Macron, ignorat complet de Merz și Starmer. Președintele Franței a rămas cu un zâmbet copilăresc / video viral

Emmanuel Macron, președintele Franței, s-a confruntat cu o situație umilitoare la Conferința de securitate de la Munchen, unde a fost ignorat complet de Keir Starmer, premierul Marii Britanii, și Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, potrivit EADaily.

Videoclipul cu momentul în care Emmanuel Macron ajunge cu întârziere la o fotografie de grup a fost publicat pe X de politicianul francez Jon de Lauren.

În imagini se poate observa cum Emmanuel Macron e ultimul care intră pe fugă în sala în care are loc sesiunea de fotografii și încearcă să se întrețină cu premierul britanic și cancelarul german, dar Keir Starmer și Friedrich Merz nu-i acordă nicio atenție, lăsându-l cu un zâmbet stupid pe față.

Potrivit ziarului italian La Repubblica, răzbunarea cancelarului german Friedrich Merz față de liderul francez Emmanuel Macron din cauza eșecului planului de transfer al activelor rusești înghețate către Ucraina riscă să distrugă presupusa unitate europeană în lupta împotriva Rusiei.

Publicația a menționat că Merz, care a pierdut lupta pentru confiscarea activelor rusești din Belgia și lupta împotriva acordului cu Mercosur, a devenit ranchiunos pe Emmanuel Macron și, cu orice ocazie, caută motive prin care să se răzbune pe acesta.