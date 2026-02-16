€ 5.0943
DCNews Stiri Eclipsa inelară de Soare pe 17 februarie 2026. Ce înseamnă și de unde se vede “inelul de foc”
Data publicării: 08:18 16 Feb 2026

Eclipsa inelară de Soare pe 17 februarie 2026. Ce înseamnă și de unde se vede “inelul de foc”
Autor: Dana Mihai

Să ne reamintim faptul că eclipsele pot declanșa evenimente care sunt menite să se întâmple, de genul celor predestinate.

În jurul eclipselor suntem invitați să acordăm atenție la semnele bizare, la sincronicitățile apărute și la momentele fără control deoarece acestea poartă mesaje importante pentru noi.

Cum se produce o eclipsă de Soare inelară

O eclipsă de Soare inelară se produce atunci când Luna trece direct între Pământ și Soare, dar se află în punctul cel mai îndepărtat de Pământ (apogeu), făcând ca diametrul ei aparent să fie mai mic decât cel al Soarelui. Astfel, Luna nu acoperă complet Soarele, lăsând vizibil un "inel de foc" strălucitor. 

Din ce zone ale globului se va vedea eclipsa din 17 februarie

Eclipsa inelară de Soare din 17 februarie 2026 va fi vizibilă în principal din Antarctica, punctul de pornire, continuând peste zone din sudul Africii și terminându-se în Oceanul Indian. Fazele parțiale ale eclipsei vor putea fi observate și din sudul Americii de Sud. 

eclipsa de soare
eclipsa inelara de soare
februarie 2026
