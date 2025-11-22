Trump l-a primit pe primarul „comunist“ din New York. Momentul care a stârnit râsete în Biroul Oval / video viral

Președintele american Donald Trump s-a întâlnit la Casa Albă cu noul primar ales al orașului New York, Zohran Mamdani, potrivit BBC.

În discursul său după câștigarea alegerilor, autoproclamatul primar socialist democrat l-a numit pe Trump „fascist”.

Și înainte de întâlnirea de vineri, purtătorul de cuvânt al președintelui a numit vizita lui Mamdani drept o „venire a unui comunist la Casa Albă”.

Dar stând unul lângă altul în Biroul Oval, cei doi au adoptat un ton surprinzător de conciliant.

În repetate rânduri, ambii și-au subliniat interesul comun de a aborda criza accesibilității locuințelor din New York. Au zâmbit des, iar Trump a părut chiar amuzat când reporterii l-au întrebat despre atacurile politice pe care Mamdani le-a lansat.

Tonul întâlnirii a părut să-i ia prin surprindere pe observatorii politici, dar a oferit un semnal că ambii înțeleg că abordarea crizei accesibilității locuințelor este esențială pentru succesul lor politic.

Rămâne de văzut dacă armistițiul va dura odată ce Mamdani va prelua mandatul pe 1 ianuarie.

Până atunci, „Îl voi susține”, a spus Trump.

CITEȘTE ȘI - Trump pune presiune pe Ucraina: va sista ajutorul militar dacă refuză planul de pace

Moment amuzant în Biroul Oval, între Trump și Mamdani

Mamdani și Trump au avut schimb de replici politice pe parcursul alegerilor pentru funcția de primar. Un reporter a reamintit disputa în Biroul Oval, spunând că Trump l-a numit pe Mamdani „comunist”, iar Mamdani s-a referit la președinte ca la un „fascist”.

Ambii au evitat multiple întrebări despre declarațiile lor anterioare.

Trump l-a scăpat pe Mamdani să răspundă la o întrebare despre dacă primarul ales îl consideră pe președinte „fascist”.

„E în regulă, poți pur și simplu să spui da”, a intervenit Trump, bătându-l ușor pe Mamdani pe braț și zâmbind.

„E mai ușor decât să explici”, a adăugat președintele SUA.

Momentul a stârnit râsete în Biroul Oval.