Doi morți și doi răniți pe DN2A, după un accident între o mașină și un TIR

Două persoane şi-au pierdut viaţa şi alte două au fost rănite, în urma unui accident rutier petrecut marţi seara, 17 februarie, pe drumul naţional DN2A, pe raza localităţii Ion Roată.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Ialomiţa, la faţa locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri şi poliţişti.

Coliziune între o mașină și un TIR

„Din primele verificări efectuate, s-a stabilit că în timp ce un autoturism se deplasa pe DN 2A din direcţia Bucureşti către Slobozia ar fi intrat pe contrasens şi ar fi intrat în coliziune cu un autotren care circula din sens opus.

Din accident a rezultat decesul a două persoane şi vătămarea corporală a altor două. Cele patru persoane se aflau în autoturism”, precizează informarea transmisă de IPJ Ialomiţa.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul, scrie Agerpres.

