ani de detenție în Rusia

Justiţia rusă l-a condamnat joi pe Serghei Udalţov, liderul unui partid de extremă stânga, la şase ani de închisoare pentru "justificarea terorismului", informează media locale, preluate de dpa şi AFP.

Plasat în detenţie provizorie din ianuarie 2024, Serghei Udalţov va face recurs şi a anunţat că va intra în greva foamei, a informat agenţia rusă de ştiri Interfax.

"Udalţov este condamnat la şase ani de închisoare", a anunţat judecătorul, potrivit Interfax. El îşi va ispăşi pedeapsa într-o colonie penitenciară de înaltă securitate.

După invadarea Ucrainei în februarie 2022, autorităţile ruse derulează o represiune fără limite care îi vizează în principal pe cei care se opun acestei ofensive, dar îi vizează de asemenea pe cei care au susţinut atacul, dar au rămas critici faţă de putere.

Serghei Udalţov, de 48 de ani, s-a declarat favorabil ofensivei ruse în Ucraina în 2022, la fel ca şi anexării peninsulei Crimeea în 2024, dar s-a opus altor politici ale Kremlinului.

Acuzaţiile exacte care îl vizează sunt clasificate, dar el a declarat presei că este urmărit penal pentru publicarea unui mesaj de susţinere a unui grup de marxişti ruşi, ei înşişi urmăriţi pentru "terorism".

Ministerul public a cerut o pedeapsă de şapte ani de închisoare, în timp ce apărarea a solicitat să fie achitat.

Partidul pe care îl conduce, Frontul de stânga, apără o ideologie comunistă şi îl admiră pe dictatorul sovietic Iosif Stalin şi perioada sovietică.

Dar spre deosebire de Partidul comunist rus (KRPF), a cărui conducere este subordonată Kremlinului, susţinătorii Frontului de stânga s-au arătat în trecut foarte critici faţă de preşedintele Vladimir Putin.

Serghei Udalţov a fost el însuşi condamnat la o pedeapsă de închisoare în iulie 2014 pentru că a organizat manifestaţii împotriva revenirii la putere a lui Vladimir Putin în 2012. El a ieşit din închisoare în august 2017, conform Agerpres.

