România va produce obuziere de ultimă generație K9 la Petrești, Dâmbovița. Proiectul pe termen lung vizează locuri de muncă, transfer de tehnologie și un hub industrial în Dâmbovița

Corneliu Ştefan, preşedintele CJ Dâmboviţa, prezent la eveniment, ne-a oferit un interviu despre dezvoltarea industriei de apărare din județ, odată cu investițiile pe care compania coreeană Hanwha le-a făcut în noua fabrică de obuziere din Petrești, Dâmbovița. Tot în acest județ se află și facilitățile Uzina Automecanica Moreni, Uzina de la Mija sau Uzina Dragomirești, astfel că odată cu noua fabrică de la Petrești, Dâmbovița devine una din cele mai importante județe ale României în ceea ce privește industria de apărare.

Viziunea Hanwha e pe termen lung, aici urmând să fie produse și mașinile de luptă Redback cu transfer de tehnologie de până la 80%, în cazul în care România va alege această soluție. Investiția e una majoră și va genera sute de locuri de muncă.

DC News: Județul Dâmbovița este adesea considerat un hub industrial strategic în România. Ne puteți explica structura industrială locală, punctele forte și mediul în care operează companiile din domeniul apărării?

Corneliu Ştefan: Județul Dâmbovița ar putea fi descris ca având o tradiție industrială solidă, cu rădăcini în industria grea, dar și cu o tendință tot mai vizibilă de orientare către producție avansată. Baza industrială locală include, de exemplu, industria de mașini și utilaje, prelucrarea metalelor și componente auto. Totodată, județul Dâmbovița are un rol important în zona industriei de apărare prin Uzina Automecanica Moreni, Uzina de la Mija și Uzina de Produse Speciale Dragomirești.

Avantajele sunt date de nivelul ridicat de calificare al forței de muncă, infrastructura industrială existentă și cooperarea cu Universitatea “Valahia” din Târgoviște și instituții de cercetare din cadrul acesteia. Toate acestea pot crea un cadru stabil și competitiv atât pentru companii românești, cât și pentru investitori internaționali din domeniul apărării. Astfel, județul nostru are potențialul de a consolida un cluster industrial orientat spre viitor și de a contribui la rolul României în producția de tehnică de apărare avansată.

DC News: Hanwha Aerospace dezvoltă o unitate de producție avansată pentru vehiculele K9 și K10, cu potențial de extindere către programe IFV și tehnologii viitoare precum UGV-uri. Cum evaluați această investiție?

Corneliu Ştefan: În primul rând, această decizie trebuie privită ca un semnal pozitiv, mai ales dacă vorbim despre o investiție de tip greenfield în România și, în mod particular, în județul Dâmbovița. O nouă companie cu profil tehnologic avansat care alege să construiască o capacitate industrială de la zero poate avea o semnificație strategică importantă. Cu atât mai mult cu cât, la Petrești, există și fabrica de camioane militare IVECO, putem vorbi despre un pol industrial și tehnologic de referință din județul nostru.

Până acum, multe dintre investițiile străine în domeniul apărării din România au fost mai degrabă legate de achiziții sau activități limitate de producție. Din această perspectivă, o fabrică dedicată producției K9 ar putea fi considerată una dintre primele investiții greenfield de amploare în sectorul apărării, cu un potențial de impact relevant.

Începând cu producția K9, ar putea exista și speranța ca, pe termen mediu, producția locală să se extindă către Masinile de luptă ale Infanteriei și, ulterior, către sisteme terestre fără echipaj (UGV), cu efecte pozitive în economie, în crearea de locuri de muncă și în consolidarea capacităților naționale de apărare.

DC News: Hanwha a anunțat un angajament de până la 80% producție locală și transfer de tehnologie pentru programul IFV. Cum vede administrația județeană acest nivel de angajament?

Corneliu Ştefan: Un astfel de angajament ar putea fi interpretat ca o propunere strategică, care urmărește să maximizeze interesul național, mai ales dacă vorbim despre o localizare completă, nu doar despre asamblare. Ideea de producție locală extinsă, inclusiv pe componente cheie, plus un transfer real de tehnologie, ar putea fi un factor decisiv pentru creșterea competitivității industriei românești de apărare.

Dacă nivelul de localizare ar ajunge într-adevăr la 80% în România, și nu ar fi dispersat între mai multe state UE, beneficiile potențiale ar putea include creștere economică, locuri de muncă, acumulare de know-how și o întărire a capacității suverane de apărare.

