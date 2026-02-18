€ 5.0965
Stiri

DCNews Stiri 20 de trenuri au fost anulate de CFR Călători, din cauza zăpezii
Data actualizării: 10:32 18 Feb 2026 | Data publicării: 09:48 18 Feb 2026

20 de trenuri au fost anulate de CFR Călători, din cauza zăpezii
Autor: Alexandra Curtache

20 de trenuri anulate de CFR Călători, din cauza zăpezii Foto: Unsplash

Un număr de 20 de trenuri ale CFR Călători au fost anulate, miercuri, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile ce îngreunează circulaţia feroviară în zonele aflate sub cod de ninsori.

Update: CIRCULAȚIA FEROVIARĂ A FOST RELUATĂ PE MAGISTRALA 300 – ZONA CRIVINA – BRAZI – PLOIEȘTI

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, începând cu ora 09:54, SRCF București a reluat circulația pe firul I între Brazi și Crivina.

Echipele CFR S.A. continuă intervențiile pe firul II pentru degajarea arborilor căzuți, înlocuirea elementelor avariate și verificarea instalațiilor, pentru menținerea siguranței circulației feroviare.

Potrivit unui comunicat al companiei, circulaţia următoarelor trenuri a fost suspendată pentru intervenţii şi degajarea căii ferate:

  • IC 535, IC 534, pe distanţa Bucureşti Nord - Braşov şi retur;
  • R 3021, R3024, pe distanţa Bucureşti Nord - Braşov şi retur;
  • R 3022, pe distanţa Ploieşti Vest - Bucureşti Nord;
  • R 3023, pe distanţa Bucureşti Basarab - Ploieşti Vest;
  • IR 1628 şi R 3027, pe distanţa Braşov - Bucureşti Nord şi retur;
  • IR 1571, pe distanţa Bucureşti Nord - Galaţi;
  • R 5025, pe distanţa Ploieşti Sud - Bucureşti;
  • R 5072, pe distanţa Mizil - Brazi;
  • RE 5071, pe distanţa Bucureşti Nord - Ploieşti Sud;
  • R 8581, R 8580, pe distanţa Slobozia Veche - Ciulniţa şi retur;
  • IR 16079, IR 16078, IR 16083, IR 16082, IR 16081, IR 16080 pe distanţa Bucureşti Nord - Constanţa şi retur.

COD PORTOCALIU de ninsoare în București și Ilfov. Zăpadă de jumătate de metru. Trafic blocat 

„Menţionăm că pe distanţa Ploieşti - Bucureşti circulaţia feroviară este închisă din jurul orei 05:00 am, din cauza unor copaci căzuţi pe linia de contact. CFR Călători a pus la dispoziţia managerului infrastructurii locomotive diesel, pentru sprijinirea intervenţiilor operative. Fiind o situaţie în evoluţie, pot interveni şi alte modificări de circulaţie (ore de plecare/sosire, suspendări). Călătorii sunt rugaţi să consulte informaţiile actualizate privind circulaţia trenurilor înainte de efectuarea călătoriei şi să urmărească anunţurile din staţii", transmit reprezentanţii CFR Călători. 

cfr calatori
trenuri anulate