În multe state europene mari, capacitatea de a produce sisteme de apărare pe plan intern este considerată un avantaj strategic. Din acest punct de vedere, abordarea Hanwha ar putea fi văzută ca mai mult decât o simplă achiziție, ar putea reprezenta o direcție pe termen lung pentru poziționarea României ca hub european pentru sisteme terestre avansate.

DC News: Din perspectiva administrației județene, ce ar putea însemna această investiție pentru Dâmbovița, dincolo de sectorul apărării?

Corneliu Ştefan: Impactul ar putea depăși zona strictă a producției de apărare. O astfel de investiție ar putea contribui la dezvoltarea economiei locale, la întărirea lanțului de furnizori și la crearea de oportunități pentru IMM-uri care ar putea intra în programe industriale cu valoare adăugată ridicată.

De asemenea, ar putea susține dezvoltarea competențelor profesionale, ar putea încuraja tinerii să se îndrepte spre cariere tehnice și ar putea ajuta la păstrarea specialiștilor în regiune. În timp, astfel de proiecte pot aduce beneficii și asupra infrastructurii și competitivității regionale, consolidând profilul economic al județului nostru.

DC News: Cum ar putea schimba acest proiect poziționarea industrială a județului Dâmbovița pe termen lung în România?

Corneliu Ştefan: Proiectul ar putea reconfirma poziția județului Dâmbovița ca un pilon important în viitorul ecosistem românesc de apărare și de producție avansată. De altfel, județul nostru se află într-o tranziție de la statutul de bază industrială tradițională către un centru de producție high-tech și de inovare.

Pe termen lung, această evoluție ar consolida rolul județului nostru în raport cu alte regiuni și ar putea transforma zona într-un reper de dezvoltare industrială avansată, nu doar la nivel național, ci și la nivel european.

DC News: Hanwha a indicat că România ar putea deveni un hub de producție și export. Cum vedeți perspectivele de export către state NATO și UE?

Corneliu Ştefan: Strategia Hanwha pentru România pare să fie una pe termen lung, iar din această perspectivă ar putea exista un potențial real ca România să evolueze către un hub regional de producție și export pentru sisteme terestre avansate. K9, Redback și eventualele sisteme fără echipaj produse în România ar putea fi furnizate către state NATO și UE.

O astfel de abordare ar putea contribui la autonomia europeană în apărare și la reziliența lanțurilor de aprovizionare. În același timp, ar putea oferi României o oportunitate realistă de a trece de la statutul de stat axat predominant pe achiziții la unul care poate exporta competitiv, cu capabilități industriale și tehnologice avansate.

DC News: Care ar fi avantajele producerii atât a K9, cât și a Redback în aceeași facilitate și ce efecte ar putea avea pe termen lung?

Corneliu Ştefan: Producerea ambelor platforme într-o singură facilitate ar putea permite o abordare integrată pentru mentenanță, instruire, educație și managementul lanțului de aprovizionare. Acest lucru ar putea genera eficiență operațională mai mare și costuri mai mici pe termen lung, inclusiv la nivel de ciclu de viață.

Dintr-o perspectivă mai largă, acest model ar putea crea sinergii industriale și efecte de multiplicare în economie. În plus, ar putea susține locuri de muncă, dezvoltarea competențelor și consolidarea ecosistemului industrial regional. Județul Dâmbovița găzduiește deja entități relevante în domeniu, inclusiv filiale ROMARM și alți producători din industria de apărare, iar proiectul ar putea stimula cooperarea în sector.

DC News: Ce politici de sprijin ar putea oferi administrația județeană pentru a asigura succesul investiției și a maximiza beneficiile pentru comunitățile locale?

Corneliu Ştefan: Administrația județeană susține în mod concret dezvoltarea noilor investiții, asigurând infrastructura necesară pentru companiile investitoare. În acest sens, menționez două dintre proiectele importante ale Consiliului Județean Dâmbovița: Centura Orașului Găești, care este deja în execuție, și Drumul Expres Găești – Ploiești, aflat în prezent în faza elaborării studiului de fezabilitate.

De asemenea, ar putea fi demarat un proces structurat de implementare a programelor de transfer tehnologic, de formare profesională, de cercetare comună și de colaborare între industrie și mediul universitar la nivel local.

Cooperarea dintre Hanwha și companiile regionale ar putea contribui la creșterea capabilităților industriei românești de apărare și la crearea de noi locuri de muncă sustenabile pe termen lung. Iar, de aici din Dâmbovița, acest proiect ar putea deveni un exemplu de dezvoltare comună în regiune și în țară.